مليون عبوة ماء سقيا لدعم 6 جهات

(MENAFN
- Al Watan) رعى محافظ الدرب فيصل بن ناصر بن وريك، مشروع سقيا الماء بين جمعية البر الخيرية مع 6 جهات حكومية؛ ممثلة في إدارة مساجد الدرب، مكتب الضمان الاجتماعي بالدرب، مستشفى الدرب العام، مركز الرعاية الصحية الأولية بالدرب، مركز الرعاية الصحية الأولية بأبو السداد، جمعية تخفيظ القرآن الكريم بالدرب.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للجمعية شامي زكري، إن المشروع الذي رعاه محافظ الدرب تستفيد منه المساجد والدور النسائية وحلقات التحفيظ والمستشفيات ومراكز الرعاية. وأشار إلى أن عدد العبوات تبلغ مليون قارورة ماء وتوزع مجانا.
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