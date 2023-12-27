Wednesday, 27 December 2023 11:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دعم المبدعين من ذوي الإعاقة

12/27/2023 2:15:17 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة، دورتها السابعة 2023 تحت شعار ((الإلهام يتكلم عربي))، وذلك في حفل أقيم أمس في الرياض، برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وحضور ممثل جامعة الدول العربية المستشار خميس البوزيدي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة، ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة من ذوي الإعاقة.
وحصل على المركز الأول في مسار الموهوبين من ذوي الإعاقة الموهوب في مجال التصميم الجرافيكي أحمد رأفت من مصر، وعلى المركز الثاني الموهوب في مجال الفن التشكيلي محمود أبو دغش من فلسطين، فيما حلت في المركز الثالث الموهوبة في مجال التعليق الصوتي سحر موسى من السعودية، وفي مسار خدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة فقد فاز بالجائزة عن مبادرته التطوعية لتعليم المكفوفين التصوير الفوتوغرافي عبدالخالق فريد من مصر. يذكر أن الجائزة انطلقت عام 2014، واقتصرت على الموهوبين من ذوي الإعاقة داخل المملكة، وفي عام 2021 توسعت لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار ((الإلهام يتكلم خليجي))، وجاءت نسخة هذا العام على المستوى العربي.

MENAFN27122023000089011017ID1107662401

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث