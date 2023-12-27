Wednesday, 27 December 2023 11:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القسام تدمر ناقلة جند إسرائيلية.. وإسرائيل تعلن القتلى

12/27/2023 2:23:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها دمروا ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقبل قليل أعلنت القسام أيضا أن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 شرق مخيم البريج.

كما ذكر إعلام إسرائيلي أن قتلى اليوم الثلاثة من كتيبة شكيد بلواء جفعاتي أحدهم نائب قائد سرية وسقطوا شمالي القطاع.

MENAFN27122023000072011014ID1107662452

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث