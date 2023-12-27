سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته باللون الأخضر كاسبا 17 نقطة

(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأربعاء باللون الأخضر كاسبا 17 نقطة عند مستوى 11889نقطة وبتداولات تجاوزت 7 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 133 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 86 شركة على تراجع.
ويشهد السوق حراكا كبيرا من كبرى القطاعات الأمر الذي أسهم في ارتفاع المؤشر بشكل ملحوظ خلال هذا الأسبوع.
وكانت أسهم شركات أسترا الصناعية، وسال، وعذيب للاتصالات، وأديس، والكيميائية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تْشب، وجازادكو، وبترو رابغ، وساسكو، و سينومي سنترز انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 5.47% .
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، والباحة، والكيميائية، وأديس هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سال، وأرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، والراجحي، وأديس، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 29.47 نقطة ليقفل عند مستوى 23992.54 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم.
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