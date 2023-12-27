مشاركة فاعلة لجمعية الاتحاد العقاري في القمة العالمية لقادة العقار بالرياض

(MENAFN
- Al Watan) شاركت جمعية الاتحاد العقاري بفاعلية في أعمال القمة العالمية لقادة العقار، (GLS2023)، التي استضافتها الرياض خلال ديسمبر2023، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، وبمشاركة بارزة لقادة وصنّاع منظومة العقار وكبرى الكيانات العقارية محليا
وتعد جمعية الاتحاد العقاري، إحدى أبرز الجمعيات العقارية التطوعية في المملكة، حيث تهدف لخدمة قطاع منظومة العقارات وتطويرها، وذلك من خلال تقديم حزمة من الخدمات والبرامج والمزايا لأعضائها، تحسينا للتواصل العقاري، مستهدفة بذلك بناء علاقات مهنية مع مستثمرين عقاريين، وبرامج التطوع بالمجالات العقارية المختلفة، بهدف الاستفادة من الاستشارات العقارية لتعزيز أفضل الممارسات، وبرامج المعرفة والتطوير بالقطاع العقاري لرفع مستوى الوعي فيه بصورة عامة.
وتمثلت مشاركة جمعية الاتحاد العقاري في أعمال القمة في عدة أنشطة، أبرزها، الجناح الخاص بها الذي أقامته الجعمية ضمن فعاليات القمة، حيث عرفت من خلاله الزوار على أهداف ورسالة الجمعية وخططها الاستراتيجية التي ستعمل على تحقيقها، وقد قام معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير بزيارة جناح الجمعية، حيث تعرف معاليه خلال الزيارة على أهداف وخدمات الجمعية ودورها في تعزيز التواصل العقاري، محليا
وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ عبدالله الحربي :" لقد حققت جمعية الاتحاد العقاري خلال مشاركتها الفاعلة في أعمال وأنشطة القمة العالمية لقادة العقار بالرياض، العديد من المكاسب، من أبرزها ما تم خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعقار والمتمثل في الموافقة بقبول الجمعية عضوا رئيسيا فيه، وبهذا كسبت المملكة مقعدا وصوتا اضافياً في هذا الاتحاد الدولي، انطلاقا من شعارها "الريادة في التواصل العقاري محليا وعالميا".
وأكد الحربي أن الجمعية وبالإضافة إلى كل هذه المكاسب، فقد استطاعت أن تعزز من تواصلها المحلي والعالمي من خلال بناء علاقات قوية مع عدة جهات شاركت في أعمال القمة، كما استطاعت أن تطرح تجربها التطوعية في مجال منظومة العقار، وهي تجربة ثرية، خاصة في مجالات خدمة القطاع العقاري وتطويره، وتثقيف المجتمع بالنشاط العقاري، من خلال إشراكهم ببرامج العمل التطوعي في مختلف أنشطته، مشيرا إلى أن المشاركة في القمة تمثل امتدادا وتواصلا لمشاركات الجمعية في العديد من المعارض والمؤتمرات والفعاليات، داخليا ومحليا.
يذكر أن جمعية الاتحاد العقاري، جمعية أهلية مهنية غير ربحية تتكون من أعضاء لهم علاقة بالقطاع العقاري ولديهم الرغبة في تقديم خدمة اجتماعية تطوعية والعمل الجماعي، وتقوم رؤية ورسالة الجمعية على نموذج نوعي في تطوير المحتوى العقاري، وتطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية في المحتوى العقاري من خلال مجموعة من الخدمات المهنية، وبناء منظومة من الشراكات والتحالفات الاستراتيجية، مستهدفة بذلك تحسين التواصل العقاري بين الأعضاء، ورفع مستوى الوعي العقاري لدى المستفيدين من القطاع
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