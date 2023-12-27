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المحاسبة يكشف: أجهزة طبية لم تشغل أو يستفاد منها بمستشفى السلط

12/27/2023 2:23:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، الذي نشر اليوم الثلاثاء، عن جملة من المخالفات في مستشفى السلط الحكومي، وتحديدًا في أقسام المستشفى والمستودعات.

وكشف التقرير عن عدم الالتزام بأحكام المادة (1/27) من الملحق رقم (1) الرقابة على اللوازم والمستودعات من نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019 فيما يتعلق بالاستلام والتسليم بين أمناء المستودعات ومن في عهدتهم اي لوازم في جميع أقسام ومستودعات المستشفى.

وبحسب التقرير أنه لا يتم ترحيل محتوى بعض مستندات الإدخالات والإخراجات في الإقسام على سجل اللوازم، كما لم يتم تدقيق مستندات الإدخالات والإخراجات لعام 2021 لبعض الاقسام لعدم ترحيلها على سجلات اللوازم وجود عبوات فارغة للعقاقير الخطرة غير متلفة حسب البروتوكولات المعتمدة ولم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها.

وبين التقرير أنه تم استلام أجهزة وعدد طبي من المستودعات الرئيسية وتم إخراجها على الأقسام دون أن يتم ترحيل مستندات الإدخال والإخراج على سجلات اللوازم.

وتاليا بعض المخالفات الواردة في التقرير:

وجود أثاث وعدد أجهزة طبية وغير طبية في موقع المستشفى القديم لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها علماً أنه لم يتم حصرها حسب الأصول.

لم يتم إبراز دفاتر الادخالات والإخراجات المستخدمة في الاقسام ادناه للتدقيق (الأجهزة الطبية التالفة، قسم الإدخالات الاشعة، باطني رجال، باطني نساء تخطيط دماغ، التنظير، جراحة نساء قسم العناية المتوسطة العيادات الخارجية عيادات الاسنان مختبر الاسنان عيادة النفسية الأطفال، اللجان الطبية عهدة المحاسبة، الغدد الصماء).

وجود وكلاء عهدة للأقسام غير مكلفين حسب الأصول خلافاً لكتاب وزير المالية رقم (2854/1/1/25) تاريخ 2004/3/21 وغير مكفولين مالياً خلافاً لأحكام نظام الكفالات المالية رقم (9) لسنة 2003.

لا يوجد سجل رخص ووصولات في قسم الغدد الصماء لتسجيل الوصول والقسائم حسب الأصول.

فقدان النسخة البيضاء من مستندات الإخراجات الملغاة والتي تخص قسم الاسنان ذوات الأرقام من (976102-976101), (924850-924829).

وجود أجهزة طبية في الأقسام والعيادات لم يتم تشغيلها والاستفادة منها.

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