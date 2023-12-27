أبو سماقة تغدو بحلمها في تصميم حقائب عصرية مستوحاة من الهندسة المعمارية

MENAFN - Alghad Newspaper) رشا كناكرية

عمان- بيد تنبض بالفن والشغف نحو عالم الرسم، وجدت الشابة الأردنية لين أبو سماقة نفسها تسعى بخطوات ثابتة في طريق تحقيق حلمها في عالم التصميم، لتحجز لنفسها مكانا بين صفوفه بتشكيل حقائب عصرية وأنيقة وبطابع غير تقليدي.

منذ الصغر اكتشفت أبو سماقة انحيازها للرسم والتصميم، إذ كانت الألوان رفيقتها الدائمة تخط وترسم بها أجمل الأشكال الطفولية التي تحولت لتصاميم فريدة، وقد اعتادت أن تصمم للعبة الباربي الخاصة بها ثيابا جميلة بمناديل ورقية، كأي طفلة طموحة، وبتشجيع والدتها لها آمنت بنفسها وزاد تعلقها بالرسم والتصميم.

كبر الحلم وتحول إلى واقع، فنراها الآن تستلهم من الأشكال الهندسية حقائب فريدة من نوعها تجذب كل من يراها، وكل من يبحث عن الاختلاف والتميز.

وفي حديث خاص لـ"الغد"، بينت أبو سماقة، أن الرسم كان الرفيق الدائم لها في مرحلة الطفولة، وحتى هذه اللحظة، ما يزال يحتل تفاصيل يومها، ومنذ صغرها كانت تدرك أنها ستصنع شيئا مميزا بموهبة التصميم، سواء كان بمجال الهندسة المعمارية أو التصميم.

وتشير أبو سماقة الى أن والديها هما أول من لاحظ موهبتها، وكانا مصدر دعمها الأول، لافتة إلى أنها كلما شعرت بالتعب وتسلسلت رغبة الاستسلام الى داخلها كانا يقولان لها "لا تستسلمي وأكملي حلمك".

وتذكر أنها كانت دائما تقول لنفسها إنها ستدرس هندسة العمارة، ولكنها تخصصت بدراسة التسويق الإلكتروني في جامعة الأميرة سمية، إذ لم يسمح لها معدلها بدخول هندسة العمارة، ولكنها بالرغم من ذلك عملت على تطوير موهبتها وتلقت دورات في التصميم الجرافيكي وتصميم الأزياء، فهي مؤمنة أنه ليس على الشخص أن يدرس التصميم ليعمل به.

والانطلاقة الأولى لأبو سماقة في عالم التصميم كانت في العام 2019 بعد شهرين من تخرجها في الجامعة، إذ بدأت بعلامتها التجارية وصممت أول حقيبة لها، وقد ساعدت دراستها لتخصص التسويق الإلكتروني في الترويج لتصاميمها، إذ تمكنت من عمل استراتيجية للتسويق عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشير الى أنها اختارت شكل "المثلث" لحقائبها، لأنه لطالما ما ألهمتها هندسة العمارة في البنايات التي تحتوي على مثلثات في تصاميمها، والإلهام الأكبر كان من المهندسة المعمارية العراقية الراحلة زها حديد التي تركت بصمات عالمية بارزة في عالم الهندسة، فقد قامت بتصاميم رائعة وغريبة وفريدة من نوعها، واستطاعت أن تحققها على أرض الواقع، مؤكدة بذلك أن إلهامها جاء من الهندسة المعمارية التي تتزين بالزوايا والمثلثات.

وتؤكد أبو سماقة، أن الإلهام وراء حقائبها متجذر بعمق في عالم الأشكال الهندسية والجماليات، مبينة أنها تستمد طاقتها الإبداعية من الأناقة والدقة التي توجد في أبراج المثلثات وعجائب الهندسة المعمارية، مشيرة إلى أن رؤيتها تتلخص في دمج الجاذبية الهندسية في كل حقيبة تقوم بصنعها.

وتقول "تماما كما تقف الهياكل المثلثة بجرأة وقوة، هدفي هو إنشاء حقائب تعبر عن تصريح قوي"، إذ تجمع حقائبها مزيجا من الوظائف والأناقة، حيث يمكن لكل امرأة حمل حقيبة لا تخدم فقط احتياجاتها العملية، بل تمنحها أيضا إحساسا لا يمكن إنكاره بالثقة والجرأة.

وتؤكد أنها خلال تصميمها تكتشف فن المثلثات، واللعب بالأبعاد، وتوازن الألوان والمواد، فكل حقيبة هي شهادة على جمال التصميم الهندسي ورمز للقوة، ومصدر إلهام للنساء اللواتي يسعين للتعبير عن أسلوبهن الفريد وترك انطباع دائم.

وترى أبو سماقة، أن جميع التحديات اللي واجهتها منذ بدايتها جعلتها أقوى، ففي أول تصميم لم يساعدها أحد وبحثت بنفسها عن مشغل يصنع الحقائب، وكانت تنتظر لساعات لحين الانتهاء من الحقيبة، وتقول "أنا شخص عنيد بطبعه، وعند تحديد موعد للتسليم، سيتم بموعده ولو انتظرت لساعات طويلة".

وتؤكد أن التحديات لا تتوقف، وأنها تعيش تحديا جديدا اليوم بعد انتقالها لتركيا وبدء تصنيع حقائبها منها لتنطلق منها للحلم الأكبر، موضحة أنه أمر جميل وتفتخر به، ولكن يحمل الكثير من التحديات، من التصنيع والتصميم والتصوير والتسويق، جمعيها تحديات لبناء علامة تجارية أفضل.

وتشير أبو سماقة إلى أن الجميع يرى الحقيبة بجمالها، ولكن هنالك مراحل كثيرة تمر بها حتى تصل إلى هذا التميز، ففي البداية تقوم بإعداد التصميم الأولي "السكيتش" من الإلهام الذي يخطر لها وتبدأ بالرسم وتحديد الألوان والإكسسورات الخاصة بالحقيبة واختيار المواد وعمل القطعة، فالمجموعة "الكولكشن" تأخذ من شهر لغاية 6 أشهر بعد تصنيع العينة الأولى والتعديل عليها، ومن بعدها يتم تصنيع كمية من كل تصميم واختيار الألوان للتصميم وطباعة اللوغو والخياطة.

وتصرح أبو سماقة، أنها تنظر إلى المصمم الفرنسي سيمون بورت جاكيموس والمصمم لي الكساندر ماكوين ⁠كقدوة لها في عالم التصميم، وتتطلع إلى موهبتهما الفنية ليغدو حلمها حقيقة بالوصول إلى العالمية.

وتوضح أنها تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لتصاميمها، مشيرة إلى أنها بدأت بعرض مجموعة لحقائبها عبر حساب على منصة "انستغرام" ومن بعدها أنشأت موقعا الكترونيا للحقائب، كما تشارك جمع الحملات التسويقية على موقعها الإلكتروني، مؤكدة بذلك أن مواقع التواصل الاجتماعي أمر مهم لتسويق أي منتج في هذا التطور الذي نعيشه اليوم، فالتسويق الإلكتروني على السوشال ميديا خطوة مهمة للوصول والنجاح.

وختمت حديثها، مؤكدة أنها شخص طموح ودائماً تسعى للأفضل، وحلمها أن تُعرف العلامة التجارية الخاصة بها داخل تركيا ويصبح لديها مشغلها الخاص وتصنع به جميع الحقائب، متمنية أن تصل الرسالة الخاصة بحقائبها، وأن تشعر كل فتاة أنها مميزة بالحقيبة اللي تحملها، وأن تكون هي نفسها من دون أن تلتفت لـ"التريندات" وليكن لها "ستايل" وشخصية فريدة.







