إدارة روح تنظم ورشات تدريبية توعوية لمرضى السرطان

MENAFN - Alghad Newspaper) معتصم الرقاد

عمان- بهدف توعية مرضى السرطان من جميع الفئات العمرية، والتوعية بمرض السرطان لجميع أفراد المجتمع المحلي، نظمت مبادرة إدارة روح، وهي جزء من مؤسسة إرادة روح لتنمية الموارد البشرية والتي تديرها ابتسام الجدوع.

تعمل المبادرة على تنظيم ورشات عمل ودورات تدريبية لمرضى السرطان، بهدف تنمية مهاراتهم وتحفيز قدراتهم الإبداعية ومساعدتهم للبدء في إنشاء مشاريع عمل صغيرة لهم، وأيضاً تعمل على اكتشاف المواهب الإبداعية لدى الأطفال من مرضى السرطان وتنميتها.

مؤسسة "إدارة روح" منذ العام 2018 تقوم بالتوعية بمرض السرطان على مستوى محافظات المملكة الأردنية كافة، وتعمل أيضا على دعم مرضى السرطان معنويا ونفسيا خلال رحلتهم العلاجية من خلال العمل على تواصل المرضى مع بعضهم البعض، لزرع روح الأمل بداخلهم ومساندتهم لتخطي رحلة العلاج بكل قوة وحب للحياة.

وقالت الجدوع: "ومن ضمن برامجها أيضا إقامة أنشطة ترفيهية لجميع مرضى السرطان، وليس فقط فئة الأطفال لدمج مرضى السرطان مع أفراد المجتمع المحلي كافة.

كما وامتدت رسالتنا لدعم مرضى سرطان دول أخرى، فعملت "إرادة روح" على زيارة لمرضى السرطان في سورية وتقديم الدعم اللازم لهم وأيضا نظمت المؤسسة جلسة حوارية تحت رعاية الأميرة دينا مرعد تحت عنوان (أقوى من أي وقت مضى).

وتضمنت الجلسة الحوار مع أبطال المعركة الصعبة من مرضى السرطان ومن دول عدة، منها: العراق، مصر، تونس، فلسطين، فرنسا وبمشاركة مرضى سرطان من المملكة الأردنية الهاشمية.

وتناولت الجلسة مواضيع عدة، تلامس واقع مرض ومرضى السرطان من مختلف الجوانب منها علاج مرضى السرطان، التحديات التي تواجه علاج مرضى السرطان، الحد من التدخين، وكيفية التعامل مع المرضى وغيرها من المواضيع.

كما وأطلقت مؤسسة "إرادة روح" في شهر (أكتوبر) 2023 برنامج (تنمية القدرات واكتشاف المواهب) للمرة الثانية الخاص بأطفال مرضى السرطان، ويهدف هذا البرنامج إلى تنمية قدرات الأطفال وصقل مواهبهم وتكوين شخصياتهم عن طريق إقامة ورشات عمل تعليمية منها: الرسم، الحرف اليدوية، الموسيقا، إعادة التدوير، صناعة وتزيين الحلوى وغيرها الكثير بشكل دوري ومستمر مع توفر مساحة خاصة لأمهات الأطفال أثناء الورشات، إذ يمكنهم قضاء وقت ممتع مثل ممارسة الرياضة والألعاب الترفيهة مثل: الطاولة، والشطرنج وغيرها من الأنشطة.

كما ونظمت مؤسسة "إرادة روح" لتنمية الموارد البشرية، بالتعاون مع كنيسة قلب يسوع الأقدس في تلاع العلي، بتاريخ 3/12/2023 نشاطاً تضامنيًا مع الأهل في غزة، قدمه أطفال مرضى السرطان تحت رعاية سيادة المطران جمال دعيبس الاكرم.

وتشير الجدوع، إلى أن هناك خطة سيتم تنفيذها في بداية السنة الجديدة تهدف لتكون "إدارة روح" حلقة وصل بين مؤسسات المجتمع المحلي ومرضى السرطان من فئة الشباب، لتوفير فرص عمل مناسبة لهم.







