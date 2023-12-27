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المرأة الأردنية وآفاق التغير المنشود

12/27/2023 2:23:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) النائب الدكتورة زينب البدول حققت المسارات الإصلاحية التي وجه إليها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله المزيد من التقدم في مختلف القطاعات بعد أن صدرت التشريعات اللازمة والمتناغمة من تلك المسارات، وقد تابعنا حراكا سياسيا ومجتمعيا واعدا في هذا المجال، وبذلت الحكومة جهدها لتطبيق كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل تلك التشريعات، ولتكون ترجمة واقعية للمسارات الإصلاحية خصوصا فيما يتعلق بتمكين المرأة والشباب، وهذه الخطوات تحتاج منا جميعا التفاعل معها والاندماج بها ليتحقق التغيير الإيجابي المنشود.
إن قضايا وشؤون المرأة الأردنية احتلت مساحات مهمة منذ عقدين من الزمن، ومنذ تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية وجه سراعا نحو تمكين المرأة من خلال إشراكها في العملية السياسية وتعزيز حضورها في كافة القطاعات، وجاء ذلك معبرا عن إيمان جلالته بأهمية تلك المشاركة والتي ستسهم في دعم العملية التنموية وتحقيق التغيير الإيجابي وتعزيز التماسك المجتمعي، وتطوير العمل المؤسسي ليكون قائما على مبادئ المساواة والعدالة بين الجنسين، ومن هنا فإن الحكومات المتعاقبة وفي إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية أصدرت ومن خلال مؤسساتها المتعددة استراتيجيات عدة لتمكين المرأة وتحسين نوعية حياتها، كما تم تشكيل العديد من المؤسسات لتكون داعمة ومتابعة لكافة التشريعات والأنظمة والتعليمات والخطط والاستراتيجيات، ولذلك فقد حققت الجهود الملكية الرائدة الفرص الواعدة للنساء للانخراط والتفاعل مع مجمل قضايا الشأن العام.
إن هذه الخطوات وفرت أرضية ملائمة قانونية وإدارية واقتصادية وسياسية للمرأة؛ وهيأت الظروف لها لتكون عنصرا فاعلا في المجتمع، وقد لاحظنا الكثير من قصص النجاح للنساء في الأردن بسبب تلك الإصلاحات، غير أن ثمة تحديات تواجه المرأة الأردنية في هذا السياق بسبب حداثة التجربة وظروف التطور الاجتماعي والتاريخي التي لازمت المرأة منذ تأسيس الدولة الأردنية، حيث إن مسألة تشكيل قيادات نسائية فاعلة في المجتمع ليست بالقضية السهلة.
إن الإصلاح الفكري والاجتماعي يحتاج إلى بنى فوقية وتحتية تتفاعل معا من أجل تحقيق التغير المنشود، وهذا التغير يحتاج الى زمن ومعطيات مادية وثقافية ونفسية، لتكون المرأة قادرة على شق طريقها وتحقيق استقلالها الاقتصادي والسياسي والتعبير عن آرائها بكل قوة واقتدار، ومن هنا فإن الوصول الى حالة نموذجية لأوضاع المرأة مسألة معقدة نسبيا، وتحتاج إلى امتلاك الدافعية والثقة بالنفس لكي تبدأ المرأة برسم خطواتها نحو الوصول الى حقوقها وتعزيز مكانتها، فالدولة الأردنية وفرت البنى الفوقية تشريعيا وسياسيا ومهدت الطريق والحماية اللازمة للمرأة، لكن المسؤولية التالية يجب ان تتحملها المرأة من خلال الإيمان بقدراتها وقدرتها على تحقيق أهدافها، فهي هو منطق الحياة القائم على الصراع والتحولات وبذل الجهد لتحقيق الهدف.
إننا في لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية بذلنا الجهد لتوفير كافة الدعم والمساندة للمرأة الأردنية خصوصا ما يتعلق بالتشريعات التي تسهم في تحسين واقع المرأة من جهة، أو من خلال التواصل مع القواعد الشعبية وفئات النساء وتوجيه رسائل الإرشاد اللازمة ورفع الوعي لدى المرأة وتحفيزها نحو البدء بعملية التغيير، وقد عملنا من جهة أخرى على متابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالمرأة لدى كافة الوزارات ومحاولة كسر الجمود في العلاقات العامودية والأفقية لتسهيل وصول النساء إلى المعرفة والمجالات المتاحة في كافة القطاعات وتوجيههن نحو الفرص الرائدة والتي تسهم في تمكينهن اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، كما يتم التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والتشبيك معها لاقتراح مزيد من سبل الاتصال والتواصل مع القطاعات النسائية والاسهام في حل المشكلات والتحديات التي تواجههن في سبيل الوصول الى الحقوق والحماية والرعاية.
إن لجنة المرأة النيابية ومن خلال مراجعتها لكافة أدبيات تمكين المرأة الأردنية، تجد أن تعميق الاتصال والتواصل مع الشرائح المجتمعية يسهم في دعم المرأة وتعزيز ثقتها بنفسها، وتشجيع مبادراتها نحو البدء بعملية التغيير، كما تجد أن الانفتاح المدروس على كافة فئات النساء خصوصا في الأرياف والبوادي والمناطق المهمشة، يحتاج الى مزيد من الإجراءات والاهتمام والمعالجة، ابتداء من تأسيس حواضن مجتمعية نسائية تتصل مباشرة بواقع النساء وتتلمس احتياجاتهن وتقدم الدعم الفكري والنفسي لتشجيعهن على تحقيق طموحاتهن، وتعميق الثقة بقدرتهن على إحداث التغيير الإيجابي الذي ينعكس على نوعية حياتهن بشكل مباشر وغير مباشر.
وختاما يلزمنا القول بأن قضية المرأة الأردنية هي قضية وطن، ولا يمكن التعامل معها بجزئيات هنا وهناك، بل من خلال حزمة تدخلات ذات قيمة وفاعلية تدعم المرأة وتجعلها شريكا فاعلا في بناء هذا الوطن.

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