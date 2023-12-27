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مشاركة فاعلة لجمعية الاتحاد العقاري في القمة العالمية لقادة العقار بالرياض

12/27/2023 2:15:16 PM
(MENAFN- Al Watan) شاركت جمعية الاتحاد العقاري بفاعلية في أعمال القمة العالمية لقادة العقار، (GLS2023)، التي استضافتها الرياض خلال ديسمبر2023، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، وبمشاركة بارزة لقادة وصنّاع منظومة العقار وكبرى الكيانات العقارية محليا

وتعد جمعية الاتحاد العقاري، إحدى أبرز الجمعيات العقارية التطوعية في المملكة، حيث تهدف لخدمة قطاع منظومة العقارات وتطويرها، وذلك من خلال تقديم حزمة من الخدمات والبرامج والمزايا لأعضائها، تحسينا للتواصل العقاري، مستهدفة بذلك بناء علاقات مهنية مع مستثمرين عقاريين، وبرامج التطوع بالمجالات العقارية المختلفة، بهدف الاستفادة من الاستشارات العقارية لتعزيز أفضل الممارسات، وبرامج المعرفة والتطوير بالقطاع العقاري لرفع مستوى الوعي فيه بصورة عامة.
وتمثلت مشاركة جمعية الاتحاد العقاري في أعمال القمة في عدة أنشطة، أبرزها، الجناح الخاص بها الذي أقامته الجعمية ضمن فعاليات القمة، حيث عرفت من خلاله الزوار على أهداف ورسالة الجمعية وخططها الاستراتيجية التي ستعمل على تحقيقها، وقد قام معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير بزيارة جناح الجمعية، حيث تعرف معاليه خلال الزيارة على أهداف وخدمات الجمعية ودورها في تعزيز التواصل العقاري، محليا

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ عبدالله الحربي :" لقد حققت جمعية الاتحاد العقاري خلال مشاركتها الفاعلة في أعمال وأنشطة القمة العالمية لقادة العقار بالرياض، العديد من المكاسب، من أبرزها ما تم خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعقار والمتمثل في الموافقة بقبول الجمعية عضوا رئيسيا فيه، وبهذا كسبت المملكة مقعدا وصوتا اضافياً في هذا الاتحاد الدولي، انطلاقا من شعارها "الريادة في التواصل العقاري محليا وعالميا".
وأكد الحربي أن الجمعية وبالإضافة إلى كل هذه المكاسب، فقد استطاعت أن تعزز من تواصلها المحلي والعالمي من خلال بناء علاقات قوية مع عدة جهات شاركت في أعمال القمة، كما استطاعت أن تطرح تجربها التطوعية في مجال منظومة العقار، وهي تجربة ثرية، خاصة في مجالات خدمة القطاع العقاري وتطويره، وتثقيف المجتمع بالنشاط العقاري، من خلال إشراكهم ببرامج العمل التطوعي في مختلف أنشطته، مشيرا إلى أن المشاركة في القمة تمثل امتدادا وتواصلا لمشاركات الجمعية في العديد من المعارض والمؤتمرات والفعاليات، داخليا ومحليا.
يذكر أن جمعية الاتحاد العقاري، جمعية أهلية مهنية غير ربحية تتكون من أعضاء لهم علاقة بالقطاع العقاري ولديهم الرغبة في تقديم خدمة اجتماعية تطوعية والعمل الجماعي، وتقوم رؤية ورسالة الجمعية على نموذج نوعي في تطوير المحتوى العقاري، وتطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية في المحتوى العقاري من خلال مجموعة من الخدمات المهنية، وبناء منظومة من الشراكات والتحالفات الاستراتيجية، مستهدفة بذلك تحسين التواصل العقاري بين الأعضاء، ورفع مستوى الوعي العقاري لدى المستفيدين من القطاع

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