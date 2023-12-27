استيقظ من نومه مفزوعا.. هذا ما فعله جنديّ إسرائيليّ عائد من غزة برفاقه

استيقظ من نومه مفزوعا.. هذا ما فعله جنديّ إسرائيليّ عائد من غزة برفاقه
التاريخ
12/27/2023 2:23:20 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن جندياً من لواء المظليين العائدين من غزة أطلق النار إثر استيقاظه من كابوس وأصاب رفاقه.
وبحسب القناة، حولت حادثة الجندي للتحقيق في وزارة الدفاع وتقرر عدم التحقيق معه نظرا لوضعه الصحي.
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