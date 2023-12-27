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بعد التعديل.. مصر تطلق مبادرة من 3 مراحل لوقف إطلاق النار بغزة

12/27/2023 2:23:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين ينشط حراك أردني مصري فلسطيني حثيث لوقف عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة، في ظل طرح القاهرة لمبادرة تم تعديلها مؤخرا لوقف إطلاق النار، وذلك على وقع قصف جوي متواصل أدى لارتقاء المزيد من الضحايا المدنيين، وتصعيد خطير في الضفة الغربية التي شهدت أمس إضرابا شاملا وحدادا على أرواح الشهداء الستة الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال بمواجهات عنيفة.
وأجرت مصر تعديلا على مبادرتها لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة "حماس" والمقاومة الفلسطينية وبين الاحتلال، بما يلغي بند تشكيل حكومة "تكنوقراط"، تكون معنية بعد انتهاء العدوان بإدارة الضفة والقطاع ومهام إعادة الإعمار، إلى مرحلة لاحقة، باعتبارها من صلاحيات منظمة التحرير، في ظل ترحيب "حماس" بكل المبادرات التي تسهم بوقف عدوان الاحتلال على غزة بدون المساس بالحقوق الوطنية الفلسطينية.
ويستند المقترح المصري على ثلاث مراحل؛ حيث تتضمن المرحلة الأولى صفقة إنسانية لمدة 10 أيام تقوم خلالها "حماس" بالإفراج عن جميع المدنيين الأسرى لديها من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن مقابل إفراج الاحتلال عن عدد مناسب يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين لديها.
ويتم خلال ذلك وقف كامل لإطلاق النار بمناطق قطاع غزة من الجانبين، وإعادة انتشار قوات الاحتلال بعيدا عن محيط التجمعات السكنية، والسماح بحرية حركة المواطنين من الجنوب للشمال، كذا حركة السيارات والشاحنات، في الوقت الذي تلتزم فيه "حماس" بوقف كافة أشكال العمليات تجاه الكيان المحتل. كما يجري وقف جميع أشكال النشاط الجوي الإسرائيلي بما في ذلك المسيرات، وطائرات الاستطلاع بكافة مناطق القطاع، بالتزامن مع تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، مثل الأدوية والمستلزمات الطبية والمحروقات والأغذية، إلى كافة مناطق القطاع خاصة مدينة غزة وشمال القطاع.
أما المرحلة الثانية وفق المبادرة المصرية فتتضمن الإفراج عن كافة المجندات الأسرى لدى "حماس" مقابل عدد يتفق عليه من الجانبين من الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وتسليم كافة الجثامين المحتجزة لدى الجانبين منذ بدء عمليات 7 تشرين لأول (أكتوبر) الماضي، حيث تمتد هذه المرحلة لمدة 7 أيام وفق المعايير والإجراءات السابقة.
فيما يتم خلال المرحلة الثالثة التفاوض لمدة تمتد لشهر حول إفراج "حماس" عن جميع المجندين الإسرائيليين لديها مقابل قيام الاحتلال بالإفراج عن عدد يتفق عليه بين الجانبين من الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، بالتزامن مع إعادة انتشار قوات الاحتلال خارج حدود القطاع، واستمرار وقف جميع الأنشطة الجوية والتزام "حماس" بوقف كافة الأنشطة العسكرية ضد الكيان المحتل.
غير أن هناك محددات لتنفيذ المقترح المصري؛ تتمثل في تعليق إطلاق النار بين الجانبين لمدة 48 ساعة قبل تنفيذ المقترح للاتفاق على أسماء المفرج عنهم ضمن المرحلتين الأولى والثانية سواء من الاحتلال أو من "حماس" من خلال المفاوضات الغير مباشرة تعقد بمصر بين وفدي الطرفين بمشاركة مصرية قطرية أميركية، وألا يتم الانتقال من مرحلة إلى مرحلة إلا عقب تنفيذ كافة إجراءات المرحلة السابقة.
وكان القيادي في "حماس"، أسامة حمدان، أكد أن حركته منفتحة على كل ما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني، ولكن الشعب الفلسطيني لا ينتظر هدنا مؤقتة بل وقفا شاملا للعدوان.
في حين أعلن الرئيس محمود عباس جاهزية السلطة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها والعودة إلى قطاع غزة بعد "وقف القتال وقفا شاملا، وفتح الأبواب للمساعدات الإنسانية، ومنع هجرة الفلسطيني خارج وطنه"، باعتباره ثلاثة شروط أساسية.
بينما واصل الاحتلال قصفه الجوي الكثيف ضد قطاع غزة الذي تسبب في ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، مما أدى لارتفاع عدد الضحايا المدنيين لأكثر من 21 ألف شهيد و54 ألف جريح وآلاف المفقودين، من بينهم 241 شهيدا و 382 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ولم تسلم أنحاء قطاع غزة من غارات الاحتلال الهمجية؛ فوصل إلى مجمع "الشفاء" الطبي 35 شهيدا بالساعات الماضية، بينما ظل أكثر من 60 مفقودا جراء تدمير بناية سكنية قرب جامعة الأزهر بمدينة غزة، بالتزامن مع تسليم الاحتلال لجثامين 80 فلسطينيا عبر معبر كرم أبو سالم، جنوب شرق قطاع، بعد سرقتها من مشافي المنطقة الشمالية.
وتواصل القصف الكثيف على جباليا، شمالا، ومخيمي البريج والمغازي، وسطا، فتم تدمير مسجد والعديد من المنازل الفلسطينية، وصولا لاستهداف الأبنية السكنية في مخيم النصيرات، وتوالي مدفعية وطيران الاحتلال قصف مناطق متفرقة من مدينة رفح والفخاري وشرقي خان يونس، جنوبا، ما أدى لاستشهاد 45 فلسطينيا خلال 24 ساعة.
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني انقطاع الاتصال بشكل كامل عن طواقمه العاملة في قطاع غزة بسبب قطع خدمات الاتصالات والإنترنت، وهي المرة السابعة التي تقطع فيها قوات الاحتلال الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة منذ بداية العدوان، عن طريق فصل الخطوط الدولية.
ويرافق انقطاع الاتصالات والإنترنت تصعيد في المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالإضافة إلى تعطيل جهود إنقاذ الفلسطينيين وإسعافهم.
وفي الأثناء؛ واصل الاحتلال تصعيده ضد الضفة الغربية، حيث استشهد 6 شبان فلسطينيين، أمس، بقصف طائرة صهيونية مسيرة في مخيم نور شمس، شرق طولكرم، خلال اقتحام كبير شنه الاحتلال على المخيم ومدينة طولكرم لليوم الثاني على التوالي.
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني الشهداء وهم: أحمد أنور حمارشة (19 عاما)، وأحمد عبد الرحمن عيسى (19 عاما)، وأدهم محمد فحماوي (23 عاما)، ويزن أحمد فحماوي (23 عاما)، وفارس حسام فحماوي (29 عاما)، وحمزة أحمد مصطفى فحماوي (17 عاما)، بالإضافة إلى وقوع إصابات واعتقالات بين صفوف الفلسطينيين.
ويصعد الاحتلال من اعتداءاته وجرائمه بالضفة الغربية بالتزامن مع عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ 82 يوما بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والوقود، ما أدى لارتقاء آلاف الشهداء وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين، 70 % منهم نساء وأطفال.

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