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فيروس يحول الغزلان إلى زومبي ويمكن انتقاله للبشر - جريدة الوطن السعودية

12/27/2023 2:18:49 PM
(MENAFN- Al Watan) تم العثور على "فيروس زومبي" لدى الغزلان في الولايات المتحدة، ويحتمل أن يشكل الفيروس الجديد خطورة على البشر.
وبحسب صحيفة " ديلي ميل " إن ما يسمى بـ"فيروس الزومبي" ينتشر بين الغزلان التي تعيش في حديقة "يلوستون" الوطنية.
يذكر أنه تم نفوق غزال واحد بالفعل بسبب "فيروس الزومبي". وهو نوع من فيروس جنون البقر. وتعاني الغزلان المصابة من ضعف وظائف الدماغ، حيث لا تستجيب للمحفزات الخارجية ولا تبدي أي خوف من البشر. وبعد أن تصاب بهذا الفيروس تتحرك تائهة، وتُسيل اللعاب إلى أن تموت.
وأوضحت الصحيفة أن "فيروس الزومبي" معدي، ومن المستحيل علاجه.
ويعترف الخبراء بأن الفيروس يمكن أن يتغلب على حاجز الاختلاط بين الأنواع ويصبح خطرا على الإنسان، لذا ينصحون بعدم تناول لحوم الغزلان المصابة.
وكان المتخصصون في الأمراض المعدية قد قيّموا في وقت سابق خطر فيروس زومبي الحمام على البشر، والذي تم تسجيل تفشيه في بريطانيا في عام 2022.
يذكر أن علماء الأحياء الأمريكيين أعلنوا عن اكتشاف فيروس IAPV الزومبي الذي يصيب النحل. وهذا الفيروس قادر على إصابة الحشرات لدرجة أنها تبدأ في تغيير سلوكها المعتاد.

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