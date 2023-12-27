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سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته باللون الأخضر كاسبا 17 نقطة

12/27/2023 2:15:17 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأربعاء باللون الأخضر كاسبا 17 نقطة عند مستوى 11889نقطة وبتداولات تجاوزت 7 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 133 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 86 شركة على تراجع.
ويشهد السوق حراكا كبيرا من كبرى القطاعات الأمر الذي أسهم في ارتفاع المؤشر بشكل ملحوظ خلال هذا الأسبوع.
وكانت أسهم شركات أسترا الصناعية، وسال، وعذيب للاتصالات، وأديس، والكيميائية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تْشب، وجازادكو، وبترو رابغ، وساسكو، و سينومي سنترز انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 5.47% .
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، والباحة، والكيميائية، وأديس هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سال، وأرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، والراجحي، وأديس، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 29.47 نقطة ليقفل عند مستوى 23992.54 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم.

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