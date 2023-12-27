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الانتخابات النيابية.. لهذا نحتاجها

12/27/2023 2:22:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

رغم أن العدوان على غزة ما يزال مستمرا وان الحديث عن نهاية هذه الحرب ما يزال ليس قريبا وهناك مراحل عديدة تفصلنا عن لحظة إغلاق ملف العدوان على غزة، إلا أن ملفاتنا الداخلية الكبرى يجب أن تبقى حاضرة، وان يبقى مسار الدولة منتظما ما أمكن الا إذا ذهبت أمور الإقليم الى الاسوأ.
البعض ربما يتمهل في التعامل مع إجراء انتخابات نيابية كان متوقعا ان تكون قبل شهر أيلول حيث الفرصة للمغتربين الزائرين لبلدهم للمشاركة وأيضا قبل بدء العام الدراسي، وربما لدى البعض خشية من أن تؤثر الأجواء في الإقليم على خيارات الناخبين أو جزء منهم وكلها أمور مشروعة لكن مزاج المنطقة لم يكن يوما بلا أزمة أو حرب أو ربيع أو غيره من المؤثرات وفي نهاية المطاف كانت الأمور تسير.
مؤكد أن أصحاب القرار يعلمون وقبل حرب غزة ان مزاج الناس ليس متحمسا للتصويت، لكننا مع أول تطبيق لتشريعات التحديث السياسي من قانون الانتخابات والأحزاب، وهي انتخابات منتظرة لانها الخطوة الأولى في تغيير مهم على آلية تشكيل مجلس النواب والحكومة ولهذا فاننا نحتاج إلى كل يوم عمل للذهاب إلى الناس والتأثير على قناعاتهم وزيادة نسب المشاركة، اما أي تردد حتى لو لم يؤد إلى تأجيل الانتخابات فانه سيؤثر سلبا على الحماس للمشاركة لدى البعض.
أزمات الإقليم تترك أثارا على الداخل في كل الدول، ومن الطبيعي ان تترك أثرا علينا في أكثر من مجال لكن لايجوز أن نستسلم لاي ظرف ونسمح له بتعطيل مسار الدولة الا إذا كان يفرض ذلك.
ليس مطلوبا الإعلان عن موعد الانتخابات فكل هذا محكوم بالدستور وما يزال مجلس النواب يعمل، لكن الإشارة العامة إلى انتظام برامجنا الداخلية مهم حتى للأحزاب وفي مقدمتها الأحزاب الجديدة التي تحتاج إلى عمل كبير مع الناس والبدء بفتح ملف الانتخابات والاستعداد له، فالإجراءات الدستورية لها مسارها لكن مسار الأحزاب والقوى الاجتماعية مختلف ويحتاج إلى وقت أطول وعمل أكبر وخاصة في ظل نسب المشاركة غير المرضية في آخر انتخابات نيابية وبلدية.
التأكيد على مواعيدنا الدستورية المهمة واهمها إجراء الانتخابات النيابية في موعدها يأخذ القوى السياسية والاجتماعية إلى مسار آخر رغم ما تفرضه أجواء الحرب على الجميع، والتردد أو الحسابات المعقدة مع كل أزمة في الإقليم له ثمن ندفعه إضافة إلى ثمن الازمة وتداعياتها.
نحتاج التأكيد على انتظام عملياتنا السياسية الكبرى فهذا من علامات استقرار الدولة، ونحتاج الانتخابات للبدء بتطبيق منظومة الإصلاح السياسي وإعطاء قوة دفع للعمل الحزبي ونحتاجها في مرحلة فكر التهجير والتوطين والوطن البديل لتكون منتجاتها تأكيدا على الهوية الوطنية الأردنية للدولة، فالمؤسسة المنتخبة هي الأكثر دلالة على هوية الدولة.

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