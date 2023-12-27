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تركي الفيصل رئيساً لمجلس أمناء (مركز عبدالله بن إدريس الثقافي)

12/27/2023 2:19:03 PM
(MENAFN- Al Watan) رأس الأمير تركي الفيصل ظهر أمس الثلاثاء الاجتماع الأول لمجلس أمناء (مركز عبدالله بن إدريس الثقافي).
وقد استهلّ الأمير الاجتماع بكلمة موجزة عبّر فيها عن مشاعره تجاه الشيخ عبدالله بن إدريس رحمه الله، وعن سروره بإنشاء هذا المركز الثقافي الذي سيكون منارة وطنية وعربية للقيم الإسلامية والإنسانية. وقد شكر سموه أعضاء مجلس الأمناء على وقتهم واهتمامهم
ثم تحدث أمين عام المركز د. زياد الدريس عن بدايات فكرة التأسيس، من رغبة صغيرة لتخليد ذكرى والده إلى مؤسسة ثقافية بدأت بحمدالله كبيرة، تحت مظلتها: مركز عبدالله بن إدريس الثقافي وجائزة بن إدريس، وصباح اليوم صدرت من كتابة العدل وثيقة تأسيس (وقف عبدالله بن إدريس الثقافي) الذي سيصبح الحاضنة للاستدامة المالية للمركز، كما سيقدم نمطاً جديداً من العمل الوقفي الخيري لخدمة ثقافة المجتمع وتعزيز قيمه وأخلاقه.
ثم قدّم عضو المجلس التأسيسي م. سامي الحصين عرضاً موجزاً عن خطوات تأسيس المؤسسة الثقافية حتى تاريخ انطلاقتها بيد سمو أمير منطقة الرياض أواخر شهر مايو الماضي، وأهم ما تحقق خلال الأشهر الماضية، وكذلك أبرز ملامح خارطة عمل المركز خلال العام القادم ٢٠٢٤م/١٤٤٥-١٤٤٦هـ بعون الله تعالى.
جدير بالذكر أن مجلس أمناء مركز عبدالله بن إدريس الثقافي يتكون من:
صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، رئيساً،
وعضوية كل من:
الأمير الدكتور خالد المشاري آل سعود
الأميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز
الأميرة الدكتورة سارة بنت عبد المحسن بن جلوي
الأستاذ محمد بن عيسى (وزير الثقافة المغربي الأسبق)
الدكتور مصطفى الفقي (مدير مكتبة الإسكندرية السابق)
المهندس عبد الله بن يحيى المعلمي
الدكتور عبد الله المعطاني
الدكتور بندر حجار
الشيخ عبد العزيز الشويعر
المهندس طارق القصبي
الدكتور سعد البازعي
الأستاذ معن بن حمد الجاسر
الدكتور عبد العزيز بن محمد السبيل
الدكتورة وفاء محمود طيبة
الدكتور عثمان الصيني
الأستاذ إدريس بن عبد الله الدريس
الأستاذ جاسم الصحيّح
الأستاذة أميمة بنت عبد الله الخميس
الأستاذ حسين بن علي شبكشي
الأستاذ محمد الرطيان
الدكتور عدي بن جاسر الحربش والدكتور زياد بن عبد الله الدريس "أمين المجلس".
حضر اللقاء، الذي أقيم في الفيصلية، نخبة من المثقفين والإعلاميين ورجال الأعمال.

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