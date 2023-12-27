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استشهاد اكثر من 4 آلاف طالب في غزة

12/27/2023 2:23:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 4037 طالبا و209 من العاملين في مجال التعليم جراء العدوان الاسرائيلي على غزة منذ السابع من تشرين الاول الماضي، وفقا لما افاد به مكتب الشؤون الانسانية الاممي، نقلا عن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.
واضاف المكتب في تقريره اليومي، ان أكثر من 7259 طالبا و619 معلما أصيبوا بجروح جراء العدوان على غزة.
ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، استشهد منذ بدء العدوان على غزة، ما لا يقل عن 20915 فلسطينيا، 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال، كما أصيب 54918 فلسطينيا بجروح، فيما لا يزال الكثير من الناس في عداد المفقودين، ويعتقد بأنهم دفنوا تحت الأنقاض.- (بترا)

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