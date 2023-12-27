تعميق مبادرات الحزام والطريق: توسع عالمي ملحوظ تشهده شركة DENZA في عام 2023

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعتنق شركة DENZA مبدأ العولمة، إذ إنها علامة تجارية فاخرة جديدة في مجال الطاقة شاركت في إنشائها BYD، الشركة الرائدة في مجال مركبات الطاقة الجديدة وMercedes-Benz، مخترعة سيارة البنزين. إضافةً إلى ذلك، ليست كل منتجاتها مصممة للجمهور العالمي فحسب، بل تطمح أيضًا إلى أن تكون علامة تجارية رائدة عالميًا في مجال مركبات الطاقة الفاخرة الجديدة. وبالاعتماد على إستراتيجية عالمية، تتبنى شركة DENZA وتسعى بنشاط لتفعيل مبادرة "الحزام والطريق" بغية ترسيخ سمعة علامتها التجارية عالميًا وتعزيز مواطن القوة الداخلية وتحقيق نجاح ملحوظ على الصعيدين المحلي والدولي.

يصادف عام 2023 العام الأول لشركة DENZA في الساحة الدولية، إذ كان لها حضور بارز في أهم معارض السيارات العالمية، مثل معرض بانكوك الدولي للسيارات في مارس، والذي شرفه بالزيارة رئيس الوزراء السابق Prayut Chan-o-cha؛ ومعرض ميونيخ الدولي للسيارات في سبتمبر، حيث لاقى حضورها في الساحة الأوروبية استحسانًا كبيرًا؛ ومعرض التنقل الياباني في أكتوبر، حيث برزت بصفتها العلامة التجارية الصينية الوحيدة للسيارات الفاخرة؛ ومعرض تايلاند الدولي للسيارات في نوفمبر، حيث واصلت DENZA N7 رحلتها الدولية عقب DENZA D9؛ ومعرض هونغ كونغ الدولي للسيارات في ديسمبر، حيث عُرضت DENZA D9 لأول مرة وتم فتح باب الحجوزات. وعلى خلفية توسعها الدولي المطرد والمنظم، لم تفز شركة DENZA بقلوب وسائل الإعلام والعملاء العالميين فحسب، بل أرست أيضًا أساسًا متينًا يؤهلها لتصبح علامة تجارية دولية رائدة راقية من المتوقع أن تمثل "واجهة تجارية" لسيارات الطاقة الصينية الفاخرة الجديدة، لتعيد بذلك رسم معالم صناعة السيارات في الصين وتقدم DENZA إلى الجمهور العالمي.

علاوةً على النجاح الذي حققته على المستوى الدولي، حققت شركة DENZA أيضًا نجاحات ملحوظة في السوق المحلية، فقد أصبحت أول سيارة متعددة الأغراض، DENZA D9، التي تمتاز بميزات فاخرة على صعيد التصميم والراحة والذكاء والتحكم والأمان ناهيك عن ملاءمتها للاستخدام العائلي والتجاري، أسرع سيارة طاقة صينية فاخرة جديدة تقدم 100,000 وحدة في غضون 11 شهرًا فحسب، مسجلةً بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا في الصناعة. واعتبارًا من ديسمبر 2023، أصبحت سيارة DENZA D9 هي السيارة المتعددة الأغراض الفاخرة الأكثر مبيعًا بحصيلة تزيد عن 300,000 يوان صيني لمدة 11 شهرًا متتاليًا، ومن المتوقع أن تتوج بطلة المبيعات السنوية للسيارات المتعددة الأغراض في عام 2023.

جدير بالذكر أن DENZA D9 تتفوق من حيث حجم المبيعات والسعر، إذ يبلغ متوسط سعر البيع ما يزيد عن 420,000 يوان صيني، مما يجعلها الطراز الأعلى سعرًا بين العلامات التجارية للسيارات الصينية. بالإضافة إلى ذلك، فهي تحتل المركز الأول على صعيد قيمة إعادة البيع ضمن قطاع سيارات الطاقة المتعددة الأغراض الجديدة بعد عام واحد، واضعة بذلك معيارًا جديدًا في سوق السيارات المتعددة الأغراض الفاخرة. وعلاوةً على الشعبية التي تتمتع بها بين فئات السيارات السائدة، تعد DENZA D9 السيارة المفضلة عند العديد من صفوة المجتمع، ومن ضمنهم الممثلة Hai Qing ومذيعة التلفزيون الشهيرة Yang Lan ورجل الأعمال البارز Cao Hui، فكلهم يرفلون في عالم الفخامة والرقي الجديد.

بصفتها شركة رائدة تجمع بين تكنولوجيا الطاقة الجديدة الرائدة من BYD وتراث التصنيع الفاخر من Mercedes-Benz، فإن كل خطوة تخطوها شركة DENZA في رحلتها العالمية لا تفتح آفاقًا من الإمكانيات لا حصر لها للعلامة التجارية فحسب، بل تعرض أيضًا سحر وقوة العلامات التجارية لسيارات الطاقة الصينية الفاخرة الجديدة. وفي المستقبل، ستواصل DENZA تعزيز تطورها العالمي وإثراء مجموعة منتجاتها الفاخرة وتوفير تجربة سفر فاخرة منقطعة النظير للمستخدمين العالميين، مما يدعم رحلة الصين نحو تبوء مكانة مرموقة في سوق السيارات.

نبذة عن DENZA

تأسست شركة DENZA، العلامة التجارية لسيارات الطاقة الفاخرة الجديدة، في عام 2010 بمدينة شنتشن، بالتعاون بين BYD، الشركة الرائدة في مجال مركبات الطاقة الجديدة وMercedes-Benz، مخترعة سيارة البنزين، وقد كانت أول علامة تجارية مخصصة لسوق سيارات الطاقة الفاخرة الجديدة. وعلى مدار الثلاثة عشر عامًا الماضية، مرت شركة DENZA بثلاث مراحل: الانطلاق والحشد والابتكار، بالتزامن مع الفترة التي شهدت فيها السوق الصينية موجة من الثورة التكنولوجية في مجال مركبات الطاقة الجديدة، والتي أدت إلى تغيير مفهوم الناس عن السيارات وإحداث تحول كبير في سوق السيارات الفاخرة في ظل التطور الذي يشهده مجال الطاقة الجديدة. إضافةً إلى ذلك، في 16 من مايو عام 2022، أجرت DENZA تجديدات على علامتها التجارية تجسد ثلاث سمات متميزة وثلاث مزايا رائدة هي محددات نجاحها. فنحن نمتلك علامة تجارية ومنتجات وفريقًا قوامهم الاستقلالية ونتمتع بثلاث مزايا تنافسية أساسية هي أساس منتجاتنا وخدماتنا، الأولى هي تكنولوجيا الطاقة الجديدة والتكنولوجيا الذكية التي تقدمها BYD Group؛ والثانية هي جودة المنتجات الفاخرة الرائدة التي هي نتاج ثلاثة عشر عامًا من التطوير المشترك بالتعاون مع Mercedes-Benz؛ والثالثة هي القوة الناعمة التي أطلقتها DENZA بغرض تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لمستخدمي مركبات الطاقة الجديدة، واضعة بذلك نظامًا رائدًا لخدمة المستخدمين. هذا، ونهدف في المستقبل إلى توفير تجربة سفر فاخرة وشاملة جديدة لمستخدمينا وابتكار علامة تجارية للسيارات الفاخرة الجديدة قوامها الذكاء والأمان.

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