ارتفاع حصيلة خسائر الجيش الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة خسائر الجيش الإسرائيلي
التاريخ
12/27/2023 2:23:19 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة 44 عسكريا في معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الأخيرة،
وقال إن 898 عسكريا أصيبوا منذ بداية المعركة البرية في قطاع غزة.
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