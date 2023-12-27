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مؤسسة فواصل تعلن نتائج تقرير تقييم أداء بلدية السلط

12/27/2023 2:20:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلقت مؤسسة فواصل لتنمية المجتمع المدني تقرير تقييم أداء بلدية السلط الكبرى لعام 2023، والذي تم بموجبه تقييم مستوى رضا سكان المناطق التابعة للبلدية عن أداء البلدية إضافة لقياس مدى انسجام أداء البلدية مع مبادئ الشفافية وإتاحة المعلومة والمساءلة والمشاركة المجتمعية، وقياس مستوى الحوكمة وسياسات وإجراءات البلدية.

وأوضح مدير عام مؤسسة فواصل المحامي راغب شريم، أن الهدف من هذا التقرير هو الوقوف على نقاط القوة والضعف في أداء البلدية لغايات بناء أرضية بحثية وتقديم مجموعة من التوصيات التي من شأنها النهوض بالعمل البلدي وزيادة جودة الخدمات والتنمية لسكان مدينة السلط والمناطق التابعة لها.

وبحسب فريق البحث فإن التقرير تضمن أربعة محاور رئيسية هي: محور الشفافية واتاحة المعلومة، محور المشاركة المجتمعية، محور الخدمات والتنمية والمحور الرابع هو محور الحوكمة والسياسيات والإجراءات داخل بلدية السلط الكبرى.

ووفقاً للتقرير فقد تم اعتماد منهجية بحث علمية مبنية على مؤشرات كمية ونوعية ومجموعة من الادوات البحثية والتي منها استمارة موجهة لعينة ممثلة من سكان المناطق التابعة لبلدية السلط الكبرى، إضافة لاستمارة تضمنت مؤشرات نوعية مستمدة من قانون الإدارة المحلية تم توجيهها للبلدية من خلال جلسة بحثية مركزة لغايات قياس مستوى الحوكمة والإجراءات والسياسات داخل البلدية، كما تم عقد مجموعة من الجلسات البحثية المركزة مع خبراء في العمل البلدي.

وقد أظهرت نتائج التقرير أن محور الشفافية واتاحة المعلومة هو الأضعف تقييماً من بين كافة محاور الدراسة، وبقراءة نتائج هذا المحور بين التقرير أن 58% من عينة الدراسة ليس لديها معلومات إطلاقاُ عن الأمور التي تم السؤال عنها في المحور وهي قرارات المجلس البلدي، الخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية، دليل الاحتياجات، الموارد المالية والنفقات ومستوى الدين، المشاريع والإنجازات والتقارير السنوية. وبالتفاصيل فإن 66% من عينة الدراسة ليس لديهم أي معرفة حول الإيرادات المالية للبلدية من حيث حجمها ومصادرها، و64% ليس لديهم أي معرفة بنفقات البلدية من حيث حجم الإنفاق وأوجه الإنفاق.

وبحسب التقرير وفي نتائج سؤال يقيس أفضل طرق التواصل التي يفضلها السكان مع البلدية فإن 78% من المستجيبون يفضلون التواصل المباشر وجهاً لوجه ووجود لقاءات واجتماعات دورية بين السكان ورئيس وأعضاء المجلس البلدي، بينما أجاب 21% أنهم يفضلون التواصل الالكتروني من خلال وجود منصة أو أداة الكترونية تمكنهم من التواصل والرد عليهم.

وفي محور المشاركة المجتمعية بينت النتائج أن 9% من عينة الدراسة راضون بشكل كبير عن تواصل البلدية مع المجتمع المحلي، و30% راضون بشكل متوسط بينما 52% راضون بشكل ضعيف الى غير راضون. كما بين التقرير أن مستوى رضا السكان عن إشراك البلدية لهم في عملية صناعة القرارات والسياسات العامة متدنية حيث أجاب 37% أنهم غير راضون على الإطلاق و22% راضون بشكل ضعيف و6% من عينة الدراسة راضون بشكل كبير عن إشراك البلدية لهم. وبذات المحور أجاب 22% أنهم شاركوا في جلسات حوارية مسبقاً مع البلدية مقابل 78% لم يشاركوا، بينما 89% من المستجيبون لم يتم إشراكهم في إعداد دليل احتياجات البلدية. بالمقابل أجاب 64% من السكان أنهم مستعدون للمشاركة مع البلدية في حال تمت دعوتهم.

وبين التقرير في محور الخدمات والتنمية أن خدمات النظافة وانتظام جمع النفايات هي الأعلى بمستوى رضا المستجيبون حيث بلغت نسبة الرضا 37% راض بشكل كبير و30% راض بشكل متوسط، تلاها في مستوى الرضا خدمات إنارة الشوارع حيث بلغت نسبة الراضون بشكل كبير 29% و33% بشكل متوسط، ثم قدرة البلدية في العمل خلال الظروف الطارئة والاستثنائية حيث بلغت 17% راض بشكل كبير و 38% بشكل متوسط.

أما أقل الخدمات في مستوى الرضا كانت حول أمن الشوارع بالنسبة للمشاة من حيث جسور وممرات المشاة والأرصفة حيث أجاب 40% أنهم غير راضون إطلاقاً و30% راضون بشكل ضعيف تلاها في عدم الرضا أسعار خدمات ترخيص الإعلانات للمحال التجارية في رخصة المهن حيث أجاب 40% من المعنيون بهذا السؤال أنهم غير راضون إطلاقاً و16% راضون بشكل ضعيف، ثم أسعار خدمات جمع النفايات المفروضة على رخص المهن للمحال التجارية والمكاتب والشركات.

وحول مستوى الرضا عن أداء البلدية الخدمي بشكل عام أجاب 11% أنهم راضون بشكل كبير، 46% راضون بشكل متوسط، 22 % بشكل ضعيف و18% غير راضون بينما أجاب 3% انهم لا يستطيعوا تقييم مستوى رضاهم. أما مستوى الرضا عن الجانب التنموي فقد كان أقل منه من الجانب الخدمي حيث بلغت نسبة الرضا بشكل كبير 7%، 43% متوسط، 24% ضعيف و21% غير راضون.

وحول مستوى رضا السكان عن أداء رئيس وأعضاء المجلس البلدي فقد أظهرت النتائج أن 15% راضون بشكل كبير، 42% راضون بشكل متوسط، 29% بشكل ضعيف، 18% غير راضون إطلاقاً بينما 5% لم يستطيعوا تقييم مستوى رضاهم. وكانت مستويات الرضا عن أداء موظفي وكوادر البلدية متقاربة الى حد كبير بمستويات الرضا عن أداء رئيس وأعضاء المجلس البلدي.

كما بين التقرير أن غالبية السكان لا يعتقدوا بوجود عدالة في تقديم خدمات البلدية بين المناطق التابعة لها، حيث أجاب 32% انهم غير راضون إطلاقاً عن مستوى العدالة في تقديم خدمات البلدية، 25% رضاهم ضعيف ، 27% راضون بشكل متوسط و 8% راضون بشكل كبير. وحول سيادة القانون في معاملات وتعاملات البلدية أجاب 48% انهم راضون بشكل كبير الى متوسط و 24% غير راضون إطلاقاً. وبين التقرير ضمن هذا السياق أن 44% يعتقدون أن العلاقة الشخصية مع رئيس البلدية أو احد اعضاء او موظفي البلدية يؤثر بشكل كبير على جودة الخدمات التي تقدمها البلدية. وتفاوت مستوى الرضا حول خدمات الصرف الصحي في المناطق التابعة لبلدية السلط حيث أجاب 46% أنهم راضون بشكل كبير الى متوسط ينما 52% غير راضون الى راضون بشكل ضعيف.

الخدمات الالكترونية التي تقدمها البلدية ورغم تطويرها وإدخال خدمات جديدة إلا انها لا زالت لا تلقى برضا السكان حيث أجاب 6% فقط أنهم راضون عن الخدمات الالكترونية بشكل كبير، 17% راضون بشكل متوسط، 16% بشكل ضعيف و38% غير راضون بينما أجاب 23% انه ليس لديهم معلومات حول هذه الخدمات.

وفي محور الحوكمة والسياسيات الداخلية للبلدية حاز محوري الإدارة والنظم المالية وإدارة النفايات على أعلى الدرجات تقييماً، وكان محور المشاركة المجتمعية هو الأقل تقييماً من حيث السياسات والإجراءات، كما بين هذا المحور أن الخطة الاستراتيجية لبلدية السلط هي لا زالت من المجلس السابق.
وبينت النتائج ان بلدية السلط لديها خطة لكنس100% من الشوارع ضمن حدود التنظيم وأن لديها مسارات محددة ومفصلة لسير آليات جمع النفايات.
كما بين التقرير أن لدى البلدية وحدة تنمية فاعلة إلا أن العاملين بها مكلفون وليسوا معينون بها، وأن لدى البلدية قاعدة بيانات لكنها غير منشورة.

وقدم التقرير مجموعة من التوصيات والتي منها ضرورة تعزيز المشاركة المجتمعية في إعداد دليل الاحتياجات والموازنات السنوية، إعداد خطة إحلال وتعاقب، توفير بيئة استثمارية ملائمة وإعداد قواعد بينات ودليل إجراءات للاستغلال الأمثل للموارد. كما أوصى التقرير بإعادة تشكيل وتفعيل لجان الأحياء التطوعية، وإعداد الموازنات بشكل مستجيب للنوع الاجتماعي، إضافة لقيام البلدية بقياس مستوى رضا المواطنين والموظفين بشكل دوري وعكس التغذية الراجعة على أعمال البلدية ومشاريعها.

وأوصى التقرير بأن يكون للبلدية أعمال استباقية فيما يخص التلوث البيئي وعدم اقتصار هذه الأعمال على الشكاوى فقط، والاستمرار بتطوير الخدمات الالكترونية وتوعية السكان بها، كما قدم توصية للبلدية باعتماد نهج تقسيط المستحقات المتراكمة على السكان لغايات التسهيل عليهم وبما ينعكس إيجاباً على إيرادات البلدية إضافة للعديد من التوصيات الواردة في التقرير.

وبين التقرير أنه اعتمد عينة بحثية ممثلة بلغ عددها 500 شخص موزعين بشكل علمي جغرافياً وجندرياً مع مراعاة التنوع في المستويات العملية وطبيعة العمل، وبين التقرير أن عدد سكان المناطق التابعة لبلدية السلط الكبرى بحسب الاحصاءات العامة عام 2022 بلغ 161226 وأن 106400 منهم ضمن الفئة العمرية فوق 18 عام. وأضاف فريق فواصل أن هذا التقرير سيتم إعداده مرة أخرى في منتصف عام 2024 مع تطوير للمؤشرات وتوسيع العمل البحثي لقياس مستوى إنجاز البلدية لمشاريعها وخططها.

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