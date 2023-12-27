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الكورة: 20 عاما بانتظار معالجة غمر مياه الأمطار لشارع رئيس

12/27/2023 2:20:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي في مشهد يتكرر كل شتاء ويثير استياء السكان، تغمر مياه الأمطار أحد الشوارع الرئيسة، الممتد من مدخل منطقة الأشرفية إلى مثلث كفر الماء في لواء الكورة، متسببة بمعاناة للسائقين والمشاة، وسط مطالبات بضرورة إيجاد حل للمشكلة منذ قرابة عشرين عاما.
الشارع وفق مواطنين، يشهد تعديات بالبناء على مجرى السيل الذي يقطعه، الأمر الذي يتطلب إعادة ترسيمه، وإزالة التعديات، وعمل قنوات تصريف مياه أمطار، إذا ما أريد إنهاء مشكلة تجمع مياه الأمطار فيه، إضافة إلى ضرورة إعادة تأهيله من جديد، نظرا لتهالك طبقته الأسفلتية وحدوث هبوطات، فضلا حاجته للإنارة نظرا للحوادث التي يشهدها.
وقال مواطنون لـ "الغد"، إن شارع كفر الماء الذي يربط لواء الكورة شماله بجنوبه، تسوء حالته يوميا بسبب تهالك بنيته التحتية التي لم تشهد أي أعمال صيانة وتعبيد منذ أكثر من 20 عاما، رغم مطالبات المواطنين لوزارة الأشغال العامة بضرورة إعادة تأهيله ومعالجة مشكلة تجمع المياه فيه.
وأشار المواطن محمد بني حمد إلى أن الشارع يتحول في كل موسم مطري إلى بركة مياه يصعب على المواطنين والسائقين استخدام الطريق، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية الأسراع في إعادة تأهيل الطريق وإنشاء قنوات لتصريف المياه ومعالجة الهبوطات، لا سيما وأن الشارع تسلكه آلاف المركبات يوميا.
ولفت إلى أهمية فتح الشارع على سعته وعمل جزيرة وسطية للحد من حوادث السير الذي تتكرر عليه، إضافة إلى ضرورة إنارته، مشيرا إلى أن الشارع يعتبر منفذ لمحافظة عجلون وهو شارع حيوي لم يشهد أي عمليات صيانة منذ أكثر من 20 عاما.
وأكد أن طريق مثلث كفر الماء الأشرفية لا يتجاوز طوله كيلومترا واحدا يعاني من سوء بنيته التحتية جراء ضيقه وانتشار الحفر فيه، ناهيك عن الانعطافات الحادة في مساره، ما جعله بؤرة للحوادث المروية المتكررة.
وقال المواطن علي بني دومي إن الشارع في كل موسم مطري يغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه وعدم وجود قنوات تصريف مياه الأمطار، مؤكدا أن أصحاب الأراضي المجاورة لمجرى المياه قاموا بالبناء على مجرى الوادي، ما تسبب بإعاقة جريان المياه وتدفقها على سعة الشارع.
وأشار إلى أن الشارع غير مفتوح على سعته المقدرة بـ 20 مترا، والجزء المعبد منه لا تصل سعته إلى 6 أمتار، وبالتالي يجب على الجهات المعنية فتح الشارع على سعته وفصله بجزيرة وسطية وإزالة الاعتداءات أينما وجدت، لافتا إلى أن الشارع يخلو من الخدمات وهو بدون أطاريف وإنارة.
وأكد أن مياه الأمطار كانت تسيل سابقا باتجاه الأراضي الزراعية، بيد أن البناء على مجرى الوادي حول مجرى المياه نحو الشارع، وباتت تغمره مع كل تساقط للأمطار، ما يتطلب إنشاء قناة تصريف تمتد من بداية بلدة الأشرفية، وحتى نهاية بلدة كفر الماء على طول الشارع.
من جانبه، قال رئيس بلدية دير أبي سعيد عادل بني عيسى، إن البلدية خاطبت وزارة الأشغال العامة التي يقع الطريق ضمن اختصاصها، عدة مرات لتوسعته وإعادة تأهيله وإنشاء قنوات لتصريف مياه الأمطار.
وأكد بني عيسى وهو عضو في مجلس محافظة إربد أن الطريق بحاجة إلى قنوات تصريف مياه أمطار بقيمة 250 ألف دينار، وأنه سيتم وضع المخصصات المالية اللازمة في موازنة المجلس للعام المقبل لهذا الطريق الذي يعتبر حيوي ويربط لواء الكورة بمحافظة عجلون وتسلكه آلاف المركبات يوميا.
وأشار فراس الشريدة، إن طريق الأشرفية، يعتبر الطريق الرئيس الوحيد الذي يربط قرى لواء الكورة مع بعضها، إضافة إلى ربط اللواء بمحافظة عجلون عن طريق وادي الريان، الأمر الذي يتطلب إعادة تأهيله.
ولفت إلى أن الشارع في فصل الشتاء يتحول إلى برك مائية، يصعب على المواطنين السير عليه، مؤكدا أن الجهات المعنية تقوم بإغلاقه وتقوم بتحويل حركة السير إلى شوارع فرعية.
بدوره، قال مدير أشغال إربد المهندس معن الربضي إن مجلس المحافظة قام برصد مبلغ 90 ألف دينار كمرحلة أولى لإعادة إنشاء طريق كفر الماء الأشرفية بطول كيلو و200 متر، وسيتم في السنوات المقبلة رصد مبالغ مالية أخرى من أجل إعادة إنشاء الطريق بالكامل.
وأكد الربضي أنه سيتم رفع منسوب الشارع لمعالجة مشكلة تجمع مياه الأمطار، كما سيتم في السنوات المقبلة فتح الشارع على سعته الكاملة، مشيرا أن مسؤولية إزالة أي إعتداءات على مجرى الوادي من قبل أصحاب المحال التجارية تقع على البلدية المختصة وما إذا أعطت التراخيص أم لا.

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