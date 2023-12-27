دله نمار تعلن عن استخدام تقنيات الليزر بديلاً للجراحة لعلاج البواسير والناسور العصعصي والشرجي

MENAFN - Al Watan) أعلنت مستشفى دله نمار، عن البدء باستخدام تقنية العلاج بالليزر طفيف التوغل، لعلاج الناسور العصعصي والبواسير والناسور الشرجي وهو ما يمثل تقدمًا كبيرًا في الإجراءات الطبية لهذه الحالات.

وتعتبر تقنية الليزر المتطورة هي الأضخم في هذا المجال خلال العقد الماضي، نسبة لكونها تمنح المرضى خيارًا علاجيًا أسهل، وخاليًا من الألم، وسريعًا، وتعطي نتائج عالية الفاعلية، كما تتيحللمرضى استئناف أنشطتهم اليومية بسرعة أكبر.

وقد خضع حتى الآن لإجراء هذا العلاج المبتكر داخل مستشفى دله نمار عددا من المرضى من مختلف الفئات العمرية، وقد حققوا نتائج معدلات تعافٍ سريعة ونسب نجاح استثنائية مقارنة بالأساليب الجراحية التقليدية، حيث تضم العلاجات ما يلي: علاج البواسير بالليزر، وتتضمن استخدام شعاع ليزري لعلاج البواسير بفاعلية، دون الحاجة لفتح شقوق، أو إحداث ضرر في نسيج الشرج الظهاري.

وكذلك علاج الناسور العصعصي بالليزر وهو إجراء طفيف التوغلويمثل الحل الأمثل لشفاء قناة الجيب مع الحفاظ على سلامة الجلد المحيط، ويختصر مدة الإقامة بالمستشفى، مع خفض الإحساس بالألم، وتطبيق أفضل النتائج التجميلية، بالإضافة لإغلاق الناسور الشرجي بالليزر عبر استهداف استئصال قناة الناسور، حيث تحافظ هذه التقنية على العضلة العاصرة، وتوفر منهجية خفيفةالتوغل للتخلص من قناة الناسور الشرجي، وتضمن الحفاظ على سلامة الجلد والعضلات.

وتعليقا على ذلك، أوضح د. سيد ناصر ذو الفقار، استشاري الجراحة العامة في مستشفى دله نمار المشرف على علاجات الليزر الجديدة قائلا: "إن جلب تقنية الليزر المتقدمة إلى مستشفى دله نمار يمثل تقدم في مجال التزامنا بتقديم رعاية شاملة للمريض، ووضعنا نصب أعيننا دومًا توفير العلاجات ليست فقط الفاعلة، بل أيضًا التي تعمل على تحسين جودة حياة مرضانا، عبر استخدام تقنية الليزر ".

وأشار د. ذو الفقار من الملاحظ بعد استخدام هذا الإجراء سرعة أكبر لتعافي المرضى، بجانب إحساس أقل بالانزعاج، وعودة فورية لممارسة حياتهم اليومية، وهو ما يمثِّل تطورًا كبيرًا مقارنة بالطرق التقليدية، مشيرا إلى أنه لا يقتصر هذا الابتكار على استخدام التقنية المتقدمة فحسب؛ بل يتعلق بالارتقاء بالحياة نحو الأفضل.

تضم مجموعة دلّه الصحية، ستة مرافق رائدة للرعاية الصحية، تخدم أكثر من 1.5 مليون مراجع سنوياً، في مختلف أنحاء المملكة، وذلك عبر أكثر من 900 سرير و500 عيادة خارجية، ويعمل لدى المجموعة أكثر من 3 آلاف موظف، بينهم نحو ألف طبيب خبير، سعياً لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.