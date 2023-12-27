ختام مشروع بادر بجازان

(MENAFN
- Al Watan) اختتمت إدارة تعليم جازان، مشروع بادر التطوعي والمعرض المصاحب له، بالشراكة مع مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية وإشراف من مؤسسة غدن للاستشارات وتنمية القدرات، بحضور مدير البرامج التنموية بمؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية المهندس طارق قماش.
واشتمل الحفل الختامي على معرض مصاحب، ضم عددًا من المبادرات التطوعية والأعمال المتنوعة وعرضًا مرئيًا، وتكريم الداعمين ومديري الأندية التطوعية ومنسقي ومنسقات المشروع ومنسوبي ومنسوبات الإدارة، والمتطوعين والمتطوعات من طلبة المرحلة الثانوية.
ويهدف بادر التطوعي إلى إنشاء أندية تطوعية داخل المدارس الثانوية، لزيادة مشاركة الطلاب والطالبات في الأعمال التطوعية وتطوير مهاراتهم، ونشر وتعزيز ثقافة التطوع في المجتمع التعليمي، من خلال وحدات العمل التطوعي والأندية التطوعية وفرق التطوع المدرسي التي تم تأسيسها في المدارس، وبلغت 22 ناديًا تطوعيًا و84 فريقًا تطوعيًا، يشرف عليها 85 مشرفًا تربويًا ومعلمًا، بمشاركة 2.236 متطوعًا ومتطوعة من الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية، كما بلغ عدد الساعات التطوعية أكثر من 32.499 ساعة تطوعية، استفاد منها أكثر من 19.865 مستفيدًا من جميع فئات المجتمع التعليمي والمحلي.
وأكد مدير تعليم جازان ملهي عقدي على أهمية استمرار العمل التطوعي في المدارس، وتوفير البيئة المناسبة لتنميته، للمساهمة في تحقيق مستهدفات برامج التطوع في رؤية السعودية 2030.
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