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مخالفات وتجاوزات بالجملة في بلدية الهاشمية بالزرقاء

12/27/2023 2:23:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أظهر تقرير ديوان المحاسبة، لعام 2022، تكبد بلدية الهاشمية في محافظة الزرقاء، مبلغ 708,509 ديناراً فوائد تاخير لصالح شركة الكهرباء الأردنية لعدم تسديد الذمم المترتبة عليها والبالغة 1,507,333 دينار، حسب تقرير ديوان المحاسبة.

وبين التقرير الذي نشر مؤخرًا، أنه تم اعفاء احدى الشركات من مبلغ 64,000 دينار بمنحها خصم (25%) من عوائد التنظيم البالغة 260,000 دينار والتي سددتها الشركة للبلدية على دفعات خلال الفترة (2017/11/14-2020/9/2)، وذلك بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (9368) الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2020/5/31 بأثر رجعي خلافا لمضمون القرار الذي لا يمنح الخصم على الرسوم والتحققات والعوائد المسددة بتاريخ سابق لصدوره.

وكشف التقرير عن صرف مبلغ 4,700 ديناراً مكافآت للمدير التنفيذي للبلدية منها 1,250 دينار من صندوق البلدية و 3,450 دينار من صندوق ضريبة الأبنية والأراضي خلافاً للبند رقم (11) من عقد التعيين والذي يحدد فيه راتبه وعلاوته وسائر حقوقه المالية وفقاً لأحكام المادة (9/ب) من قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015 وتعديلاته المعمول به في حينه.

وبحسب التقرير، أنه صرف بشكل غير قانوني، مكافآت بمبلغ 2,500 دينار للسيد رئيس لجنة البلدية السابق من تحصيلات ضريبة الابنية والاراضي خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم (881) تاريخ 2016/8/3 ولأحكام المادة (64/ج) من قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015 وتعديلاته المعمول به في حينه والتي بموجبها تم تحديد حقوق رئيس البلدية بمقتضى نظام حقوق رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم (81) لسنة 2017 وتعديلاته.

كما صرف مكافآت بمبلغ 3,600 دينار زيادة عن المستحق لسكرتير لجنة التنظيم المحلية لمنطقة الهاشمية، نتيجة حضور سكرتيرين في الجلسة الواحدة بدلا من سكرتير واحد وزيادة عدد الجلسات عن الحد الأعلى شهرياً (4) جلسات خلافاً للبند رقم (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (4425) تاريخ 2009/3/24، وفقا للتقرير.

وتم صرف مكافآت بمبلغ 1,895 دينار زيادة عن المستحق لعدد من الموظفين لقاء المشاركة في جلسات المجلس المحلي لمنطقة الهاشمية بصفة سكرتير للمجلس خلافاً لأحكام المادة (8/ب/4) من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لسنة 2018 وتعديلاتها المعمول بها في حينه.

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