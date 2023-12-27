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جرار يكشف آلية نشر المحتوى التعليمي الإلكتروني المجاني لطلبة قطاع غزة

12/27/2023 2:23:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف الرئيس التنفيذي لشركة جو أكاديمي الهادفة لتوظيف التكنولوجيا في خدمة التعليم المهندس علاء جرار عن آلية نشر المحتوى التعليمي الإلكتروني المجاني لطلبة قطاع غزة.
وكانت شركة جو أكاديمي وقعت مؤخرا اتفاقية تعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لتوفير المحتوى التعليمي لطلاب قطاع غزة لجميع المراحل الدراسية من الصف الأول وحتى الثانوية العامة بالاعتماد على المناهج الفلسطينية.
وأضاف جرار أن المبادرة تهدف إلى توفير محتوى إلكتروني مسجل مجانًا للطلبة في قطاع غزة كون مهمة الشركة تتمثل في تسخير التكنولوجيا لتذليل الصعوبات والتحديات الناجمة عن الظروف الطارئة لتمكين الأجيال المتعاقبة من متابعة العملية التعليمية.
وأكمل أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من إيمان أسرة جو أكاديمي بأن التعليم هو ركيزة التطور والتقدم في المجتمعات وتنسجم مع رؤية الشركة الإنسانية الهادفة لخدمة مجتمعنا ومحيطنا، وأن توفير المحتوى لأهلنا في غزة على مدار الساعة يضفي أهمية متزايدة على هذه الاتفاقية.
وبين كذلك أن جو اكاديمي ستقدم المحتوى التعليمي الإلكتروني عبر الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) أو من خلال فيديوهات مسجلة على الأجهزة اللوحية عبر منصة الشركة.
وختم جرار إلى أن جو أكادمي تعمل على تجهيز المحتوى التعليمي الإلكتروني في أسرع وقت ممكن حتى يتسنى للطلبة الغزيين تدارك العام الدراسي الحالي.
وتهدف هذه المبادرة التي يطلقها الطرفان لتأمين أكثر من 200,000 طالب وطالبة بغزة بمحتوى المادة الإلكترونية التعليمية في كافة المواد مثل العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة العربية، مما يسهل في استمرارية العملية التعليمية داخل قطاع غزة بمختلف الظروف.

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