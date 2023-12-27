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معادلتا واشنطن بشأن حماس والسلطة الفلسطينية

12/27/2023 2:22:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

في الوقت الذي تبلي فيه المقاومة الفلسطينية، بقيادة حركة حماس، بلاء حسنا على أرض الواقع، وتكبد العدو الصهيوني خسائر فادحة بالأرواح والأموال، وهو ما أقرته شهادات للكثيرين من دولة الاحتلال الإسرائيلي، بينهم قادة عسكريون، ما تزال الولايات المتحدة الأميركية (الشيطان الأكبر)، تحيك مؤامرة تلو الأخرى، لعل وعسى تنجح إحداها في "هندسة" قطاع غزة، على مزاجها وأداتها القذرة (الصهيونية).
إذا كانت المقاومة الفلسطينية، تقوم بواجبها على الأرض، في مواجهة عصابات إرهابية، تمتلك جيشا مجهزا بأحدث التقنيات والمعدات العسكرية، ويحتل المرتبة الثامنة عشرة على مستوى العالم، فإنه بالمقابل يتوجب على سبع وخمسين دولة إسلامية وعربية، ومن خلفها ما يقرب من 1.5 مليار مسلم، تقديم كل الدعم المادي والمعنوي لهذه المقاومة، وقبل ذلك إغاثة أهل غزة، الذين يذوقون الويل ليلا نهارا.
العالمان الإسلامي والعربي، مطالبان بألا يكونا صفرا على الشمال، والعمل، بكل ما أوتيا من قوة، بغية إيجاد حلول سياسية ناجعة، أو مبادرات، تنصف الغزيين، ومن قبل مقاومتهم، خصوصا أننا نمتلك مواقع إستراتيجية في غاية الأهمية، على خريطة العالم، والكثير من الأموال، لا ترك الأمور لأصحاب البيت الأبيض، جلله الله عز وجل بالسواد، ودولة الاحتلال.
إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تضع سيناريوهات، وخططا، وإستراتيجيات، آملة في نجاح إحداها، وكأننا كعرب ومسلمين غير موجودين، أو أننا لا رأي لنا، فكل ما يتوجب علينا فعله هو تنفيذ ما يخرج من تعليمات وأوامر واشنطن.
أحدث ما سربته مصادر أميركية لوسائل إعلام، يشير إلى أن إدارة بايدين تخطط لإنجاح معادلة ثلاثية، الأولى تتعلق بقطاع غزة، ومحورها الأساسي "غزة بدون حماس"، والثانية تتعلق بـ"سلطة فلسطينية بدون الرئيس الحالي محمود عباس"، والثالثة "حكومة احتلال جديدة"، بدون رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية يتسئيل سيموترتش.
المعادلة الثالثة، لا تهمنا أبدا، وأكاد أجزم بأن واشنطن غير جادة على تطبيقها، على عكس المعادلتين الأخريين (الأولى والثانية)، وهاتان مهمتان بالنسبة للفلسطينيين بشكل خاص، والعالم العربي بشكل عام.
في ظل الأوضاع الراهنة، حيث يشهد العالم العربي تشرذما وتفرقا لم يشهدهما من ذي قبل، فضلا عما تعانيه بعض دوله من حروب أهلية وطائفية وانقسامات، وأخرى تعيش في أوضاع اقتصادية "مأساوية"، إلا أن الصمت عما يحدث في غزة، يعتبر "خطأ كبيرا".. كما أن ترك واشنطن تقرر عن العرب، ومن قبلهم الغزيين، هو خطأ أكبر، ويدل على انكسار وهزيمة.
أميركا، ومن خلال خططها ولقاء مسؤوليها مع نظرائهم من الصهاينة، وكأنها ماضية في جعل غزة خالية من "حماس"، في صورة توحي بأن الأخيرة هي المسؤولة عما يحدث في الكرة الأرضية من كوارث وأزمات وحروب، غير آبهة بالمجازر الجماعية والإبادات وحجم الدمار غير المسبوق تاريخيا الذي خلفته آلة القتل الإسرائيلية الهمجية، بحق الأطفال والنساء والشيوخ هناك.
خطط أميركية شيطانية، تارة للقضاء على حركة حماس، على الرغم من الكثير من المسؤولين في بلاد "العم سام" يقرون بصعوبة القضاء على "حماس"، وتارة ثانية البحث عن قيادات جديدة لهذه الحركة، من أجل الوصول إلى هدف، أقل ما يقال عنه بأنه خبيث وقذر، يخدم مصالح البيت الأبيض وربيبته الصهيونية.
وبشأن المعادلة الثانية، فإنه بعيد عن سلبيات السلطة الفلسطينية الحالية، التي باتت شبه مكروهة في الشارع العربي، ومن قبله الشارع الفلسطيني، خصوصا في الضفة الغربية المحتلة، إلا أنه لا يجوز أن الصمت على سيناريوهات واشنطن بشأن ذلك، بلا أي حراك أو ردات فعل، خصوصا أن تزج بأسماء الشارع الفلسطيني يلفظها.
لا شك أن إحداث الفتن، أمر تتقنه إدارة البيت الأسود، لا بل هو محبب إليها، فمجرد طرح اسم غير مرغوب به، وموسوم بأشنع الصفات، لقيادة السلطة الفلسطينية، لدليل على أن واشنطن لم ولن تحب الخير للفلسطينيين، أو ستقدم في يوم من الأيام على خطوة من شأنها جلب المنفعة للأشقاء هناك أو حتى تنصفهم وقضيتهم.
والخوف أن يكون الزج بالمناضل الفلسطيني المحبوب، مروان البرغوثي، الذي بدأت فكرة الإفراج عنه تعود إلى الظهور علنا، لقيادة السلطة الفلسطينية، بهدف "تقويتها" ومن ثم فرضها على غزة، أن يكون "إسفينا" تكلفته باهظة الثمن على الأشقاء الفلسطينيين.

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