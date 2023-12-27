عبداللهيان: إسرائيل لن تنتصر.. وعلى واشنطن ترك الشعب الفلسطيني ليقرر مصيره

(MENAFN
- Alghad Newspaper) دعت إيران، الولايات المتحدة الأمريكية إلى التخلي عن الاحتلال الإسرائيلي حتى تخرج بشكل يحفظ ماء وجهها من الحرب العدوانية التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة.
وذكر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أنه إذا أرادت واشنطن خروجا مشرفا من الحرب في غزة عليها أن توقف دعمها العسكري لإسرائيل، وفق ماذكرت وسائل إعلام إيرانية.
وأضاف الوزير أن استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين على مدى ٨٠ يوما هو تكرار لهزيمة ٧ أكتوبر.
وأكد الوزير الإيراني أن الاحتلال لن ينتصر وعلى واشنطن أن تترك الشعب الفلسطيني يقرر مصيره بنفسه.
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