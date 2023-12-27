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إعلان المرشحين للاستفادة من قروض إسكان المعلمين (أسماء)

12/27/2023 2:23:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء، أسماء الدفعة الثانية من المرشحين للاستفادة من قروض إسكان المعلمين للعام 2023، وعددهم (107) مرشحين.

ودعت المعلمين المرشحين إلى مراجعة صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم في مبنى الوزارة/ العبدلي، اعتبارًا من صباح يوم الأحد الموافق 4/2/2024 لاستكمال إجراءات الحصول على القرض؛ مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة للحصول على القرض.

ونشرت الوزارة أسماء المرشحين والوثائق المطلوبة للحصول على القرض على موقعها الإلكتروني: .

وتاليا قوائم أسماء المرشحين:

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