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مذكرة نيابية تطالب بزيادة عدد المنتفعين من المنح والقروض الجامعية

12/27/2023 2:23:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تبنى النائب خليل عطية مذكرة نيابية حول صندوق دعم الطالب، تاليا نصها:

سعادة رئيس مجلس النواب

نحن النواب الموقعون أدناه وفي كل عام من هذا الوقت نجد أن مسألة صندوق دعم الطالب يجب طرحها وبشكل جديد من قبل وزارة التعليم العالي ولكن بحرمان أكبر عدد من الطلبة حق التقدم و/ أو تشديد في الشروط وهذه مسألة يعرف الكل موقف المجلس منها بعدم المساس بها وبنفس الوقت ننادي بتخفيف الشروط ورفع الأعداد بأي شكل بما فيها تعديل أحكام المخصصات الموجودة في الموازنة برفعها لاستيعاب أكبر عدد ممكن نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن فهم أولى بالرعاية والدعم فالاستثمار في التعليم هو الأساس وعليه نرجو العودة عن القرارات المتخذة والتي تمثلت في:

1- حرمان الطلبة أصحاب المعدل المقبول من التقديم (مقبول او 68% فما دون).

2- لا يحق لطلبة السنة الأولى المنافسة على المنح والقروض الجزئية وفقط سيتنافسون على بعض المنح الكاملة مثل أوائل المملكة والالوية والمنح المخصصة لجامعات الجنوب.

3- إلغاء بند البُعد عن الجامعة وإضافة نقاطه إلى نقاط المعدل.

4- لا يحق للعائلة الواحدة الاستفادة إلا من منحة واحدة وقرض أو قرضين فقط.

5- الطالب المستفيد من منحة أو قرض ويتدنى معدله للفصل الحالي عن 2.5 سيتم إيقاف المنحة أو القرض.

علما أن عدد المنح والقروض المخصصة للطلبة هي 35 ألفا فقط، نسبة منها للمنح الكاملة، يعني أكثر من 50% لن يحصلوا على شيء، وعليه يرجى التعهد والالتزام بمطالبنا الواقعية وعدم المساس بها.


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