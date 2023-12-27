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الاعتماد على الذات في الموازنة

12/27/2023 2:22:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

لا شك أن مسألة الاعتماد على الذات وتزايد عواملها في خطط الدول المالية مسألة في غاية الأهمية لمعرفة كيفية سير اقتصادها بالشكل الصحيح أو لا، وتعطي دلالات مهمة على مدى سير اقتصادات تلك الدول في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية بعوامل وموارد ذاتية لأبعد حد.
والحقيقة أنه لا توجد دول تعتمد كليا على نفسها بشكل كامل؛ فالأمر نسبي من دولة إلى أخرى.
في الأردن، الأمر يختلف من عام إلى آخر، لكن السمة الأبرز هي أن المملكة تعتمد اعتمادا رئيسيا في موازنتها على المساعدات الخارجية وإن كانت تتغير من عام لآخر.
لكن ما يزال الأردن يحظى بمساحات مالية كبيرة لدى المانحين ومؤسسات التمويل الدولية، وله قدرة كبيرة على اللجوء لأسواق المال العالمية والاقتراض بأشكال مختلفة، وهذا نتيجة أسباب اقتصادية وسياسية مجتمعة معا.
صحيح أن حجم المنح الخارجية في مشروع موازنة العام المقبل يبلغ 724 مليون دينار، أو ما نسبته 5.8 % من الحجم الكلي للموازنة المركزية، إلا أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية التي تدل على زيادة مبدأ الاعتماد على الذات في الشأن المالي، ظهر ذلك في عدد من بنود الموازنة العامة، وأهمها الإيرادات الضريبية التي تنمو بشكل مطرد من عام لآخر.
آخر تطورات المشهد في الإيرادات المحلية هو ارتفاع قدرتها في التغطية للنفقات الجارية وبلوغها نسبة تتجاوز الـ90 %، وهي من أعلى النسب التي تحققت في السنوات العشر الأخيرة والتي وصلت في بعض الفترات لمستويات متدنية للغاية، إذ لم تتعد في بعض السنين الـ65 %، وهي نسبة قليلة تدل بشكل أو بآخر على وجود خلل مالي واضح في الموازنات حينها، وتؤكد على مدى حجم الاعتماد على الخارج وتحديدا المساعدات في تلبية نفقات الدولة المختلفة.
زيادة الاعتماد على الذات في مالية الخزينة يعتمد اعتمادًا كليًا على مسألة الإصلاح الضريبي التي جُري تنفيذها في بداية عام 2019 وحققت نتائج مالية مبهرة في فترة قصيرة، حيث كانت مثالا حيا للإصلاح الاقتصادي الذي تحقق على أرض الواقع، بفضل الإدارة الضريبية الرشيدة التي توفرت لتنفيذ القانون الضريبي الجديد، والتي استطاعت بفعالية ونجاعة عالية مواجهة التهرب والتجنب الضريبي بأشكاله المختلفة، وتوسيع قاعدة الشمول الضريبي بشكل تدريجي وسلس.
وتطبيق أفضل معايير النزاهة والإدارة في الملف الضريبي مدعوما بتعزيز مفاهيم سيادة القانون وتطبيقها على أرض الواقع، الأمر الذي جعل صندوق النقد الدولي يعتبر خطوات الإصلاح الضريبي التي تحققت في الأردن نموذجا يُحتذى به في دول المنطقة.
وكما قلنا سابقا، هناك تطور مهم في تيراتر للدولة الضريبية، حيث من المتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بحوالي 673 مليون دينار، أو بنسبة 10.2 %، في مشروع قانون موازنة الدولة للسنة المقبلة.
إذ إن هذا النمو يعكس، من جهة، التطور في الناتج المحلي الإجمالي ومن جهة أخرى، يعكس تأثير إجراءات مكافحة التهرب الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية، وتطبيق الممارسات الدولية في التدقيق والتفتيش الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين.
كما يشمل هذا التوقع تطبيق نظام الفوترة والإصلاحات الضريبية في العقبة وتطبيق قانون الأسعار التحويلية.
لكن في النهاية، التحدي الأكبر يكمن في عمليات ضبط الإنفاق العام وليس فقط في تحصيل الإيرادات، فمعالجة النفقات وتوجيهها بالشكل الصحيح هو الضمانة الأساسية والفاعلية في عتبات الصلح المالي وزيادة الاعتماد على الذات.

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