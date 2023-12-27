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ولي العهد: المملكة ماضية في نهضتها التنموية - جريدة الوطن السعودية

12/27/2023 2:18:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، في افتتاح أعمال السنة الرابعة لمجلس الشورى في دورته الثامنة، أن السعودية "ماضية في رؤيتها التنموية 2030، والتي ستسهم في المحافظة على مكانتها المتقدمة عالمياً، وتحقيق المزيد من التطور والازدهار وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين".
ولفت الأمير محمد بن سلمان، خلال كلمته، إلى أن المملكة حققت مراكز متقدمة في العديد من المجالات، بما في ذلك التقدم في أكثر من 50% من مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأوضح أن الاقتصاد السعودي تطور ليكون الأسرع نمواً، على مستوى دول مجموعة العشرين في عام 2022، بمعدل نمو بلغت نسبته 8.7% في الناتج المحلي، وكذلك نمواً في الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%، والوصول ضمن الدول العشرين الأكثر تنافسية في العالم.
وفي مجال السياحة، حققت السعودية، "أداءً تاريخياً في الربع الأول من عام 2023، بمعدل نمو بلغت نسبته 64%"، وشدد ولي العهد على أن المملكة "ستواصل العمل في مسيرة التحول الاقتصادي وفق مستهدفات (رؤية 2030)".
واعتبر الأمير محمد بن سلمان، أن "ما تحقق من نتائج إيجابية، يبشر بمزيد من النجاحات لتحقيق إصلاحات اقتصادية، وتقوية المركز المالي للمملكة بما يعزز النمو الاقتصادي الشامل لبلادنا".
وبشأن مناسك الحج، أوضح ولي العهد في كلمته، أن المملكة رحبت بأكثر من مليون و800 ألف حاج وأكثر من 10 ملايين معتمر خلال العام الماضي.
وأشار ولي العهد ، إلى أن المملكة استضافت عدداً من القمم الكبرى جمعت أكثر من 100 دولة في العام الماضي، لافتاً إلى أنه "انطلاقاً من مكانة المملكة التي تحظى بها على المستويين الإقليمي والدولي، وحضورها المؤثر على جميع الأصعدة عملت المملكة على توثيق علاقاتها البناءة مع الدول الشقيقة والصديقة".

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