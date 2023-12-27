الحرس الثوري الإيراني يتوعد بتوجيه ضربة للاحتلال

الحرس الثوري الإيراني يتوعد بتوجيه ضربة للاحتلال
التاريخ
12/27/2023 2:23:20 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الحرس الثوري الإيراني إن انتقامه لمقتل
المسشتار رضى موسوي في سوريا بغارة إسرائيلية "سيكون بتوجيه ضربة للصهاينة
ولن يكون مجرد عملية إعلامية".
وأضاف أن "الصهاينة يسعون لنقل ساحة
المعركة وجر الولايات المتحدة إلى حرب أشمل". (الجزيرة نت)
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