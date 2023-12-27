السيطرة على رفح ضرورية

MENAFN - Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم

بقلم: يوآف ليمور

وسع­ الجيش الإسرائيلي أمس المعركة في الجنوب الى مخيمات اللاجئين وسط القطاع أيضا. هذه خطوة واجبة، لاجل استكمالها بجذرية ستكون حاجة لأسابيع طويلة وقوات كثيرة.

في وسط القطاع توجد أربع مخيمات لاجئين كبيرة: البريج، النصيرات، دير البلح والمغازي. عمليا يدور الحديث عن تواصل فيما بينها مكتظ جدا وعنيف جدا تحظى فيه حماس بتأييد جارف. قائد اللواء في المنطقة، ايمن نوفل، صفي في الشهر الأول من الحرب، لكن اللواء الذي تعمل في اطاره بضع كتائب يواصل عمله رغم غياب قائده المتنفذ.

ان الدخول الى هذا المجال مهم لثلاثة أسباب. الأول، لانه لا يوجد أي سبيل آخر لتحييد القدرة العسكرية لحماس في القطاع دون تنفيذ ذلك جسديا، في كل منطقة، وفي الطريق نزع قدرات الكتائب والسرايا. الثاني، لان العمل في وسط القطاع سيخلق تواصلا جغرافيا بين منطقة مدينة غزة ومنطقة خانيونس حيث ستكون السيطرة في يد إسرائيل. والثالث، لانه محظور ان يكون لحماس إحساس بان منطقة ما في القطاع محصنة من الأعمال الإسرائيلية.

حسب وتيرة تقدم الجيش الإسرائيلي في الحرب حتى الان يمكن التقدير بأن الأعمال في مخيمات الوسط ستستمر لاسابيع طويلة إلى ان تتضرر معاقل حماس بشكل ذي مغزى. حتى بعد ذلك ستتواصل فيها الأعمال، وإن كانت في صيغة مختلفة من الاقتحامات والتصفيات وفقا للحاجة ووفقا للمعلومات الاستخبارية.

قال رئيس الأركان هرتسي هليفي أمس إن الحرب ستستمر لأشهر طويلة ويبدو أنه كان متواضعا في تقديراته: فلاجل القضاء على حكم حماس ولاجل الحاق الهزيمة بقدراتها العسكرية الأساسية وكذا لاجل تصفية بنيتها القيادية، يمكن أن يتطلب هذا بضع سنوات حتى بعدها ستواصل إسرائيل العمل في غزة بقوى وطرق متغيرة على أمل أن يقوم في وقت ما حكم آخر يصمم افقا مختلفا حيال إسرائيل.

ان القرار بالعمل في وسط القطاع ليس الوحيد الذي اضطرت إسرائيل لان تتخذه. فقراران آخران على الأقل هما على جدول الأعمال: الأول، هل ستتسع المعركة في خانيونس الى مناطق أخرى من المدينة، بما في ذلك مخيم اللاجئين الذي يعتبر أحد المعاقل الأصلب لحماس في القطاع، والثاني، هل العمل أيضا في رفح، بما في ذلك إمكانية السيطرة على محور فيلادلفيا.

ان معضلة خانيونس تستوجب قرارا إيجابيا. الجيش الإسرائيلي موجود هناك منذ الآن على أي حال، وبقدر ما هو معروف قيادة حماس أيضا. من يدعي بان الضغط العسكري وحده سيحركها، ينبغي أن يشدد هذا الضغط على الرقبة. يفترض بهذا ان يدفع قدما بهدف الحرب الأول المتعلق بنزع قدرات حماس، وينبغي الأمل في ان يحقق هذا هدف الحرب الثاني ايضا المتعلق بخلق ظروف افضل لاعادة المخطوفين.

معضلة رفح معقدة اكثر. فالمدينة معقدة للاعمال (أساسا مخيم لاجئيها)، ويتجمع حولها نحو مليون لاجيء ليس لهم الى أن يذهبون ويوجد تخوف من أن يحاولوا الهروب الى سيناء مما من شأنه ان يعرض للخطر العلاقات بين إسرائيل ومصر. بالمقابل، فان السيطرة على المدينة ومحيطها حيوي لاجل عدم ترك أماكن محصنة في غزة ولاجل السيطرة على محور التهريب في فيلادلفيا.

خطوة كهذه تستوجب تنسيقا وثيقا مع مصر. توجد في هذه فضائل، أساسا لامكانية الدفع قدما في المفاوضات لتحرير المخطوفين وكذا في حلول محتملة لليوم التالي للحرب. كما يوجد في هذا مشاكل، أساسا حيال مطلب مصري متوقع للسماح بموطيء قدم متجدد للسلطة الفلسطينية في غزة. على إسرائيل أن تستنفد هذا الحوار بالتوازي مع تقدم الاعمال العسكرية ليس فقط لان مصر هي الجار الثاني لغزة، الى جانب إسرائيل بل لانها مثلنا أيضا معنية لان تتخلص من حماس وتقيم في القطاع حكما اقل تطرفا وتهديدا.