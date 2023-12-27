الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات جديدة بالضفة
التاريخ
12/27/2023 2:23:20 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال
الإسرائيلي اعتقلت 12 فلسطينيا في الضفة الغربية الليلة الماضية.
وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى نحو 4795، علما أن هذه الحصيلة تشمل من جرى
اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط،
ومن احتجزوا كرهائن. (الجزيرة نت)
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