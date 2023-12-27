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3 قرارات لمجلس الوزراء

12/27/2023 2:23:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2023م؛ بهدف تضمين القانون إمكانيَّة إصدار تعليمات جزاءات للمخالفات المرتكبة في مشاريع الإعمار، بحيث تتناسب مع جسامتها؛ وذلك للحدِّ منها، وبيان وصف المخالفة وقيمتها، ومراجعة تعديل اللائحة حسب الحاجة، بالإضافة إلى إجراء بعض التَّعديلات على القانون في ظلِّ تغيير بعض مسمَّيات أعضاء مجلس البناء الوطني الأردني.

وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الطَّاقة المتجدِّدة وترشيد الطَّاقة لسنة 2023م؛ بهدف إعادة تنظيم آليَّة استغلال مصادر الطَّاقة المتجدِّدة بما يتواءم مع متطلَّبات الشَّبكة الكهربائيَّة والوضع المتقدّم للطَّاقة المتجدِّدة في المملكة، وتحقيق التَّوافق والانسجام التَّشريعي مع الأحكام الواردة في قانون هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن.

كما تهدف التَّعديلات المقترحة إلى تحديد مهام هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن في ترخيص مشاريع الطَّاقة المتجدِّدة، وتحديد آليَّات ربط الطَّاقة الكهربائيَّة المولَّدة من مصادر الطَّاقة المتجدِّدة على شبكة النَّقل أو شبكات التَّوزيع في المملكة، وتحديد آليَّات تنظيم بيع وشراء هذه الطَّاقة الكهربائيَّة، بالإضافة إلى تحديد الأفعال المخالِفة لقانون الطَّاقة المتجدِّدة وترشيد الطَّاقة ووضع العقوبات المناسبة لها.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام إلزاميَّة تشغيل العمالة الأردنيَّة من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفَّذة فيها لسنة 2023م؛ وذلك لغايات توسيع رُقعة المستفيدين من المهندسين والعمالة والأردنيَّة من فنِّيين وعُمَّال في المشاريع، وتوحيد رواتب العمالة في المشاريع، بالإضافة إلى وضع شروط العمالة لتحقيق الفائدة المرجوَّة من النِّظام.

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