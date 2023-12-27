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مقارنة خطيرة أخلاقيا

12/27/2023 2:23:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: تسفي برئيل

أخيرا تم العثور على المتهم الرئيسي بموت حوالي 20 ألف فلسطيني، 60 في المائة منهم من المدنيين­ والثلث منهم من الأطفال، في هذه الحرب. "لو أن المجتمع الدولي سمح لإسرائيل بالرد بشكل مناسب على هجمات حماس في جولات سابقة لكانت حياة الكثيرين، بالاساس حياة الفلسطينيين، تم انقاذها"، قال بثقة علمية تقريبا، آفي غيرفنكل ("هآرتس"، 26/12). لقد تم إغلاق الطريق كما يبدو أمام غيرفنكل من اجل الوصول الى خلايا الذاكرة التي تم محوها من الارشيف العام. عملية "الجرف الصامد" بدأت في 8 تموز 2014. ورغم الضغوط الدولية، بما في ذلك الطلب المباشر للرئيس الأميركي براك أوباما في 27 تموز بوقف اطلاق النار، إلا أنها استمرت حتى 26 آب. بعد خمس سنوات على ذلك وجد تفسير افضل من التفسير الذي عرضه غيرفنكل. فنتنياهو اوضح بشكل صريح لماذا من الحيوي ابقاء حماس في الحكم. "من يريد افشال اقامة الدولة الفلسطينية يجب عليه تأييد تقوية حماس وتحويل الاموال اليها... هذا جزء من الاستراتيجية، الفصل بين الفلسطينيين في غزة وبين الفلسطينيين في يهودا والسامرة"، قال نتنياهو في جلسة مركز الليكود في آذار 2019.
الى هنا فيما يتعلق بالذاكرة. ولكن في توجيه اصبع الاتهام للمجتمع الدولي يوجد هدف لغيرفنكل يهدف الى تحقيقه، لكنه مخطئ. "المنتقدون والواعظون المختلفون يجب قول أمرين لهم. الأول، أنتم ساعدتم بما فيه الكفاية. الثاني، الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر اخلاقية في العالم وبفرق كبير"، قال غيرفنكل. وقد ارفق اقواله ببيانات تلائم بحث جدي وعميق. فقد قال مثلا "الأميركيون قتلوا في العراق عشرة أضعاف من المدنيين مقارنة مع الجنود، وليس فقط ضعف ونصف". وبصفته موقع المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي وليس منظمة حقوق إنسان أو مجلس طلاب في جامعة هارفارد، فقد نشر في 2012 اقتباس لاقوال الكولونيل البريطاني ريتشارد كامب، الذي كان قائد القوات البريطانية في افغانستان"، نشر. وحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن النسبة بين المدنيين والجنود الذين قتلوا في الحرب في افغانستان هي 1 3، أي 3 مدنيين مقابل كل جندي أفغاني. في العراق النسبة كانت أعلى، 1: 4.
لكن رغم عرض البيانات المزيفة هذه، التي تبذل الجهد الكبير كي تثبت بأن الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم مقارنة مع الجيوش الأخرى، لا سيما الجيش الأميركي، إلا أن غيرفنكل القى على الفور هذه البيانات في القمامة. فهي ليست ذات صلة. وقد قال إن المهم هو "التناسب الذي يتم قياسه بالنسبة بين الفائدة الامنية المأمولة للهجوم وبين الضرر المتوقع لمدنيي العدو. الفائدة المأمولة في هجمات الجيش الاسرائيلي هي من اجل منع العدو من تحقيق نواياه المعلنة، تدمير إسرائيل". ولكن هنا بالضبط تكمن الخدعة اللفظية التي توجد في هذا الادعاء الكاذب، لأن السؤال ليس من اجل ماذا نحارب، بل كيف نحارب. كم من الاطفال والنساء مسموح قتلهم باسم هذا التناسب؟ كم مسموح أن نُجوع؟ أي عدد مسموح لنا منع مياه الشرب الصالحة أو الادوية التي تنقذ الحياة عنه؟ هل ربما سنحتاج الى ابادة جميع سكان غزة من اجل منع تدمير اسرائيل؟.
الفيلسوف مايكل فولتسار الذي كتب احد الكتب الأساسية في نظرية اخلاق الحرب، "الحروب العادلة وغير العادلة"، قال إن "المسلمة الموجودة في اساس نظرية الحرب العادلة تقول إن قوانين الحرب لا يمكن ألا تسمح بادارة حرب عادلة". ولكن لا أحد يختلف حول أن الحرب في غزة هي حرب عادلة. النقاش هو متى ستصبح غير عادلة لأنها تعتبر كل مواطني العدو اشخاص يستحقون الموت.
هناك شيء صغير عن المقارنات: وسام الجيش الأكثر اخلاقية في العالم ليس شهادة، سواء على أخلاقه المطلقة أو على استخدامه لوسائل اقل عنفا أو غياب الوحشية، مجرد استخدام المقارنة هو ضعف اخلاقي خطير، لأنه يعطي اذن اكبر من اللازم بكثير للاستخدام الزائد للقوة التدميرية والقتل، شريطة أن لا يتجاوز مع فعلته جيوش أخرى من أجل الاحتفاظ بالوسام.

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