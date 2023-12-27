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تشخيص حالة حسن النوايا

12/27/2023 2:22:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يخوض الأردن حربه الشرسة ضد تهريب المخدرات والأسلحة، وهي حرب لم تعد أبعادها أمنيّة بل عسكرية بكامل مواصفاتها القتالية المحترفة، فالعدو هنا يحاول اختراق الحدود السيادية بمعدات عسكرية متقدمة.
المخدرات تنتشر في الأردن، وليس من مصلحة أحد أن ينكر ذلك، لأن الانتشار واضح والإدمان بين الشباب صار ظاهرة مقلقة.
الأسلحة كذلك، والسلاح موجود في الثقافة الشعبية الأردنية كحالة تفاخر مما يجعل حضوره وتهريبه أكثر سهولة، لكن الأسلحة المهربة تتجاوز ما يتفاخر به البعض من مقتنيات الأسلحة، مما يعني مخططا لتحويل الأردن نفسه إلى ساحة قابلة للانفجار.
هناك أيضا تهريب مختلف نوعيا يتعلق بتهريب البشر، خلايا بشرية وذئاب منفردة تحمل فكرا إرهابيا تتستر باللجوء الإنساني لتنزرع في تفاصيل المدن والحواضر وتبحث عن بؤر القهر والفقر والغضب "الممزوجة بالمخدرات" لنجد أنفسنا أمام تشكيل "حشاشين" عصري جاهز للفتك والقتل والتدمير.
هذا كله أعباء عسكرية، يحملها الجيش العربي على تلك الحدود الشاسعة والممتدة في العراء شمال وشرق المملكة، أعباء تحمل تفاصيل استنزاف يومي للجهد والوقت والمال والتقنيات المحدثة بتسارع للرصد والمراقبة واصطياد عمليات التهريب التي تتطلب مواجهات عسكرية بذخيرة حية وتبادل إطلاق نار يحمل فيما يحمل احتمالات كلفة بشرية أيضا.
طيب، من العدو هنا؟
كل من يملك السيطرة خلف خط الحدود الأردنية على الأرض هو العدو، وهنا نتحدث عن مزيج من قوى متطرفة من عصابات جهادية سلفية "تتاجر بقضية فلسطين" وميليشيات إيرانية "تتاجر بقضية فلسطين"، وبقايا دولة سورية "ما تزال تتاجر بقضية فلسطين"، وكلهم يتاجرون فعليا بالمخدرات والأسلحة والبشر.
تلك العصابات الجهادية السلفية لم تقدم شيئا سوى العدمية والموت للأبرياء طوال مسيرتها الدموية، وإيران في آخر تحديث على لسان متحدث باسم الحرس الثوري فيها حاول تجيير عملية طوفان الأقصى لطهران مدعيا أن العملية برمتها انتقام لمقتل قاسم سليماني مع أنني سمعت عيانا من قيادي حمساوي في العاصمة الأردنية نقدا للموقف الإيراني الذي يريد اختطاف الموجة القيادية دوما، ودمشق التي أشبعتنا طبلا وتزميرا حول فلسطين أبادت مخيم اليرموك الفلسطيني في قمعها الوحشي لانتفاضة السوريين حتى أن السيناريو السوري في الإبادة صار نموذجا لإسرائيل تعتمده في غزة.
تلك حرب واضحة، موازية لحرب إعلامية مضللة يتم فيها حشو الخطاب العاطفي المتاجر بالقضية والمتخم بمفردات التقديس الديني والمزدحمة بأوهام ترسيخ فكرة المؤامرة الكونية، فيتلقفها متلق مهزوز الوعي وهم كثر في مجتمعاتنا لأسباب كثيرة أولها رداءة التعليم وضعف منظومة الإعلام المحترف في الدولة الأردنية، وينتهي هذا المتلقي "مهزوز الوعي" بالتشكيك في موقف دولته الأردنية. تلك أول ضربات معول الهدم في عملية التقويض.
الزميل الكاتب والصديق سامح المحاريق اجترح تسمية "الطابور السادس"، وفرقهم عن "الطابور الخامس" بفرق حسن النوايا الذي يحمله هؤلاء وهم مشحونون بالعاطفة والقهر واليأس.
مشكلتنا بحسن النوايا وكما قيل قديما، أن الطريق إلى الجحيم مرصوف بها.

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