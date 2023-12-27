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الكرك: المشاريع المتعثرة تحت مجهر فاعليات شعبية

12/27/2023 2:20:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة في خطوة جديدة من أجل تحريك عجلة المشاريع الخدمية والتنموية المتعثرة بمحافظة الكرك منذ سنين، تتصدر فاعليات شعبية للمشهد وسط حراك يهدف إلى وضع تصور عام لما تعانية المحافظة وامكانية الخروج بحلول قابلة للتطبيق.
هذا الحراك تم ترجمته بعقد لقاء تشاوري دعت إليه مؤخرا بلدية الكرك تحت عنوان "الكرك وتحديات التنمية والاستثمار" وشاركت فيه كافة مكونات المجتمع المحلي بالمحافظة من الهيئات والمؤسسات وعدد من أعضاء مجلس المحافظة
وأعضاء الأحزاب والمجالس الاستشارية وغرف التجارة والصناعة وأعضاء النقابات المهنية ورؤساء الجمعيات الخيرية والثقافية والبيئية والسياحية ورؤساء البلديات.
وتجمع فاعليات شعبية على أن تكاتف جميع الجهات الرسمية والشعبية هو السبيل الوحيد لانجاز المشاريع التي طال عليها الزمن.
ومن بين المشاريع التي يتكرر يذكرها والمطالبة بإنجازها في كل لقاء رسمي أو شعبي مشروع الصرف الصحي لمختلف مناطق المحافظة وخصوصا تلك المزدحمة سكانيا، إضافة لمشروع المدينة الرياضية، ومبنى عيادات الاختصاص بالمستشفى الحكومي بالكرك، ومشروع شاطئ البحر الميت السياحي، ومشاريع تصريف مياه الأمطار في المناطق التي تتعرض للسيول كل عام، ومشروع تطوير وادي الكرك زراعيا وسياحيا.
كما تبرز الحاجة إلى تنفيذ العديد من المشاريع في قطاعي التعليم والصحة، فضلا عن الحاجة لتشغيل مجمع الحافلات العمومية المتعطل منذ عشر سنوات.
في المقابل، فإن هذه التطلعات واللقاءات لا يمكن مناقشتها بعيدا عن حجم موازنة مجلس محافظة الكرك للعام الحالي والبالغة 7 ملايين و600 ألف دينار وهي أقل الموازنة بين محافظات المملكة.
وكان رئيس مجلس المحافظة الدكتور عبدالله العبادلة قد أكد في أكثر من مرة حديث أن موازنة محافظة الكرك هي الأقل بين المحافظات وللعام الثالث على التوالي.
واعتبر العبادلة أن تخصيص موازنة متدنية على مدار ثلاث سنوات متتالية لمحافظة الكرك حال دون تنفيذ العديد من المشاريع التنموية التي تحتاجها المحافظة كغيرها من المحافظات الأردنية، والتي لا تكفي لتغطية النفقات الضرورية لتنفيذ المشاريع واقتصارها على تسديد ديون مشاريع سابقة يتم تناقلها كل عام.
من جانبه، يؤكد رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة أن هناك العديد من المشاريع التنموية والاستثمارية المتعثرة والتي يجب أن تتعاون وتتكاتف جميع الجهات ومكونات المجتمع المحلي والهيئات والمؤسسات على ضرورة إعادة احيائها وتنفيذها على أرض الواقع، حرصا على تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين بالمحافظة.
وبين أن بلدية الكرك هي المؤسسة التي تضم أكبر قطاع من سكان المحافظة، ناهيك عن المساحة الجغرافية، لافتا إلى أن واقع الحال المالي للبلدية وما تعانيه من عجز مالي كبير يعيق تقديم الخدمات كما يجب.
وشدد على ضرورة قيام الوزارات المعنية بدورها في إنجاز المشاريع المتعثرة، والتي تهم المواطنين، مختصا بالذكر وزارة المياه والري ووزارة السياحة ووزارة النقل، والتي دعاها إلى ضرورة انجاز المشاريع المتعثرة منذ سنوات طويلة.
ولفت إلى أن أهم المشاريع التي يسبب تعطلها ضررا كبيرا بالمواطنين، عدم شمول كافة المناطق بخدمة الصرف الصحي، ومشروع مدينة الكرك الرياضية المتعطل منذ عشرين عاما رغم اهميته بالنسبة لقطاع الشباب، وضرورة إعادة إحياء مدينة الكرك من خلال إيجاد ودعم المشاريع التنموية والسياحية، وإنجاز مشروع شاطئ الكرك السياحي التنموي المتوقف منذ عدة سنوات، وتنفيذ السدود المائية الترابية بما يغطي الاحتياجات للتزويد بمياه الشرب والري والزراعة، ومشروع تطوير حوض سيل الكرك، وانشاء منطقة تنموية بالكرك بمزيد من الامتيازات والتسهيلات.
وأشار المشاركون باللقاء إلى أهمية هذه المشاريع وغيرها من الخطط الشمولية والإستراتيجية وضرورة التعاون والتشارك للنهوض بواقع المحافظة واقتراح العديد من المشاريع التنموية والاستثمارية والسياحية، مؤكدين على ضرورة العمل الجماعي المنظم والفاعل والذي يضم العديد من الجهات الشخصية والاعتبارية المؤثرة التي تستطيع تحقيق كافة الأهداف والخطط وتنفيذ المشاريع المتعثرة.
وقال الناشط المجتمعي حسني الصعوب إن هناك العديد من المشاريع التنموية المتعثرة بمحافظة الكرك والتي يتم المطالبة بها كل عام، وفي كل لقاء رسمي أو شعبي، دون جدوى، مشيرا إلى أن جميع تلك المشاريع غاية بالأهمية وغيابها يلحق ضررا بالمواطنين ما يستوجب انجازها.
واعتبر أن مجلس المحافظة عليه مسؤولية كبيرة في إنجاز تلك المشاريع وخصوصا المتعلقة بالصرف الصحي والمدينة الرياضية والمجمع الحافلات العمومية المتعثر وغيرها من المشاريع التي طال انتظار رؤيتها تتحقق.
وأكد رئيس فرع نقابة المهندسين الأردنيين بالكرك المهندس وسام المجالي أن هناك مشاريع عديدة بحاجة إلى استكمال تنفيذها بعد أن توقفت لفترة من الزمن لأسباب متعلقة بالتمويل. وأضاف أن العديد من المشاريع المتعثرة مهمة وضرورية للمواطنين ولتحسن الخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى أن تلك المشاريع تسهم في توفير فرص العمل لمئات إن لم يكن آلاف الشباب المتعطلين عن العمل.
من جهته، قال عضو مجلس المحافظة علي الضمور إن المجلس يقوم بشكل دائم في بحث المشاريع المختلفة مع الجهات ذات العلاقة لأجل انجاز المشاريع المختلفة وخصوصا المتعثرة منها.
وشدد على أن مشروع الصرف الصحي بحث مؤخرا مع وزير المياه في زيارته للكرك وسيتم تنفيذه قريبا، مشيرا إلى أن كل المشاريع المشار اليها هي مشاريع مهمة وضرورية وسيتم بحثها والمطالبة بها رسميا من أجل تنفيذها بأسرع وقت.

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