تحرير المحتجزين يسبق إبادة حماس

MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

بقلم: المحامي اوريئيل لين

على حكومة إسرائيل أن تعلن منذ هذا الأسبوع بانها مستعدة لوقف النار في الحرب في غزة مقابل تحرير المحتجزين كلهم. لن يكون جوابا فوريا. هذا واضح. وإلى أن يكون، لا بد أن تدور معارك أخرى غير بسيطة في القطاع. لكن مثل هذا الإعلان، منذ الآن، سيعطي أساسا لانهاء أسرع لتحرير المحتجزين الذين ما يزالون في أسر حماس. كما أن إعلانا كهذا سيؤكد على نحو أفضل أهداف الحرب لإسرائيل في نظرة إنسانية أكثر وسيكون ممكنا تجنيد مزيد من وسائل الإعلام ومزيد من الفهم الدولي.

بالطبع، ستكون لهذا اضرار واضحة. فزخم الحرب سيكبح وهدف إبادة حماس سيتوقف. حماس يمكنها حتى ان تعلن عن النصر. لكن توجد سلسلة اعتبارات ثقيلة الوزن تبرر بعد أن نأخذ بالحسبان كل الاعتبارات الأخرى، الخروج بهذا الإعلان. فقد بدأت الأمطار وبانتظارنا اضرار إنسانية غير مسبوقة في القطاع. العالم لا يمكنه أن يحتوي هذا ولا نحن أيضا. وسائل الإعلام ضدنا ستشتد في العالم كله. في البث التلفزيوني نحن سنكون المذنبين. وحتى دعم الدول الداعمة سيضعف. كل يوم يسقط أفضل أبنائنا. هذه نخبة المجتمع الإسرائيلي. الأهالي يصبحون ثكلى والأطفال يصبحون يتامى. لا يمكن لهذا ان يستمر بلا حدود، كل يوم، على مدى اشهر. لدينا ساحة صراع في الشمال ونحن نريد ان نمنع ساحة صراع إضافية في الضفة.

وفضلا عن كل هذا، فإن هدفي الحرب المركزيين – إبادة حماس وإعادة محتجزين – لا ينسجمان معا في هذه النقطة الزمنية. علينا أن نمنح أولوية لتحرير المخطوفين. فقد تركتهم دولة إسرائيل هم وحياتهم لمصيرهم. هم وعائلاتهم دفعوا الثمن الباهظ. ليسوا هم من يتعين عليهم ان يدفعوا ثمنا إضافيا. واجب الدولة لتحرير المحتجزين اليوم يفوق كل اعتبار آخر.

هذا لا يعني اننا نوقف الحرب في ظروف الهزيمة. فقد قمنا باحتلال مناطق واسعة في القطاع. ويمكن أن نرسم خط الجبهة البديل. يمكن أن نرسم الحدود الإقليمية المتقلصة لحماس، وسنضطر في المستقبل لان نبلور وسيلة قتال لا تكلفنا الثمن الدموي الباهظ الذي ندفعه اليوم.