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ختام مشروع بادر بجازان

12/27/2023 2:15:17 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت إدارة تعليم جازان، مشروع بادر التطوعي والمعرض المصاحب له، بالشراكة مع مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية وإشراف من مؤسسة غدن للاستشارات وتنمية القدرات، بحضور مدير البرامج التنموية بمؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية المهندس طارق قماش.
واشتمل الحفل الختامي على معرض مصاحب، ضم عددًا من المبادرات التطوعية والأعمال المتنوعة وعرضًا مرئيًا، وتكريم الداعمين ومديري الأندية التطوعية ومنسقي ومنسقات المشروع ومنسوبي ومنسوبات الإدارة، والمتطوعين والمتطوعات من طلبة المرحلة الثانوية.
ويهدف بادر التطوعي إلى إنشاء أندية تطوعية داخل المدارس الثانوية، لزيادة مشاركة الطلاب والطالبات في الأعمال التطوعية وتطوير مهاراتهم، ونشر وتعزيز ثقافة التطوع في المجتمع التعليمي، من خلال وحدات العمل التطوعي والأندية التطوعية وفرق التطوع المدرسي التي تم تأسيسها في المدارس، وبلغت 22 ناديًا تطوعيًا و84 فريقًا تطوعيًا، يشرف عليها 85 مشرفًا تربويًا ومعلمًا، بمشاركة 2.236 متطوعًا ومتطوعة من الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية، كما بلغ عدد الساعات التطوعية أكثر من 32.499 ساعة تطوعية، استفاد منها أكثر من 19.865 مستفيدًا من جميع فئات المجتمع التعليمي والمحلي.
وأكد مدير تعليم جازان ملهي عقدي على أهمية استمرار العمل التطوعي في المدارس، وتوفير البيئة المناسبة لتنميته، للمساهمة في تحقيق مستهدفات برامج التطوع في رؤية السعودية 2030.

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