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مختبرات العقبة.. محطة تختصر وقت فحص عينات البضائع المستوردة

12/27/2023 2:20:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) احمد الرواشدة بعد أن كانت عينات البضائع من المستوردات الزراعية والأغذية ترسل إلى العاصمة عمان وتستغرق وقتا طويلا لاخراج نتائجها، ما يترتب كلفة مالية، إضافة إلى التأخير، ساهمت مختبرات العقبة الدولية "بن حيان"، التابعة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بتقديم جميع خدمات الفحص مختصرة بذلك، الوقت والجهد على شركات التخليص والتجار والمستوردين على مستوى المملكة.
ومنذ انشائها في عام 2007 وحتى 2020، اقتصرت خدمات المختبرات على فحص الهواء وجودته، في المدينة السياحية، نظرا لوجود الكثير من المصانع الكيميائية، فيما أصبحت الآن تقوم بعمليات فحص مخبرية متعددة بعد أن توسعت بأعمالها.
ويشكل هذا التطور في الخدمات المقدمة نموذجا يستند إلى أفضل الممارسات، والعمل وفق المعايير العالمية، حيث تهدف المختبرات إلى أن تكون أفضل مانح ثقة للمنتجات على المستوى العالمي، ويساهم ذلك في تسهيل تعاملات الأفراد والمصانع والشركات مع الدوائر الحكومية، والإسهام في ترسيخ العقبة مركزا اقتصاديا رائدا.
وقال مدير عام مختبرات العقبة الدولية، المهندس موفق الخشمان إنه تم خلال العام الحالي 2023 إجراء 134 ألف فحص للغذاء والمياه، بالاضافة إلى 112 تقريرا لفحوصات الهواء، مشيرا أن تأسيس مختبرات العقبة الدولية، جاء ضمن إطار برنامج الدعم المؤسسي لسلطة منطقة العقبة، وبدعم فني ومالي من مفوضية الاتحاد الأوروبي بهدف تطوير العقبة وتأهيلها لتصبح منطقة جذب سياحي، واستقطاب استثماري للأنشطة الاقتصادية، وكذلك لتسهيل انسياب التجارة والبضائع عبر مدينة العقبة والمملكة والمنطقة بشكل عام، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة الحفاظ على الصحة العامة وتحسين مستوياتها.
وحسب الخشمان فإن المختبرات تقدم العديد من الخدمات التحليلية والاستشارية في مجال الغذاء والبيئة، وتتشكل من وحدتين رئيسيتين هما: مختبر الغذاء ومختبر البيئة، وتتطلع المختبرات إلى أن تصبح إحدى أهم المؤسسات التي تقدم مثل هذه الخدمات من خلال مختبرات الأحياء الدقيقة والمختبرات الفيزيائية والكيميائية المجهزة بأحدث المعدات والتجهيزات.
كما تتطلع المختبرات وفق الخشمان إلى أن تصبح مركزاً عالمياً متميزا يشارك في الحفاظ على سلامة الغذاء والبيئة، ويساهم في تحسين المستوى النوعي لحياة الأفراد، إضافة إلى قيامها بتسهيل انسياب التجارة والبضائع في منطقة العقبة بكشل خاص، والأردن والمنطقة المجاورة.
وبين ان مختبرات بن حيان، هي مختبرات حديثة تقدم الخدمات الفنية الدقيقة والموثوقة والمعتمدة، للجهات الرقابية الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، كما وتوفر فرصاً للتدريب المتقدم والبحوث التطبيقية وتعمل على توطيد أسس التعاون مع المؤسسات التي تقدم خدمات مماثلة في مجالات سلامة الغذاء والحفاظ على البيئة الغذاء تلبية لمتطلبات واحتياجات الجهات الرقابية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بشؤون سلامة الغذاء، ووفق أفضل معايير خدمات تحليل عينات الأغذية المستوردة والمصدرة والمستهلكة في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى تقييم نتائج التحاليل وتقديم الاستشارات والتوصيات، وإعداد التقارير الفنية من أجل تحسين نوعية وسلامة الأغذية.

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