أطلق النار على زوجته وانتحر في إربد

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن شخصا أقدم اليوم على إطلاق النار على زوجته بمنطقة القدم ظهر اليوم، في منطقة بيت راس بمحافظة إربد، إذ جرى إسعافها إلى مستشفى ابن النفيس ووصفت حالتها العامة بالحسنة.
وأضاف الناطق الإعلامي أن ذلك الشخص قام بعد ذلك بإطلاق النار على نفسه وما لبث أن فارق الحياة، وجرى نقله إلى مركز الطب الشرعي، وبوشرت التحقيقات.
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