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غزة أخطر مكان في العالم.. تحذير أممي: الوضع مروع

12/27/2023 2:23:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بينما تستمر الحرب الصهيونية على قطاع غزة في شهرها الثالث حاصدة مزيدا من القتلى، تحول القطاع إلى "أخطر مكان في العالم" أجمع.
هذا ما أكده المتحدث باسم المنظمة الأممية للطفولة "اليونيسف" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سليم عويس، أمس.
وأوضح أن الوضع في غزة بعد 82 يوما من الحرب المتواصلة، يزداد سوءا، مشددا على أن الوضع الإنساني مروع، ولا مكان آمن، ومعدل القتلى والجرحى بين الأطفال مخيف".
وأضاف أن حوالي مليون طفل هجروا قسرا من منازلهم، وتم دفعهم الآن إلى الجنوب أكثر فأكثر، ولمناطق ضيقة ومكتظة من دون ماء أو طعام أو حماية أو أي من الضروريات اللازمة للبقاء على قيد الحياة، مما يعرضهم لخطر متزايد للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والأمراض المعدية بسبب البيئة الملوثة"، علاوة على الجفاف وسوء التغذية والمرض.
وقال إن الأطفال النازحين حديثا في جنوب القطاع يعانون نقصا حادا في إمدادات المياه، حيث يحصلون على (1.5-2 لتر) من الماء يوميا، وهي كمية أقل بكثير من الحد الأدنى الموصى به في حالات الطوارئ (15 لترا يوميا) أو الكافي للبقاء على قيد الحياة فقط (3 لترات يوميا)، كما أنهم في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء، والمأوى والأدوية والحماية".
ولفت إلى أن 50 % على الأقل من مرافق المياه والصرف الصحي تضررت بسبب استمرار الأعمال العدائية، إلى جانب الافتقار إلى إمدادات الكهرباء، ونقص الوقود، وتقييد الوصول، وأضرار البنية التحتية".
إلى ذلك، أشار إلى أن آلاف الأطفال قتلوا وأصيب أضعاف هذا العدد، ومن بين المصابين هناك ألف على الأقل ممن فقدوا أطرافا، فضلا عن تعرض آخرين للحروق والجروح. وقال: "هناك أطفال فقدوا القدرة على المشي وآخرون سيعانون مدى الحياة بسبب إصاباتهم".
وفيما يتعلق بعدد الأطفال الذين فقدوا ذويهم أو المنفصلين عنهم، فأوضح عويس أنه "من الصعب الحصول على أرقام دقيقة، لكن من خبرتنا في النزاعات والطوارئ الأخرى حول العالم يمكن الترجيح أن حوالي 1 % من الأطفال النازحين انفصلوا عن ذويهم".
يشار إلى أن نحو 4760 شاحنة مساعدات دخلت غزة من معبر رفح خلال الشهرين الماضيين، إلا أن تلك الكمية لا تفي احتياجات القطاع المكتظ بالسكان.
إذ يحتاج قطاع غزة، وفقا لتقديرات أممية، إلى نحو 500 شاحنة يوميا للوفاء باحتياجات سكانه المحاصرين منذ أكثر من 16 عاما.
ومنذ تفجر الحرب في غزة ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين جراء الغارات الصهيونية إلى أكثر من 20 ألفا بينهم أكثر من 8 آلاف طفل.
من جهته قال منسق فرق الطوارئ الطبية في منظمة الصحة العالمية، شون كيسي، الذي شارك في مهمة إنسانية إلى وسط غزة، إن هناك دماء في كل مكان في مستشفيات القطاع، واصفا ما شاهده بأنه "حمام دم ومذبحة"، مؤكدا بأنه لا يوجد مكان آمن في غزة.
وأضاف في حوار مع موقع "أخبار الأمم المتحدة" بعد زيارته لمستشفى الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، "إنه حمام دم، كما قلنا من قبل، إنها مذبحة. إنه مشهد فظيع".
وقال إنه رأى ذلك أيضا في مستشفى الشفاء في الشمال، وشاهده كذلك في الأسابيع الماضية في أكبر مستشفيين في الجزء الجنوبي من غزة وهما مستشفى غزة الأوروبي ومجمع ناصر الطبي، في الأسابيع الماضية، مؤكدا بأن الوضع مشابه جدا في قسم الطوارئ في أي مستشفى بأي جزء من قطاع غزة.
وأضاف أنه "لا مكان آمن في غزة"، مشيرا إلى وجود مخيم يضم آلاف النازحين على بعد 50 مترا من مركز العمليات الإنسانية المشتركة التابع للأمم المتحدة في رفح، ومع ذلك كان صوت الاشتباكات مسموعا طوال الليل تقريبا مع ورود تقارير خلال النهار عن العديد من الإصابات التي وصلت إلى المستشفيات في الجنوب.
وقال إنه في جميع أنحاء غزة في الوقت الحالي، تبلغ القدرة الصحية حوالي 20 % مما كانت عليه قبل 80 يوما أو نحو ذلك. حيث توقفت جميع الخدمات تقريبا عن العمل، إما لأن المرافق نفسها تضررت، أو لأن الموظفين اضطروا إلى الفرار، أو لأن موارد الطاقة قد نفدت، أو لأن الإمدادات الطبية نفدت، أو لأن الموظفين لم يتمكنوا من الوصول إليها.
وقال إنه تبقى مستشفيان فقط في جنوب غزة يعملان بكامل طاقتهما هما مستشفى غزة الأوروبي ومجمع ناصر الطبي، مشيرا إلى أن العديد من الموظفين لا يستطيعون الوصول إلى مستشفى غزة الأوروبي بسبب القتال الدائر في المنطقة المحيطة به، كما يغادر الموظفون مجمع ناصر الطبي لأن المنطقة غير آمنة خاصة مع ورود أمر إخلاء للمجمع.
وأشار كيسي كذلك إلى الصعوبات اللوجستية التي تواجه العدد المحدود من شاحنات الإمداد القادمة عبر معبر رفح، حيث يتحتم عليهم التنسيق مع أطراف النزاع للتأكد من أن الطرق آمنة قدر الإمكان للعبور.-(وكالات)

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