تعميق مبادرات الحزام والطريق: توسع عالمي ملحوظ تشهده شركة DENZA في عام 2023

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعتنق شركة DENZA مبدأ العولمة، إذ إنها علامة تجارية فاخرة جديدة في مجال الطاقة شاركت في إنشائها BYD، الشركة الرائدة في مجال مركبات الطاقة الجديدة وMercedes-Benz، مخترعة سيارة البنزين. إضافةً إلى ذلك، ليست كل منتجاتها مصممة للجمهور العالمي فحسب، بل تطمح أيضًا إلى أن تكون علامة تجارية رائدة عالميًا في مجال مركبات الطاقة الفاخرة الجديدة. وبالاعتماد على إستراتيجية عالمية، تتبنى شركة DENZA وتسعى بنشاط لتفعيل مبادرة "الحزام والطريق" بغية ترسيخ سمعة علامتها التجارية عالميًا وتعزيز مواطن القوة الداخلية وتحقيق نجاح ملحوظ على الصعيدين المحلي والدولي.
يصادف عام 2023 العام الأول لشركة DENZA في الساحة الدولية، إذ كان لها حضور بارز في أهم معارض السيارات العالمية، مثل معرض بانكوك الدولي للسيارات في مارس، والذي شرفه بالزيارة رئيس الوزراء السابق Prayut Chan-o-cha؛ ومعرض ميونيخ الدولي للسيارات في سبتمبر، حيث لاقى حضورها في الساحة الأوروبية استحسانًا كبيرًا؛ ومعرض التنقل الياباني في أكتوبر، حيث برزت بصفتها العلامة التجارية الصينية الوحيدة للسيارات الفاخرة؛ ومعرض تايلاند الدولي للسيارات في نوفمبر، حيث واصلت DENZA N7 رحلتها الدولية عقب DENZA D9؛ ومعرض هونغ كونغ الدولي للسيارات في ديسمبر، حيث عُرضت DENZA D9 لأول مرة وتم فتح باب الحجوزات. وعلى خلفية توسعها الدولي المطرد والمنظم، لم تفز شركة DENZA بقلوب وسائل الإعلام والعملاء العالميين فحسب، بل أرست أيضًا أساسًا متينًا يؤهلها لتصبح علامة تجارية دولية رائدة راقية من المتوقع أن تمثل "واجهة تجارية" لسيارات الطاقة الصينية الفاخرة الجديدة، لتعيد بذلك رسم معالم صناعة السيارات في الصين وتقدم DENZA إلى الجمهور العالمي.
علاوةً على النجاح الذي حققته على المستوى الدولي، حققت شركة DENZA أيضًا نجاحات ملحوظة في السوق المحلية، فقد أصبحت أول سيارة متعددة الأغراض، DENZA D9، التي تمتاز بميزات فاخرة على صعيد التصميم والراحة والذكاء والتحكم والأمان ناهيك عن ملاءمتها للاستخدام العائلي والتجاري، أسرع سيارة طاقة صينية فاخرة جديدة تقدم 100,000 وحدة في غضون 11 شهرًا فحسب، مسجلةً بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا في الصناعة. واعتبارًا من ديسمبر 2023، أصبحت سيارة DENZA D9 هي السيارة المتعددة الأغراض الفاخرة الأكثر مبيعًا بحصيلة تزيد عن 300,000 يوان صيني لمدة 11 شهرًا متتاليًا، ومن المتوقع أن تتوج بطلة المبيعات السنوية للسيارات المتعددة الأغراض في عام 2023.
جدير بالذكر أن DENZA D9 تتفوق من حيث حجم المبيعات والسعر، إذ يبلغ متوسط سعر البيع ما يزيد عن 420,000 يوان صيني، مما يجعلها الطراز الأعلى سعرًا بين العلامات التجارية للسيارات الصينية. بالإضافة إلى ذلك، فهي تحتل المركز الأول على صعيد قيمة إعادة البيع ضمن قطاع سيارات الطاقة المتعددة الأغراض الجديدة بعد عام واحد، واضعة بذلك معيارًا جديدًا في سوق السيارات المتعددة الأغراض الفاخرة. وعلاوةً على الشعبية التي تتمتع بها بين فئات السيارات السائدة، تعد DENZA D9 السيارة المفضلة عند العديد من صفوة المجتمع، ومن ضمنهم الممثلة Hai Qing ومذيعة التلفزيون الشهيرة Yang Lan ورجل الأعمال البارز Cao Hui، فكلهم يرفلون في عالم الفخامة والرقي الجديد.
بصفتها شركة رائدة تجمع بين تكنولوجيا الطاقة الجديدة الرائدة من BYD وتراث التصنيع الفاخر من Mercedes-Benz، فإن كل خطوة تخطوها شركة DENZA في رحلتها العالمية لا تفتح آفاقًا من الإمكانيات لا حصر لها للعلامة التجارية فحسب، بل تعرض أيضًا سحر وقوة العلامات التجارية لسيارات الطاقة الصينية الفاخرة الجديدة. وفي المستقبل، ستواصل DENZA تعزيز تطورها العالمي وإثراء مجموعة منتجاتها الفاخرة وتوفير تجربة سفر فاخرة منقطعة النظير للمستخدمين العالميين، مما يدعم رحلة الصين نحو تبوء مكانة مرموقة في سوق السيارات.
نبذة عن DENZA
تأسست شركة DENZA، العلامة التجارية لسيارات الطاقة الفاخرة الجديدة، في عام 2010 بمدينة شنتشن، بالتعاون بين BYD، الشركة الرائدة في مجال مركبات الطاقة الجديدة وMercedes-Benz، مخترعة سيارة البنزين، وقد كانت أول علامة تجارية مخصصة لسوق سيارات الطاقة الفاخرة الجديدة. وعلى مدار الثلاثة عشر عامًا الماضية، مرت شركة DENZA بثلاث مراحل: الانطلاق والحشد والابتكار، بالتزامن مع الفترة التي شهدت فيها السوق الصينية موجة من الثورة التكنولوجية في مجال مركبات الطاقة الجديدة، والتي أدت إلى تغيير مفهوم الناس عن السيارات وإحداث تحول كبير في سوق السيارات الفاخرة في ظل التطور الذي يشهده مجال الطاقة الجديدة. إضافةً إلى ذلك، في 16 من مايو عام 2022، أجرت DENZA تجديدات على علامتها التجارية تجسد ثلاث سمات متميزة وثلاث مزايا رائدة هي محددات نجاحها. فنحن نمتلك علامة تجارية ومنتجات وفريقًا قوامهم الاستقلالية ونتمتع بثلاث مزايا تنافسية أساسية هي أساس منتجاتنا وخدماتنا، الأولى هي تكنولوجيا الطاقة الجديدة والتكنولوجيا الذكية التي تقدمها BYD Group؛ والثانية هي جودة المنتجات الفاخرة الرائدة التي هي نتاج ثلاثة عشر عامًا من التطوير المشترك بالتعاون مع Mercedes-Benz؛ والثالثة هي القوة الناعمة التي أطلقتها DENZA بغرض تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لمستخدمي مركبات الطاقة الجديدة، واضعة بذلك نظامًا رائدًا لخدمة المستخدمين. هذا، ونهدف في المستقبل إلى توفير تجربة سفر فاخرة وشاملة جديدة لمستخدمينا وابتكار علامة تجارية للسيارات الفاخرة الجديدة قوامها الذكاء والأمان.
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