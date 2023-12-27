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صواريخ المقاومة في غزة سلاح الردع الفلسطيني دراسة موثقة لـالقاسم

12/27/2023 2:24:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي صدر عن مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت كتابا بعنوان "صواريخ المقاومة في غزة سلاح الردع الفلسطيني"، من إعداد باسم جلال القاسم.
والكتاب عبارة عن دراسة علمية موثقة تسلّط الضوء على تطورات القدرات الصاروخية الفلسطينية خلال الفترة من العام 2001 وحتى 2014.
مقدمة الكتاب تشير، إلى أن قضية صواريخ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، احتلت حيزا كبيرا في نقاشات المهتمين والمعنيين بالقضية الفلسطينية. ومنذ إطلاق المقاومة أول صاروخ من غزة تجاه الأراضي المحتلة سنة 2001، رأت فصائل المقاومة في هذه الصواريخ السلام الرادع القادر في الأيام المقبلة، وبتقليص الهوة في ميزان القوى الماثل بشكل كبير لصالح الاحتلال. أما الجانب الإسرائيلي فرأى فيها تهديدا استراتيجيا، أحدث زلزالا في نظرية الأمن القائم على سلامة الجبهة الداخلية.
وبعد مرور 13 عاماً على إطلاق أول صاروخٍ من قطاع غزة، تعرض القطاع خلالها لثلاثة حروب إسرائيلية كبيرة منها عدوان العام 2014، حيث أثبت هذا السلاح مدى فعاليته وتأثيره في مسار الحرب؛ وتحول من مجرد إزعاج هامشي على خلفية أحداث انتفاضة الأقصى 2000، لا يهتم به صناع القرار في تل أبيب، إلى خطر متصاعد باتجاه أن يكون خطرا استراتيجياً، لا يبدو أن الاحتلال يملك القدرة على التعامل معه في الوقت الراهن، أو التخلص منه نهائياً.
وانطلاقا من أهمية هذا الموضوع، يتحدث الكتاب عن تطور القدرات الصاروخية الفلسطينية خلال هذه الفترة مسلطين الضوء على التطور النوعي والكمي الذي طرأ عليها كما يتناول الأضرار السياسية والعسكرية والاقتصادية والبشرية، التي تكبدها الاحتلال جراء هذه الصواريخ.
جاء الكتاب في أربعة فصول الفصل الأول: يتحدث عن مراحل تطور القدرات الصاروخية الفلسطينية 2001-2014، وجهات التصنيع، فقد بدأت المراحل الأولى لإنتاج الصواريخ، في قطاع غزة، بالبحث عن الوسائل والمواد المتفجرة المستخدمة في الصواريخ، حيث واجهت خلالها المقاومة الفلسطينية الكثير من العقبات والصعوبات؛ تمثلت في عدم توفر المواد اللازمة في الأراضي المحتلة، مما حدا بوحدات الهندسة والتطوير التابعة للأجنحة المسلحة للاعتماد على الذات في صناعة المواد اللازمة لصنع الصاروخ.
وحاول الاحتلال الإسرائيلي منع وصول الأسلحة والمواد اللازمة إلى أيدي المقاومين، من خلال فرض حصار مشدد على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى إن قوات الاحتلال قامت بمنع معظم المواد الأولية التي تدخل في بعض الصناعات الفلسطينية، وأهمها مواد "التنظيف"، التي يعتقد أنها تحتوي على مركبات لها استخدام مزدوج، وتستفيد منها المقاومة في تصنيع المتفجرات. كما أنها حاولت منع دخول بعض المواد التي تستخدم في الزراعة، وأهمها مادة "اليوريا"، التي تعتقد قوات الاحتلال أنها العنصر الرئيسي في تصنيع العبوات الناسفة.
فيما يعرج الفصل الثاني على تطور الوسائل الإسرائيلية لمواجهة الصواريخ الفلسطينية، حيث أولت "إسرائيل" اهتماماً كبيراً للتصدي لعمليات تطوير صواريخ المقاومة في قطاع غزة، ولمنع نقل تكنولوجيا الصواريخ إلى الضفة الغربية، كما استعملت أذرعها العسكرية والأمنية للحد من عمليات تهريب الصواريخ إلى القطاع، ونفذت عمليات أمنية وعسكرية خلف الحدود للغرض ذاته. وقد نجحت حتى كتابة هذه السطور، في منع نقل الصواريخ إلى الضفة، مستفيدة من التنسيق الأمني المستمر بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. إلا أنها لم توفق بشكل كامل في الحد من عمليات تهريب الصواريخ وموادها الأولية إلى القطاع.
ويتناول الفصل الثالث، أثر الصواريخ الفلسطينية ودورها في المقاومة الفلسطينية، بداية في دورها في الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة في العام 2005؛ حيث شكلت صواريخ المقاومة عنصراً مهماً وأساسياً من عناصر اتخاذ قرار الانسحاب، وذلك بعد أن أصبحت الكلفة العسكرية والأمنية أكبر من أن يتحملها الجيش الإسرائيلي، جراء حمايته نحو ثمانية آلاف مستوطن يقطنون في المستعمرات الواقعة في قطاع غزة. وقد أشارت مصادر عسكرية إسرائيلية، عشية تطبيق خطة الانفصال من قطاع غزة، إلى أن فصائل المقاومة أطلقت على التجمعات الاستيطانية في قطاع غزة أكثر من 5,626 صاروخا وقذيفة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى العام 2000.
فيما سلط الفصل الرابع الضوء على تتطور الصواريخ من حيث، الكم والنوع والمدى خلال الـ13 سنة الماضية. وهنا يشير إلى أن الإحصائيات الإسرائيلية حول أعداد الصواريخ الفلسطينية تميزت بوجود فوارق كبيرة، تدل إما عن إرباك داخل المؤسسة الإسرائيلية، وإما، وهو الأرجح، أنها تستخدم هذه الأرقام المتفاوتة خدمة لروايتها الرسمية للتضليل الإعلامي؛ بغية التغطية على حجم نتائج اعتداءاتها على الفلسطينيين حيناً بتضخيم الأرقام، أو الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والتخفيف من الانتقادات الداخلية والاتهامات بالتقصير للمؤسسة العسكرية من خلال تقليل أعداد الصواريخ والتخفيف من نتائج أضرارها.
في خاتمة الكتاب يقول: "إن الصواريخ الفلسطينية باتت اللاعب الأكثر تأثيرا في ميدان المعارك والحروب الإسرائيلية- الفلسطينية، بعد أن دشنت عنصر توازن الرعب وقوة الردع، في ظل التردد والإحجام الإسرائيلي في استخدام القوات البرية، خصوصا بعد الخسائر البشرية والمادية التي تلقتها خلال الحروب البرية مع القاومة في قطاع غزة وأصبحت صواريخ المقاومة، بعد أن كانت عبثية في نظر البعض، العنصر الأساسي في سلاح الردع الفلسطيني".
ويشير إلى أنه لا توجد مقارنة بين ما تكبده الاحتلال من خسائر بشرية جراء صواريخ المقاومة، وبين ما خسره الفلسطينيون على المستوى البشري والاقتصادي، والتي لا شك أنها تميل بشكل هائل لصالح الاحتلال. إلا أن الخسائر الإسرائيلية لا يمكن أن تقاس بعدد القتلى والجرحى فقط، إذ إن "إسرائيل"، نفسها قائمة على أساس الأمن والاقتصاد، والصواريخ الفلسطينية لم تعد بدائية، إذ أخذت تهدد حياة أكثر من 80 % من الإسرائيليين، أما المصانع، والمناطق الحيوية والمطارات الإسرائيلية التي تقع في مرمى الصواريخ ، فقد باتت تتأثر بشكل مباشر وغير مباشرة وتتكبد الخسائر الكبيرة في أي حرب مقبلة مع المقاوم.
وخلص إلى أنه من المفيد للقضية الفلسطينية، أن يتم استثمار هذه القدرة العسكرية لدى المقاومة، من أجل انتزاع الحقوق الفلسطينية والحفاظ على الثوابت الوطنية الفلسطينية، والتوصل فلسطينيا إلى التوافق حول برنامج المقاومة.

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