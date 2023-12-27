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الإعفاءات الطبية ودعم الطالب يسيطران على جلسة تشريعية للنواب

12/27/2023 2:23:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي شرع مجلس النواب بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، الذي اعتبره نواب بوابة إصلاحية هامة ضمن منظومة الإصلاح السياسي التي رعاها جلالة الملك عبد الله الثاني، والتي تضمنت تعديلات دستورية وقوانين الانتخاب والأحزاب.

ووافق النواب على حق كل شخص طبيعي أو اعتباري أردني في الحصول على المعلومات التي يطلبها، كما يحق للشخص الطبيعي أو الاعتباري غير الأردني المقيم الحصول على المعلومات التي يطلبها إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع شريطة المعاملة بالمثل، وأيدوا إضافة نقيب الصحافيين ونقيب المحامين وممثلين عن المجتمع المدني لعضوية مجلس المعلومات.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، وفيها طالب رئيس لجنة التربية والتعليم النائب بلال المومني بتأجيل تطبيق نظام صندوق الطالب الجامعي لمدة عامين على أقل تقدير، معتبرا أن النظام الذي أصدرته الحكومة يضر بالطلاب وبخاصة أنه صدر بشكل مفاجئ، كما انتقد النظام أيضا النائب صالح العرموطي.

وفي بداية الجلسة، هنأ الصفدي الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما هنأ رئيس الوزراء بشر الخصاونة بسلامته بعد عملية صغيرة أجراها لعينيه، كما تحدث النائبان خالد أبو حسان وسليمان أبو يحيى حول الإعفاءات الطبية الممنوحة للنواب، مطالبا بإعادة النظر فيها، ومشيرا إلى أن تقنينها بهذا الشكل يضر بالمواطنين والمرضى، ووعد رئيس المجلس بعقد اجتماع بين لجنة الصحة ووزير الصحة لمناقشة الموضوع.

ووافق النواب على النص الوارد في مشروع القانون الذي جاء فيه أن المعلومات هي أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة إلكترونياً أو بأي طريقة وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته، أما الوثائق المصنفة فهي أي وثائق مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مخزنة إلكترونياً أو بأي طريقة أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط أو ما يشابهها والمصنفة على أنها سرية أو وثائق محمية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة، والدائرة وفق التعريف الوارد في مشروع القانون فهي الوزارة أو الدائرة أو السلطة أو الهيئة أو أي مؤسسة عامة أو مؤسسة رسمية عامة أو الشركة التي تتولى إدارة مرفق عام والنقابات والأحزاب وأي جهة تتلقى تمويلاً جزئياً أو كلياً من الموازنة العامة للدولة أو من أي جهة أجنبية، والمسؤول فهو رئيس الوزراء أو الوزير أو الرئيس أو المدير العام للدائرة أو مدير الجهة المعنية.

وبموجب مشروع القانون فانه يتشكل مجلس يسمى (مجلس المعلومات) برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من: مفوض المعلومات/ نائبا للرئيس، وأمين عام وزارة العدل، وأمين عام وزارة الداخلية، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة، ومدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية، والمفوض العام لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين الأردنيين.، ونقيب المحامين الأردنيين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المختصة يسميهما رئيس الوزراء لمدة سنتين.

ورفع رئيس المجلس الجلسة عند المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم استكمال النقاش لاحقا.

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