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عبداللهيان: إسرائيل لن تنتصر.. وعلى واشنطن ترك الشعب الفلسطيني ليقرر مصيره

12/27/2023 2:23:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعت إيران، الولايات المتحدة الأمريكية إلى التخلي عن الاحتلال الإسرائيلي حتى تخرج بشكل يحفظ ماء وجهها من الحرب العدوانية التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة.
وذكر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أنه إذا أرادت واشنطن خروجا مشرفا من الحرب في غزة عليها أن توقف دعمها العسكري لإسرائيل، وفق ماذكرت وسائل إعلام إيرانية.
وأضاف الوزير أن استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين على مدى ٨٠ يوما هو تكرار لهزيمة ٧ أكتوبر.

وأكد الوزير الإيراني أن الاحتلال لن ينتصر وعلى واشنطن أن تترك الشعب الفلسطيني يقرر مصيره بنفسه.

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