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الخطاب الملكي يشكل خارطة طريق للشورى في المرحلة المقبلة - جريدة الوطن السعودية

12/27/2023 2:18:50 PM
(MENAFN- Al Watan) يمثل الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى نيابة عن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، نبراسًا يسير على هديه المجلس في أداء رسالته في خدمة الوطن والمواطنين، ويعكس ما يحظى به المجلس من دعم من القيادة الرشيدة ومساندتها.
تقدير دور مجلس الشورى
واعتزاز القيادة بالمناسبة السنوية التي يتشرف فيها مجلس الشورى بالاستماع إلى الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين، يؤكد تقدير القيادة للدور الوطني الذي يقوم به مجلس الشورى في اقتراح الأنظمة والقوانين وتطوير البنية التشريعية للجهاز الحكومي والإداري للدولة، بما يواكب متطلبات رؤية السعودية 2030، ويلبي تطلعاتها المستقبلية ومستهدفاتها الوطنية.
خارطة طريق
ويعكس الخطاب الملكي السنوي سياسة المملكة الداخلية والخارجية، ويشكل خارطة طريق يسير مجلس الشورى على نهجها بخطى ثابتة، لرسم ملامح المرحلة المقبلة التي يتعامل معها المجلس من خلال المضامين السامية على الأصعدة الداخلية والخارجية الإقليمية والدولية كافة؛ مما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة وآمال المواطنين وطموحاتهم.
كما أن الدعم الكبير والتوجيهات السديدة التي يحظى بها مجلس الشورى من خادم الحرمين وولي العهد تمكن المجلس من القيام بما أنيط به من أعمال على المستوى الرقابي والتشريعي، وأداء دوره البرلماني الوطني بالكفاءة المطلوبة.
دعم عجلة البناء
وما يبذله الشورى من جهود متواصلة مع جميع الأجهزة الحكومية في مختلف المجالات، يدعم عجلة التطور والبناء والنماء من خلال دراساته المستفيضة، ومناقشاته للتقارير السنوية لأداء الجهات الحكومية، ومشاريع الأنظمة، إلى جانب الموضوعات التي تحال إليه في ممارسة شورية تتسم بالشفافية والوضوح؛ ممّا يكون له أكبر الأثر في صناعة القرارات، سعياً لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
ويعمل مجلس الشورى منذ إطلاق رؤية 2030 وانطلاقتها المباركة، وفق تطلعات وأهداف الرؤية الطموح، ويواكب الإنجازات المُلهمة في إطار المرحلة التنموية التاريخية التي تشهدها المملكة، وذلك عبر أعماله ومناقشاته المنهجية المستفيضة والمتميزة والمستمرة.

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