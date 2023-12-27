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974 مليار ريال تداولات الأسهم السعودية خلال 9 أشهر و 5 شركات تتصدر السوق

12/27/2023 2:15:16 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغت القيمة الإجمالية المتداولة لأسهم السوق السعودي الرئيس "تاسي" مع نهاية 9 أشهر الأولى لعام 2023م، قرابة 974.20 مليار ريال، بإجمالي عدد أسهم متداولة 67.19 مليار سهم، وبعدد 67.50 مليون صفقة منفذة، ليغلق المؤشر عند مستوى 11,055.96 نقطة.
وبلغ عدد المستثمرين الأفراد (ذكورًا وإناثًا) بنهاية الربع الثالث 2023م المودعة شهاداتهم؛ 6,054,080 مستثمرًا، فيما بلغ عدد المستثمرين من المؤسسات 13,205 مؤسسات، بالمقابل بلغ عدد المحافظ الاستثمارية المفتوحة (للأفراد) 11,434,692 محفظة، وللمؤسسات 48,884 محفظة.
وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وأمريكانا، والاتصالات السعودية، والإنماء، الأكثر نشاطًا من حيث عدد الصفقات مع نهاية 9 أشهر، فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأمريكانا، وأنعام القابضة، وأرامكو السعودية، الأكثر نشاطًا من حيث عدد الأسهم، فيما حلت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، والإنماء، والاتصالات السعودية، الأكثر نشاطًا من حيث قيمة الأسهم المتداولة.
فيما أنهت السوق الموازية "نمو" تعاملاتها بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة تداولات بلغت إجماليها 6.36 مليارات ريال، وبعدد أسهم متداولة بلغت 411.8 مليون سهم، وبعدد 488.18 ألف صفقة منفذة، ليغلق المؤشر عند مستوى 22,690.31 نقطة.

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