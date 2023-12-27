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أطلق النار على زوجته وانتحر في إربد

12/27/2023 2:20:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن شخصا أقدم اليوم على إطلاق النار على زوجته بمنطقة القدم ظهر اليوم، في منطقة بيت راس بمحافظة إربد، إذ جرى إسعافها إلى مستشفى ابن النفيس ووصفت حالتها العامة بالحسنة.
وأضاف الناطق الإعلامي أن ذلك الشخص قام بعد ذلك بإطلاق النار على نفسه وما لبث أن فارق الحياة، وجرى نقله إلى مركز الطب الشرعي، وبوشرت التحقيقات.

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