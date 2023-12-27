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الصغار ينسون.. عبارة تتهدم أمام جيل مقاوم يعتبر فلسطين قضيته المركزية

12/27/2023 2:24:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة عمان- على صخرة الصمود والإصرار على حق العودة والتمسك بالحقوق وتحرير فلسطين من النهر إلى البحر، تتهدم المقولة التي تمسك بها المحتل على مدار عقود "الكبار يموتون والصغار ينسون"، لتبرهن الأجيال كذب هذه الأيقونة "الوهمية" التي أطلقها في بدايات تأسيس دولة الاحتلال رئيس الوزراء آنذاك ديفيد بن غوريون.
ومؤخراً، بات الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يعيدون تلك المقولة "الوهمية" ويؤكدون هشاشتها وهشاشة معتقدات المحتل بأن القضية سوف تموت، وينشغل الصغار في كل مرة بحياتهم ومستقبلهم دون أن تكون بوصلتهم هي فلسطين.
في كل مرة، ينصدم المحتل بأن ما بين الجيل والآخر، لا تغيب فكرة العداء للمحتل، والإيمان المطلق بالتحرير ولو بعد حين، بل ما يزيد من الخوف والرعب المزروع في قلوب المحتلين بفكرة "زوال دولتهم مهما مر من الوقت"، وتخوفهم أن المقاومة بأشكالها وجبهاتها المختلفة ما تزال تخرج جيلاً بعد جيل بعزيمة أقوى وتصميم أكبر على النصر ودحر الاحتلال.
البعض كتب يقول في رفض مقولة "الصغار ينسون"، "أن الصغار يتعلمون ويطورون ويثأرون بغيرهم الذين كبروا واستشهدوا ليولد صغار آخرون يستمرون في حمل القضية حتى آخر رمق".
كل تلك التراكمات في عقول الأطفال، الذين يكبرون ويكملون مسيرة المقاومة الحقيقية بكل أشكالها، هي نتاج تلك الذاكرة المتخمة منذ عقود "جيل يسلم جيلا"، سواء أكان هؤلاء الأطفال داخل الأراضي المحتلة، أو ممن هم في العالم العربي، الذين يطلعون الآن من خلال قنوات مفتوحة ومساحة إلكترونية كبيرة على كل تلك الاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ويتولد لديهم "كره ورفض للاحتلال وتصميم على تحرير الأرض وأن تعود الحقوق لأصحابها".
قد لا يكون الأمر فقط من ناحية سياسية وجغرافية، بل هو متوارث عن الأهل، وفي الأردن، كما باقي الدول العربية، كان الموروث الاجتماعي والشعبي يحث الأجيال على أن يكونوا على مسافة واحدة من الأهل في فلسطين، وروايات الأهل عن حياتهم وإقامتهم لفترات طويلة في فلسطين ما قبل الاحتلال، وينمي لدى الأطفال روح التمسك بالأرض المنهوبة، ويمنعهم من "النسيان"، وهو ما يؤكده الخبير والباحث في التراث الأردني والعربي نايف النوايسة.
ويقول النوايسة "إن هناك الكثير من الأسباب التي تجعل أطفالنا أكثر قربا لفلسطين وما يجري فيها من أحداث على مر التاريخ، إلى حد صارت هي القضية المركزية الأولى، ومنها "الجذر العشائري الواحد بين الشعبين الأردني والفلسطيني من مئات السنين"، وحرص الأجداد الأوائل على استمرار زياراتهم لفلسطين ودعوة نظرائهم من فلسطين لزيارة الأردن لتمتين هذه العلاقة ودوامها حتى الآن، وهذه العلاقة تفرد بها الأردنيون من دون الدول العربية الأخرى".
البعد الثاني أيضاً هو "البعد الاجتماعي" في النسب والمصاهرة والعلاقات والممارسات اليومية سواء من خلال المجاورة والعمل والدراسة، فوجود نسبة عالية من أبناء الشعب الفلسطيني في الأردن، سواء في المخيمات أو المدن أو القرى وغير ذلك، جعل الجرح الفلسطيني حيا وحاضرا لدى فئات المجتمع الأردني قاطبة، ولم يغب عن الأجيال عاماً بعد آخر.
عدا عن ذلك، يتحدث النوايسة عن "البعد الجغرافي والتاريخي"، إذ تمتد الحدود بين الأردن وفلسطين حوالي 600 كم، وتطل جبال الأردن على فلسطين، لافتا إلى أن من يقرأ التاريخ سيجد الكثير من المشتركات بين الشعبين يتناقلها الأجداد والأبناء والأحفاد، بالإضافة إلى الكثير من الشهداء الأردنيين الذين رووا بدمائهم ثرى فلسطين، وقد توارثت الأجيال ذكريات كثيرة عن الشهداء.
ولكن قد يزيد من تعزيز فكرة أن الأطفال لا ينسون حتى وإن كبروا لعقود، وهو ما نلحظه الآن، في خضم الأحداث الجارية في غزة، والتفات الأطفال إلى ما يجري هناك من حرب وحشية ومشاهدة أقرانهم من الأطفال يقتلون بدم بارد، هو أن يتم تعزيز تلك الأفكار المتعلقة بالقضية الفسطينية من خلال الأهل وما ينمون عليه أبناءهم في التربية، وتعزيز فكرة التمسك بالحقوق مهما طال الزمان.
وهنا تبين الخبيرة والمستشارة التربوية الدكتورة سعاد غيث، أن هذه المقولة "الكبار سيموتون والصغار سينسون"، هي من أماني الاحتلال، وما يحاولون به إقناع أنفسهم بأن يقيموا دولة احتلال دائمة في فلسطين، يعد نوعا من الأمل الزائف غير المستند إلى دليل من تاريخ الشعوب أو تجاربها، وفيها الكثير من الأخطاء في الاستدلال والحكم.
وتستشهد غيث بالكثير من الأمثلة، وتقول إن الكبار الذين عاشوا تحربة التهجير والاحتلال واللجوء ويمتلكون روابط أسرية مع بعضهم بعضا كأسر، يورثون أبناءهم الصفات الجسمانية، تتناقل كذلك الأفكار من جيل الى آخر، إذ إن جيل النكبة والنكسة واللجوء نقل تلك التجربة للأبناء والأحفاد، ووثق الأجداد الكبار ما حصل بالسرد المتناقل شفويا ليصل الأحفاد، وفي مخيلتهم الآن ما حصل لأجدادهم في النكبة والنكسة.
من جهة أخرى، ترى غيث أن القضية الفلسطينية وثقت الاحتلال الغاشم في كتابات وإصدارات ووثائق، منها ما هو تاريخي ومنها ما هو جغرافي وسياسي، ومنها ما أخذ طابع الشعر والأدب وحتى "التغريبة الفلسطينية" المسلسل الذي حاز نسبة مشاهدة عالية، وهذا يعني أن الاحتلال الصهيوني ومجازر العدو وتوسعه الاستيطاني لم تندثر، ووصل هذا الحس الوطني المقاوم للأجيال من عائلاتهم بطريقتين مباشرة وغير مباشرة.
وتعتقد غيث أن هناك تأكيدا لحق العودة في العائلات، عمق فكرة التمسك بالحقوق وعدم النسيان مهما طال الزمن لدى الأبناء، وأن لهم حق عودة وأراضي وموطنا وبيوتا وجذورا في فلسطين، وهذا ينمي الحس الوطني لدى الابن منذ الصغر.
وتشير إلى أهمية أن يوفر الأهل لأبنائهم كتبا وقصصا تحاكي القضية، عدا عن الاندماج في الفعاليات التي تتعلق بالقضية الفلسطينية، كما نرى الآن في دول أوروبا، كونهم نشأوا في "الغرب" وأغلبهم لم يزر فلسطين، بل إن منهم من لا يتحدث العربية إطلاقاً.
ووفق غيث، فإن "القضية الفلسطنية هي قضية كل عربي حر مسلم نبيل"، وهذا أمر متفق عليه، نظراً لمكانة الأقصى الكبيرة، وهي مسألة "عقيدة"، تتعلق بالمعتقدات الدينية والإنسانية بشكل كبير، وهذا كان سبباً أيضاً في ترسيخ فكرة أن "الصغار لا ينسون"، وعلينا أن نربي أولادنا على الانتماء للدين والعروبة والتمسك بالتحرير واستعادة الحقوق.
وتتحدث غيث عن الأطفال بأن طبيعتهم أنهم عاطفيون، ويتولد لديهم شعور التوحد مع الجانب المظلوم، والسوشال ميديا أتاحت لهم متابعة الأحداث بكل التفاصيل، ومشاهدة مقابلات مع أطفال من مثل سنهم في غزة، يعبرون عن مشاعرهم وتصميمهم على التحرير والمقاومة، رغم ما يعانونه من ظروف صعبة.
كما يتفق النوايسة مع غيث فيما يتعلق بـ"البعد الديني"، إذ إن الصغير الذي يقرأ "سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى"، لا تمر عنه دون أن يتتبع معانيها وفضاءها الذي له علاقة بالأردن، مما يجعل من الأقصى وقبة الصخرة وعموم فلسطين وطنا روحيا لكل أردني، وقد ساعدت الرحلات المدرسية والعائلية وغيرها على تعميق العلاقة الروحية مع كل حجر فلسطيني، بالإضافة إلى "البعد الثقافي"، من خلال المناهج المدرسية والجامعية والحديث بإسهاب عن فلسطين.
ويشدد النوايسة، كذلك، على الدور الكبير في تثبيت حالة الوعي بمركزية القضية الفلسطينية على عاتق المثقفين والإعلاميين والفنانين، وعبر حضور فلسطين في نصوصهم وتقاريرهم وأعمالهم الفنية والدرامية لتبقى "الصغار ينسون" وهما وضربا من الخيال.

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