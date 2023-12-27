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ارتفاع حصيلة خسائر الجيش الإسرائيلي

12/27/2023 2:23:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة 44 عسكريا في معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الأخيرة،
وقال إن 898 عسكريا أصيبوا منذ بداية المعركة البرية في قطاع غزة.

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