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مليون عبوة ماء سقيا لدعم 6 جهات

12/27/2023 2:15:17 PM
(MENAFN- Al Watan) رعى محافظ الدرب فيصل بن ناصر بن وريك، مشروع سقيا الماء بين جمعية البر الخيرية مع 6 جهات حكومية؛ ممثلة في إدارة مساجد الدرب، مكتب الضمان الاجتماعي بالدرب، مستشفى الدرب العام، مركز الرعاية الصحية الأولية بالدرب، مركز الرعاية الصحية الأولية بأبو السداد، جمعية تخفيظ القرآن الكريم بالدرب.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للجمعية شامي زكري، إن المشروع الذي رعاه محافظ الدرب تستفيد منه المساجد والدور النسائية وحلقات التحفيظ والمستشفيات ومراكز الرعاية. وأشار إلى أن عدد العبوات تبلغ مليون قارورة ماء وتوزع مجانا.

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