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24415مشتركا ومشتركة يتقدمون الخميس لتكميلية التوجيهي

12/27/2023 2:23:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر يفتتح غدا الخميس 24415 طالبا وطالبة من أصل 81614 مشتركا، أداء امتحانات الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة العامة (التوجيهي)، حيث سيتقدم طلبة الفروع الأكاديمية والمهنية لتأدية امتحان مبحث التربية الإسلامية.

الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة قال إن الوزارة وفرت كافة الإجراءات لضمان سير الامتحان بمنتهى السهولة واليسر.

وأضاف المساعفة في تصريح لـ"الغد"، أن أسئلة الامتحانات ستكون من داخل المنهاج المدرسي وشاملة لجميع الوحدات، داعيا الطلبة إلى التركيز على المنهاج المدرسي والابتعاد عن الدوسيهات والملخصات.

وجدد تأكيده أن الامتحان التكميلي، يعد امتدادا للامتحان العام؛ لذلك ما جرى في الامتحان العام بدورته الماضية من قرارات وتعليمات، ستنطبق على الدورة التكميلية أيضا.

وتابع المساعفة أن الوزارة شكلت غرفة عمليات في المركز، وأخرى فنية بإدارة الامتحانات والاختبارات لاستقبال الملاحظات والاستفسارات حول مجريات الامتحان من الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور والكوادر القائمة على عقد الامتحان.

ودعا الطلبة إلى الحضور لقاعات الامتحان قبل الوقت المحدد بساعة على الأقل، مبينا أن أبواب المدارس ستغلق في تمام الساعة الحادية عشرة للجلسة الأولى والساعة الثانية للجلسة الثانية، ولن يسمح بدخول أي مشترك بعد هذا الوقت.

وأشار المساعفة إلى أن الطالب سيتسلم بطاقة الجلوس في أول امتحان وزاري سيتقدم له من قبل رئيس القاعة.

ولفت إلى أن عدد الطلبة المشتركين بالامتحان من الفروع الأكاديمية والمهنية بلغ 81614، وتوزعوا بحسب المساعفة على الفروع الأكاديمية والمهنية كافة، إذ سجل 33549 طالبا وطالبة (علمي)، و37433 (أدبي)، وبلغ عدد المسجلين للشرعي نحو 136 طالبا.

أما في الفروع المهنية، فسجل 3394 (صناعي)، و2308 (زراعة)، و877 (فندقي وسياحي)، و3917 (اقتصاد منزلي).

وبين المساعفة أن عدد الطلبة المشتركين الذين سجلوا لرفع المعدل بلغ 13834 طالبا وطالبة، بينما سجل 67780 لاستكمال متطلبات النجاح.

وأشار إلى أن الامتحان، سيجرى في 833 قاعة امتحانية بـ381 مركزا امتحانيا، موزعا على مديريات التربية والتعليم كافة، بالإضافة إلى 42 قاعة احتياط بواقع قاعة لكل مديرية، تحسبا لأي طارئ، بينما سيتقدم للامتحان 40 مشتركا في مراكز الإصلاح والتأهيل والأحداث، موزعة على 9 قاعات، بينما سيتقدم للامتحان 275 من من ذوي الاحتياجات الخاصة في هذه الدورة، موزعين وفق فئات: الطلبة الصم وعددهم 78، الكفيفون 36، ذوي الإعاقة الحركية 73، الشلل الدماغي 33، وضعاف البصر وعددهم 55.

وأوضح أن الورقة الامتحانية في المباحث الدراسية ستتكون من 50 فقرة أسئلة موضوعية، باستثناء 3 مباحث تتراوح فيها نسبة الأسئلة المقالية بين 40 إلى 50% وهي: اللغة العربية (مشترك) واللغة الإنجليزية، والرياضيات، وسيكون مبحث الرسم الصناعي 100%، أسئلة مقالية لخصوصيته.

ولفت إلى أن الوزارة كانت قد وجهت للطلبة، مجموعة رسائل وإرشادات؛ حرصا منها على سلامة سير امتحاناتهم، تضمنت: اصطحاب بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر للمشتركين الأردنيين وجواز السفر لغير الأردنيين، والبطاقة الأمنية للمشتركين السوريين الذين لا يحملون جواز سفر، عند تقديم الامتحان، وعدم اصطحاب أي من أجهزة: الهواتف الخلوية، الساعات الإلكترونية، والأقلام بأنواعها؛ للقاعة والتأكيد على ترك كل ما يتعلق بالامتحان كالملصقات وقصاصات الورق وغيرها خارجا، والتأكد من برنامج والمباحث المقررة، والوقت المحدد لكل امتحان، والالتزام بالتعليمات الناظمة له.

وأوضح المساعفة أن الوزارة ستزود كل مشترك بمقلمة تتضمن قلم رصاص وحبر وممحاة ومبراة منذ امتحانه الأول تبقى على مقعده طيلة فترة امتحاناته

وبين أن الوزارة سمحت باستخدام الآلة الحاسبة في المباحث التي تتطلب طبيعتها استخدامها، والتي ستسلم لكل مشترك في ثاني أيام الامتحان 30/12/2023، وتبقى على مقعده إلى نهاية اليوم الأخير، وسيكون للمشترك الحق في استخدامها من عدمه، منوهة أن استخدام الآلة الحاسبة اختياري ويعود لرغبة الطالب المشترك، في أي مبحث من المباحث التي تتطلب طبيعته استخدامها.

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