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‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

12/27/2023 2:22:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة جوزيف مسعد‏* - (ميدل إيست آي) 2023/12/18
‏يجب أن تُسجّل المقاومة الفلسطينية دائمًا في تاريخ النضال ضد الاستعمار، تمامًا كما يجب الاعتراف بحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية الجارية ضدهم كاستمرارية لهذه التقاليد الكولنيالية.‏
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‏ينبع الرعب الذي يلف ‏‏إسرائيل‏‏ ورعاتها الغربيين منذ العملية الانتقامية التي قامت بها "حماس" في 7 تشرين الأول (أكتوبر) من ‏‏ازدرائهم‏‏ العنصري ‏‏للفلسطينيين الأصليين‏‏، الذي دفعهم إلى الاعتقاد بأنه لا يمكن أبدًا مهاجمة إسرائيل عسكريا بنجاح.‏
لكن هذا الشعور الغربي بالإذلال لأن شعبًا غير أوروبي، "أدنى عرقيًا"، يمكن أن يقاوم ويهزم مستعمريه ليس حدَثًا غير مسبوق في سجلات التاريخ الاستعماري.‏
‏في أواخر القرن 19، عانى البريطانيون من هزيمة استعمارية شهيرة على يد جيش مملكة الزولو. خلال ‏‏معركة إيساندلوانا‏‏ التي حدثت في كانون الثاني (يناير) 1879 في جنوب إفريقيا، قام جيش الزولو المسلح تسليحًا خفيفًا وقوامه نحو 20.000 جندي بإذلال القوات الاستعمارية البريطانية، على الرغم من أسلحتها المتفوقة، حيث أسفر القتال عن مقتل 1.300 (700 منهم من الأفارقة) من إجمالي 1.800 جندي غازٍ، و400 مدني. وخلفت المعركة ما بين 1.000 و3.000 قتيل من قوات الزولو.
الانتقام الاستعماري‏
تركت الهزيمة المذهلة الكبرياء البريطاني في حالة يرثى لها وأثارت الخوف في حكومة بنيامين دزرائيلي من أن يشجع انتصار الزولو مقاومة السكان الأصليين في جميع أنحاء الإمبراطورية. وفي تموز (يوليو) 1879، شرع البريطانيون في إعادة غزو أراضي الزولو بقوة أكبر بكثير، وهزموا الزولو هذه المرة. وانتقموا من خلال نهب عاصمتهم، ‏‏أولوندي، وتسويتها‏‏ بالأرض، والقبض على ملك الزولو ونفيه. وفي المجموع، قتل في العملية 2.500 جندي بريطاني (بما في ذلك من المجندين الأفارقة) و10.000 من الزولو.‏
ومع ذلك، في جنوب إفريقيا أسس سيسيل رودس، قطب التعدين البريطاني، "شركة جنوب إفريقيا البريطانية" في العام 1889. وانتقلت الشركة من جنوب إفريقيا شمالاً لغزو المزيد من الأراضي وإدخال المستعمرين الإنجليز إلى المنطقة. وفي العام 1890، انطلق 180 من المستعمِرين و200 عنصر من شرطة الشركة إلى ماشونالاند (في زيمبابوي اليوم) انطلاقًا من بيتشوانالاند (في بوتسوانا اليوم). وفي ذلك العام، أصبح رودس رئيس وزراء "مستعمرة كيب".‏
‏واجه التعدي الذي قامت به الشركة مقاومة محلية شديدة من شعب شونا ونديبيلي في العامين 1893 و1896. وفي العام 1893، كانت وحشية المستعمرين البيض شديدة حتى أنهم أطلقوا على المذبحة التي نفذوها في حق شعب نديبيلي وصف "صيد الحجل‏". وخلال ثورة العام 1896، قتلت الشونا ونديبيلي 370 مستعمِرًا أبيض، مما دفع البريطانيين إلى إرسال 800 جندي إلى مستعمرة المستوطنين الجديدة لإخماد الانتفاضة المناهضة للاستعمار، والتي أُطلق عليها اسم ‏‏"شيمورينغا"‏‏ (التي تعني "التحرير" في لغة الشونا). وفي المجموع، قُتل 600 من البيض من أصل عدد السكان المستعمِرين البالغ عددهم ‏4.000 مستوطِن‏.‏
‏بل إن رد فعل البيض كان أكثر وحشية من عمليات القتل التي ارتكبوها في العام 1893. ومن ذلك أن أحد ‏‏المستعمرين البيض‏‏ "أطلق النار على رعاة الماشية وقتلهم وجمَع آذانهم، وقام آخر بقطع بقع من الجلد من ضحاياه لصنع لفائف التبغ". ‏‏وقام المستعمِرون بقتل الأفارقة‏‏ بشكل عشوائي، ودمروا المحاصيل، ونسفوا المنازل بالديناميت. وتسببت ‏‏المذابح‏‏ والدمار في مجاعات واسعة النطاق، بينما قُتل قادة الثورة وتمت مطاردة الناجين منهم واعتقالهم ومحاكمتهم وشنقهم.‏
وبالمثل، في العام 1896، قرر الإيطاليون، الذين أقاموا مستعمرة استيطانية في إريتريا، بتشجيع بريطاني، غزو إثيوبيا للاستيلاء على المزيد من الأراضي، فقط ليتم إذلالهم وهزيمتهم على يد الجيش الإثيوبي المسلح فرنسيًا بقيادة الإمبراطور منليك الثاني. وقد قُتل الآلاف من الجنود الإثيوبيين والإريتريين والإيطاليين في "‏‏معركة عدوة"‏‏.‏
تركت هزيمة جيش أوروبي على يد جيش أفريقي إيطاليا مع شعور بالإذلال أمام أقرانها الأوروبيين، ورغبة في الانتقام الذي كان عليه الانتظار حتى وصول الحكم الفاشي. وكان موسوليني هو الذي انتقم للهزيمة التي مني بها بلده في "عدوة" عندما قام بغزو ‏‏إثيوبيا في العام 1935‏‏. وهذه المرة، قتل الإيطاليون 70.000 إثيوبي وحولوا إثيوبيا إلى مستعمرة استيطانية.‏
ومع ذلك، إلى الشمال في السودان، قام جيش الزعيم السوداني محمد أحمد بن عبد الله، المعروف باسم "المهدي"، باحتلال الخرطوم من المستعمرين البريطانيين وهزم قواتهم في كانون الثاني (يناير) 1885. وتوفي المهدي في آب (أغسطس) 1885 بسبب التيفوس.‏
‏بسبب هواجسهم من الهزيمة الإيطالية في "عدوة"، ‏‏استعاد‏‏ البريطانيون السودان في العام 1896 واستولوا على الخرطوم في العام 1898 بعد قتل 12.000 سوداني بالمدفعية والمدافع الرشاشة، وجرح وأسر أكثر من 15.000 آخرين. وفقد البريطانيون في تلك المعارك 700 جندي، بمن فيهم الجنود المصريون والسودانيون الذين كانوا جزءًا من القوات البريطانية.
وحتى في الموت، كان القادة الأصليون يُخضَعون للممارسة الاستعمارية الأوروبية المتمثلة في ‏‏قطع الرؤوس. وقد أمر الفاتح البريطاني اللورد كتشنر باستخراج جثة المهدي، وقام بقطع رأسها وإلقاء الجثة في نهر النيل، وفكَّر في استخدام الجمجمة ‏‏كدواةٍ للحبر‏‏ لولا التعليمات التي جاءت من الملكة فيكتوريا لدى سماعها عن هذا الرجس.
‏الانتقام الإسرائيلي
تشكل هذه السوابق الاستعمارية عنصرا أساسيا في طرق انتقام القوى الغربية البيضاء عندما يتم إذلالها عسكريا على يد "الشعوب الأدنى" التي تقاوم احتلالاتها الاستعمارية.‏
‏في العام 1954، بعد أن عانى الفرنسيون من هزيمة كارثية في "‏‏ديان بيان فو"‏‏ في شمال فيتنام، التقط الأميركيون على الفور عباءة الحرب، وأسفر تدخلهم عن مقتل الملايين من الناس في العقدين التاليين في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.‏
والآن، بعد إذلالها في 7 تشرين الأول (أكتوبر) على أيدي المقاتلين الذين تقودهم "حماس"، والذين يواصلون تحقيق انتصارات عسكرية كبيرة ضد القوات الغازية في غزة، انطلق انتقام إسرائيل بشن حرب إبادة جماعية شاملة ضد الفلسطينيين. ويتلقى هذا الهجوم المستمر الدعم اللوجستي والمالي من الدول الأوروبية صاحبة عقيدة التفوق الأبيض والولايات المتحدة المتعصبة لهذه العقيدة، الذين يمنحونه أيضًا غطاء سياسيا وأخلاقيا.‏
كما لعبت الصحافة الأوروبية والأميركية دورا نشطا في الترويج لمبررات الإبادة الجماعية الإسرائيلية للشعب الفلسطيني من خلال ترويج قصص عنصرية عن "العنف الفلسطيني الهمجي والبدائي"، والتي تم ‏‏بالفعل فضح‏‏ عدد كبير منها ‏‏والتراجع‏‏ عنها. ومع ذلك، ما يزال القادة ‏‏السياسيون‏‏ الغربيون يرددون هذه ‏‏الافتراءات‏‏ العنصرية ويعرضونها على أنها حقائق.
‏هذا الإجماع الغربي على ضرورة تنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني لخصه بدقة الرئيس الإسرائيلي ‏‏إسحاق هرتسوغ‏‏، الذي أعلن أن حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية القائمة على عقيدة التفوق اليهودي "لا تدور فقط بين إسرائيل و'حماس'. إنها حرب تهدف حقا إلى إنقاذ الحضارة الغربية؛ إنقاذ قيم الحضارة الغربية".‏
‏وأضاف، في محاكاة لاستخدام رونالد ريغان فكرة "الأخلاق المسيحية" في حملته لإسقاط الاتحاد السوفياتي، أن عدو إسرائيل ليس أقل من "إمبراطورية للشر". ولشرح سبب وجود مثل هذا الإجماع الأبيض الأوروبي والأميركي الواسع لدعم "إبادة" غزة وشعبها، جادل هرتسوغ بأنه "لولانا، لكانت أوروبا هي التالية، تتبعها الولايات المتحدة".‏
‏ينتمي مثل هذا الدفاع إلى خطاب المستوطنين الاستعماريين الأوروبيين أصحاب نزعة التفوق الأبيض. في العام 1965، قبل شهرين من إعلان المستوطنين البيض في روديسيا الاستقلال، دافع العميد ‏‏أندرو سكين‏‏، آخر مفوض سام لروديسيا في لندن، عن تفوق البيض والاستعمار الاستيطاني في روديسيا من خلال التأكيد أن "أي غزو شرقي للغرب يمكن الآن إيقافه ورده على أعقابه"، وبما أن مصير روديسيا "معلق في الميزان"، فإن هذا "أدى إلى اللحظة التي تولت فيها روديسيا دور البطل الحافظ للحضارة الغربية".‏
بطريقة لا تفترق عن خطاب المستوطنين الاستعماريين المسيحيين البيض الذين كثيرًا ما تذرعوا بالتفوق العرقي والدفاع عن الحضارة الغربية لتبرير جرائم الإبادة الجماعية، تتذرع إسرائيل أيضًا ‏‏بالتفوق اليهودي‏‏ والحضارة الغربية لتبرير جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها. ومع ذلك، ثمة للحكومة الإسرائيلية ومؤيديها الصهاينة ‏‏مبرر‏‏ آخر قوي، لم يكن متاحًا للمستوطنين الاستعماريين المسيحيين البيض، هو التذرع بـ"الهولوكوست" وتاريخ ‏‏معاداة السامية‏‏ التي تدعي إسرائيل أنها تمنحها الحق الأخلاقي في قمع الشعب الفلسطيني وتطهيره عرقيًا، وهو دفاع فريد من نوعه خاص بالمستعمرة الاستيطانية اليهودية.‏
‏كان دفاع إسرائيل المتاح دائمًا والانتقامي عن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها هو ادعاؤها بأنه نظرًا لكون اليهود الأوروبيين قد تعرضوا لإبادة جماعية على يد المسيحيين الأوروبيين البيض، فإن الحكومة الإسرائيلية يمكنها بالتالي أن ترتكب، باسم اليهود، أي فظائع تراها ضرورية ضد الشعب الفلسطيني -حتى لو كان ذلك يعني تجريف ودفن عشرات المدنيين ‏‏أحياء‏‏.‏
وبذلك، فإن ‏أي طرف يجرؤ على التشكيك في هذه الإبادة الجماعية الإسرائيلية النبيلة للفلسطينيين دفاعًا عن الحضارة الغربية، كما قد تفعل المحكمة الجنائية الدولية إذا حققت في الجرائم الإسرائيلية، سيكون منخرطًا في "معاداة سامية خالصة"، كما أعلن ‏‏بنيامين نتنياهو‏‏ بكثير من الغطرسة.‏
موروثات استعمارية‏
‏بالنظر إلى تاريخ إسرائيل المروع من الفظائع ضد الفلسطينيين، وخاصة أولئك في معسكر الاعتقال الكبير في غزة الذين عانوا من أقسى تجلياتها منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، توصل العديد من المعلقين إلى تماثلات مختلفة لإدانة أو تفسير ما حدث في 7 تشرين الأول (أكتوبر).‏
‏في مقابلة حديثة مع مجلة "نيويوركر"، قام المؤرخ الفلسطيني الأميركي ‏‏رشيد الخالدي‏‏، الذي عمل مستشارًا لمنظمة التحرير الفلسطينية في مدريد وواشنطن في أوائل تسعينيات القرن العشرين حول كيفية التفاوض في ما تسمى "عملية السلام" ‏‏الكيسنجرية‏‏، بإدانة المقاومة الفلسطينية: "إذا جاءت حركة تحرير أميركية أصلية وأطلقت النار على مبنى شقتي لأنني أعيش على أرض مسروقة، هل سيكون هذا مبررا؟" وأكد: "بالطبع لن يكون مبررًا... إنكم إما أن تقبلوا القانون الدولي الإنساني أو لا تقبلوه".‏
لكن تشبيه الخالدي، الذي ‏‏أثار‏‏ ‏‏انتقادات واسعة‏‏ على منصة "إكس"، خاطئ. لو أن المواطنين الفلسطينيين المستعمَرين في إسرائيل قصفوا اليهود الإسرائيليين الذين يعيشون الآن على أراضيهم المسروقة، فإن المقارنة مع الأميركيين الأصليين قد يكون لها بعض المنطق. ولكن، حتى في حالة كهذه، سوف يُحال الأمر إلى تقديم المستوطنين البيض العنصريين للأميركيين الأصليين في "إعلان الاستقلال" الأميركي على أنهم "الهنود (الحُمر) المتوحشون الذين لا يرحمون والذين تتمثل قاعدتهم المعروفة في الحرب في التدمير من دون تمييز لجميع الأعمار، والأجناس الاجتماعية، في كل الظروف"، كما جاء في رد الباحث والناشط، نِك ‏‏إستس،‏‏ من منظمة الأميركيين الأصليين "الأمة الحمراء" Red Nation.
وفي تماثُل مقترح آخر، شبّه المؤرخ اليهودي ‏‏الأميركي نورمان فينكلشتاين‏‏، الذي كان والداه بين الناجين من معسكرات الاعتقال النازية، المقاومة الفلسطينية باندفاع السجناء اليهود للخروج من معسكرات الاعتقال و"اقتحام البوابات". وأضاف أن والدته دعمت القصف العشوائي للمدنيين الألمان في دريسدن. وثمة العديد من المقارنات الأخرى الكثيرة، بما في ذلك مع الثورة الهايتية وثورة "نات تيرنر" للعبيد**.‏
في الوقت نفسه، لم يقدم أحد أي تشبيهات أو تماثلات للدعم الهائل الذي يقدمه الجمهور الإسرائيلي لإبادة الفلسطينيين في غزة. وفقًا ‏‏لاستطلاعات‏‏ "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" و"مؤشر السلام في جامعة تل أبيب" التي أجريت بعد أكثر من شهر من بدء القصف الإسرائيلي الهائل لغزة، والذي كان قد أسفر بحلول ذلك الوقت عن مقتل الآلاف، "قال 57.5 في المائة من اليهود الإسرائيليين إنهم يعتقدون أن الجيش الإسرائيلي يستخدم قوة نيران قليلة جدًا في غزة؛ وقال 36.6 في المائة إن الجيش الإسرائيلي يستخدم كمية مناسبة من القوة النارية، بينما قال 1.8 في المائة فقط إنهم يعتقدون أن الجيش الإسرائيلي يستخدم الكثير من القوة النارية".‏
ومع ذلك، بدلاً من اقتراح تشبيهات حقيقية أو متخيلة، يجب أن تكون المقاومة الفلسطينية للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي حاضرة دائمًا في تاريخ النضال المناهض للاستعمار الذي سبقها. ويشكل غضب الغرب العنصري الأخير وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأسير استمرارًا لهذه السيرورة الكولنيالية.
كان الإثيوبيون والزولو والسودانيون والزيمبابويون من الشعوب التي فقدت عشرات الآلاف بسبب التفوقية البيضاء والاستعمار الاستيطاني. كما خسر الجزائريون والتونسيون والموزمبيقيون والأنغوليون والجنوب أفريقيون، ناهيك عن الفيتناميين والكمبوديين واللاوسيين، الملايين في نضالاتهم الخاصة بين العامين 1954 و1994.‏
‏على مدى الأعوام المائة والأربعين الماضية، وبشكل أكثر دراماتيكية في الأعوام الخمسة والسبعين الماضية، كان الفلسطينيون الأصليون بالمثل ضحايا لهذا الإرث المستمر للاستعمار الاستيطاني الأوروبي الذي يقوم على عقيدة التفوق اليهودي وادعاء الدفاع عن "الحضارة الغربية".‏

‏*جوزيف مسعد Joseph Massad: أستاذ السياسة العربية الحديثة والتاريخ الفكري في جامعة كولومبيا في نيويورك. له العديد من الكتب والمقالات الأكاديمية والصحفية. من كتبه: "العرب الراغبون"؛ "استمرار القضية الفلسطينية: مقالات عن الصهيونية والفلسطينيين"، ومؤخرًا "الإسلام في الليبرالية". تُرجمت كتبه ومقالاته إلى اثنتي عشرة لغة.‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: How Israel's genocidal war against Palestinians is a colonial tradition
هامش المترجم:
‏**ثورة ‏‏نات تيرنر‏‏ Nat Turner's Rebellion، المعروفة تاريخيًا باسم تمرد ساوثهامبتون، كانت ثورة قام بها سكان فيرجينيا ‏‏المستعبدون،‏‏ حدثت في ‏‏مقاطعة ساوثهامبتون، فيرجينيا،‏‏ في آب (أغسطس) 1831.‏‏ وبقيادة نات تيرنر، قتل المتمردون ما بين 55 و65 ‏‏شخصًا من البيض، مما جعلها أكثر تمردات العبيد دموية في تاريخ الولايات المتحدة. ‏تم قمع التمرد فعليا في غضون أيام قليلة، في ‏‏بلمونت بلانتيشن‏‏ صباح يوم 23 آب (أغسطس)، لكن تيرنر نجا وظل مختفيًا لأكثر من 30 يومًا بعد ذلك.

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