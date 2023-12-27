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استيقظ من نومه مفزوعا.. هذا ما فعله جنديّ إسرائيليّ عائد من غزة برفاقه

12/27/2023 2:23:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن جندياً من لواء المظليين العائدين من غزة أطلق النار إثر استيقاظه من كابوس وأصاب رفاقه.

وبحسب القناة، حولت حادثة الجندي للتحقيق في وزارة الدفاع وتقرر عدم التحقيق معه نظرا لوضعه الصحي.

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