إسرائيل بصدد خسارة الحرب الدبلوماسية

MENAFN - Alghad Newspaper) افتتاحية - (إندبندنت عربية) 2023/12/18



ما يزال تدمير غزة مستمرا بلا توقف طوال أكثر من شهرين، لكن الحرب لا تسير لمصلحة إسرائيل على المستويين الميداني والدولي. ويجب على بنيامين نتنياهو فهم أن الدعم الدولي التلقائي لإسرائيل لم يعد مضموناً.

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إذا تمثل سر الدبلوماسية الناجحة، وفق قول شهير للرئيس الأميركي ثيودور روزفلت، بضرورة التحدث بلطف مع الاحتفاظ بعصاً غليظة في اليد، فقد وصل وزير الخارجية الأميركي الحالي أنتوني بلينكن إلى منتصف ذلك الطريق على الأقل في إطار سعيه لاتباع نهج متوازن في مقاربته للحرب في غزة.

من خلال طريقته المتحفظة المعروفة في التعبير، أصدر السيد بلينكن تصريحًا له وقع قوي للغاية بخصوص الكيفية التي تدير بها إسرائيل عملياتها العسكرية. ففي حديث له في واشنطن بعد عودته من آخر مهمة له في منطقة الشرق الأوسط، بدا السيد بلينكن واضحاً وثابتاً في مواقفه عندما صرح بأن "إسرائيل ملزمة بضرورة إيلاء حماية المدنيين أهمية كبرى. ما تزال هناك فجوة بين ما قلته على وجه التحديد حينما كنت هناك، أي هدف حماية المدنيين، وبين النتائج الفعلية التي نراها على أرض الواقع".

في المقابل، لا يحتاج الأمر إلى جهد كبير لفك مضامين الرسالة الهادئة وخافتة النبرة التي قدمها بنيامين نتنياهو أثناء وقوفه إلى جوار وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، الذي يبدو أنه يعزز الوجود البريطاني على المسرح الدولي ويحقق بعض التأثير في السياسة الأميركية. سوف تقف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل و"سوف تؤمن لها ظهرها"، بحسب عبارة قالها الرئيس بايدن. لكن دعم الولايات المتحدة الدبلوماسي والعسكري الحيوي لا يمكن تقديمه بلا نهاية ومن دون أي شروط.

في الأسابيع الأخيرة، رفع اللورد كاميرون سقف تصريحاته عندما أشار إلى أن عدد الضحايا الفلسطينيين كبير للغاية، بكل بساطة. والآن، فعل السيد بلينكن الأمر نفسه. كما أنه لم يكن جلياً دائماً أن القانون الإنساني الدولي يُحترم (من قبل الطرفين)، أو أن الحملة الإسرائيلية جاءت متناسبة كرد على هجمات "حماس"، بغض النظر عن حملة الرعب التي شنتها المجموعة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر).

في المقابل، يجب على السيد بلينكن أن يحذو حذو اللورد كاميرون، وأن يندد علانية بعنف المستوطنين الإسرائيليين الذي يُرتكب ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، على الرغم من أنه لا بد وأن يكون قد أعرب، من دون أدنى شك، عن شيء مماثل بشأن استياء الولايات المتحدة، وإنما بشكل بعيد من الإعلام. ويجب أن يكون القرار الذي اتخذه الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي بالتصويت ضد حزمة المساعدات الأميركية إلى أوكرانيا، وضمان منح الموافقة على تقديم أموال أميركية لمصلحة إسرائيل وغزة، دافعًا يدفع المسؤولين الإسرائيليين في القدس إلى مراجعة أهداف حربهم وكيفية تحقيقها.

واليوم، مع هذه الفترة منذ هجمات السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، لم يخفَّ تأثير ذلك العدوان العنيف بعد مرور هذه الفترة القصيرة، إضافة إلى أنها لم تقلص الحق السيادي لإسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد العدوان وأعمال القتل والتنكيل بالمدنيين -وبالطبع، بجنودها أيضاً. لكن هناك شيئًا أقل وضوحاً يتمثل في كيفية نجاح استمرار الحصار والقصف المتواصل لغزة، مع ملاحظة كل ذلك العدد من الإصابات في صفوف المدنيين الذي خلفه، في خدمة تعزيز الأمن الإسرائيلي والآمال بالسلام على المدى الأبعد.

لقد تم اكتشاف بعض مواقع "حماس" على ما يبدو، وتم الاستيلاء على أسلحة، وجمع معلومات استخباراتية واعتقال مقاتلين. وفي المقابل، راوغ قادة "حماس" العسكريين، وقيادات مجموعة متنوعة من الميليشيات الأخرى، على ما يبدو، الدبابات الإسرائيلية. كما أن غالبية القيادات العليا السياسية لـ"حماس" تبقى مقيمة في قطر مع توفر كل وسائل الراحة لها.

في الأثناء، هنالك نسبة مثيرة للقلق من الضحايا الأطفال وحديثي الولادة الذين يتم نقل أنباء وصور مقتلهم ومعاناتهم على شاشات العالم بشكل مباشر، مما يثير غضبًا عارمًا. وبالطبع كان يمكن لكل أولئك الأطفال أن يكونوا أحياء وغير متأثرين بقوة النيران الإسرائيلية، لو أن "حماس" لم تشن عدوانها المروع قبل شهرين من اليوم.

تتمثل القضية أيضاً في أن "حماس" تبدو مرتاحة مع استخدامها الغزاويين الأبرياء كدروع بشرية، إضافة إلى انتهاكها حرمات المستشفيات، وذلك يمثل جريمة حرب. لكن النقطة التي آثارها السيد بلينكن تبقى صالحة. إن الفارق بين الوعود الإسرائيلية بخفض عدد الإصابات في صفوف المدنيين والواقع على الأرض يبدو صارخاً إلى حد كبير.

بالقدر الذي يمكننا الحكم عليه، لم يقُم السيد نتنياهو بطرح هدف واضح لهذه الحرب أبعد من رغبته (غير الواقعية) في "تدمير" حركة "حماس"، وتأمين "استسلامها غير المشروط"، والعمل على إنقاذ الرهائن. وكذلك لم يوضح نتنياهو ذلك لأصدقاء إسرائيل وحلفائها، بمن فيهم الولايات المتحدة، ولا للدول العربية في الشرق الأوسط الذين تربطه بهم علاقة بناءة. بل إنه لم يشرح ذلك حتى لأبناء وطنه. وبحسب ما جرت الإشارة إليه في مرات عدة، على أساس الخبرة الطويلة والمرة، فحتى لو كتب النجاح (لإسرائيل) في كسر شوكة "حماس"، أو ترويعها بشكل ما عبر هذه الحرب، فقد تظهر جماعات مسلحة أخرى لكي تأخذ مكان "حماس"، بحيث ستستمر سلسلة العنف على مدى عقود إضافية مقبلة.

لقد جرى التدمير والتشريد في غزة على مستوى يقارب الدمار النووي، لكن تلك الحرب لا يبدو أنها تسير بشكل مفيد بالنسبة إلى إسرائيل، لا على الأرض ولا على المسرح الدولي. وقد اتخذ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخطوة غير المسبوقة المتمثلة بإعلانه اللجوء إلى الفصل 99 من ميثاق الأمم المتحدة، ودعا إلى انعقاد مجلس الأمن الدولي لمناقشة التهديدات التي تشكلها حرب غزة على الأمن العالمي.

وطرح أحد أصدقاء إسرائيل الإقليميين الجدد، وهو دولة الإمارات العربية المتحدة التي أرست علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، مشروع قرار يدعو إلى وقف إنساني عاجل لإطلاق النار. ويعد ذلك الأمر مقاربة إشكالية، مع تذكر تردد "حماس" بشأن تخليها عن العنف، لكنه طرح يبدو أنه أخذ يحظى بالقبول. ومع أخذ الأزمة الإنسانية في غزة في الاعتبار، فإنه طرح من شأنه أن ينقذ الأرواح. وبطبيعة الحال، قد يؤدي ذلك إلى الإفراج عن مزيد من الرهائن الإسرائيليين وغيرهم ممن تحتجزهم "حماس".

إن الأوضاع في غزة مزرية بشكل واضح، مع زيادة خطر انفلات موجة من وباء الكوليرا. ويشعر الناس في كثير من أرجاء العالم بمعاناة الفلسطينيين. ولذلك باتت الحرب تحرك التظاهرات وتثير النزاعات في مناطق بعيدة للغاية عن مخيمات اللاجئين. وما يزال الخطر المتمثل في حدوث تصعيد إقليمي يؤدي إلى تدخل إيران، وتركيا والدول الخليجية، قائمًا. ولن يكون أي من هذه الاحتمالات عنصراً مساعداً لشعب إسرائيل للعيش بسلام.

حتى هذه اللحظة، ما تزال الولايات المتحدة، الوفية لإسرائيل، مستعدة لاستخدام حق النقض (الفيتو) في مواجهة أي مشروع قرار يُطرح على مستوى مجلس الأمن. وفي المقابل، يجب على نتنياهو أن يستوعب أنه لم يعد باستطاعته الآن أن يعتمد على أن مثل ذلك الدعم الأميركي سيظل مضموناً بشكل تلقائي.