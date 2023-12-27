Wednesday, 27 December 2023 11:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تفضلو­ا قرروا

12/27/2023 2:23:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت بقلم: ناحوم برنياع
تخوض إسرائيل منذ أشهر حربا عادلة، حربا فرضتها عليها منظمة حماس. لكن حتى الحرب العادلة يجب ان تجري في ظل المراعاة لقيود القوة ومصلحة الدولة للمدى البعيد. فقد قال وزير الدفاع يوآف غالنت أمس إن إسرائيل تتعرض للاعتداء في سبع جبهات وترد في ست، ليس أقل. وقد قصد غزة، لبنان، سورية، الضفة، اليمن وإيران. هذه ليست وفرة من المجدي التبارك بها. هذه تستوجب التفكير جيدا بسلم الأولويات وبتوزيع القوات والمقدرات. فهل تنجح حكومتنا في هذه المهمة؟ ليس مؤكدا.
في جلسة أول من أمس رفض نتنياهو ان يطرح على البحث الخطة لتغيير مدى قتال الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. آيزنكوت اقترح البحث؛ نتنياهو أجل لموعد يرفض تحديده. في الأسبوع الماضي منع غالنت عن جهة عسكرية أن تطرح الخطة للبحث في محفل يترأسه. بقدر ما افهم، يوجد في هذه اللحظة اجماع عام، أو شبه عام، على أن الانتقال الى المرحلة التالية واجب الواقع. على الرغم من ذلك، نتنياهو وغالنت يؤخران كل لاسبابه.
حان الوقت للبحث، حان الوقت للقرار.
المرحلة الثالثة يفترض بها أن تقلص حجم قوات الجيش الإسرائيلي في القطاع. الأسباب واضحة: قرابة خمس فرق تعمل هناك اليوم. قسم من القوات ضرورية في الشمال، في حالة تدهور الوضع هناك الى حرب. قسم، رجال احتياط بحاجة لان يعودوا الى بيوتهم وعملهم.
السبب الأساس، الحاسم، والتغيير اللازم في القتال في غزة. تجري هناك عملية كان يمكن توقعها مسبقا. المنفعة العسكرية في تطهير كل فوهة نفق، كل نفق، كل بيت مشبوه آخذة في التقلص والثمن بالإصابات لقواتنا يرتفع. يوجد في الجيش الإسرائيلي من يقدر باننا أبدنا حتى اليوم 20 في المائة من قوة حماس العسكرية. توجد أيضا تقديرات أعلى لكن لا تتحدث أي منها عن إبادة عامة. قيادتها العسكرية نجت في معظمها ومحمية على ما يبدو من خلال وجود المخطوفين. فقدت المنظمة معظم معاقل الحكم لكنها لم تفقد الحكم على معظم الغزيين. استمرار القتال يتطلب أساليب أخرى، مدى آخر، توقعات أخرى.
النتيجة هي ما كانت تسمى في حروب سابقة "مراوحة" وفي الحرب الحالية "عالقة". الحرب قاسية وتوقع مصابين، لكن بشائر كبرى ليست فيها. حتى لو توفي السنوار، ضيف او عيسى، ثلاثة زعماء منظمة او اعتقلوا، فان الوضع الأساسي لن يتغير.
المشكلة هي في الفجوة بين التوقعات والواقع. بشكل طبيعي، الانتقال من المرحلة الثانية الى المرحلة الثالثة يستدعي اجمالا اوليا. مقايسة بين الأهداف التي عرضت والاهداف التي تحققت. نتنياهو وغالنت يجتازان صعوبة في الوصول الى هذه اللحظة. فقد خلقا توقعات لدى الجمهور ولدى المقاتلين على حد سواء للحسم، للابادة، للتصفية، للنصر الذي سيمحوا بضربة واحدة قصورات 7 أكتوبر. وهما يواصلان ذلك الان أيضا كل باسلوبه. التوقعات ليست واقعية؛ وكذا الإعلانات ليست واقعية. فهي تنضم الى الأخطاء التي سبقت هجمة حماس.
لقد ابتلع الخطاب الاستراتيجية؛ وابتلعت الشعبوية الجوهر. هذا وضع مأساوي.
ان التشبث في القرارات في سياق غزة اشكالي من ناحية أخرى: فهو يسلب الانتباه عن الجبهات الخمسة الأخرى التي تتعرض فيها إسرائيل للهجوم. لعبة الشطرنج المركبة التي تديرها إسرائيل مع ايران، من لبنان حتى البحر الأحمر والمحيط الهندي، من غزة في الغرب وحتى طهران في الشرق، من اليمن حتى دمشق، تتحول بالتدريج الى لعبة نرد، للحظ فيها او لانعدام الحظ من شأنه أن يكون وزن حاسم.
المرحلة الثالثة تنفذ في النهاية: الجيش الإسرائيلي سينتقل في القطاع الى البتر والصيانة. هذه لن تكون جنة عدن، لا في امن المقاتلين حيال ما يتبقى من حماس، ولا في التصدي للوضع الإنساني. حياة المخطوفين وحريتهم لن تضمنا على ما يبدو. وعندها ستأتي المرحلة التي يخافها نتنياهو اكثر من كل شيء: البحث في السيطرة في القطاع. كل حل سينطوي على دور لجهات فلسطينية. كل دور للفلسطينيين سيسقط حلفه مع بن غفير وسموتريتش.
ينبغي ان يقال في صالح رئيس الأركان هرتسي هليفي بانه رغم العبء الذي يحمله على ظهره منذ 7 أكتوبر فانه يقود الجيش الإسرائيلي في الحرب بنضج ومسؤولية. في لحظات ظهوره يكثر من الحديث عن الروح التي تفعم في المقاتلين. بالفعل، الروح توسع القلب؛ والقدرات أيضا. لكن السؤال ما يزال قائما: الى أين تحمل الروح المقاتلين ومعهم الدولة.

MENAFN27122023000072011014ID1107662446

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث