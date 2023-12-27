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إزالة 143 طنا من المخالفات

12/27/2023 2:15:16 PM
(MENAFN- Al Watan) رفعت أمانة منطقة القصيم ممثلةً ببلدية شمال بريدة، مخالفات مجهولة المصدر تزيد على 142688 طناً من المخلفات، وأكثر من 9 آلاف رد لمردم البلدية، خلال النصف الثاني من عام 2023م.
وترتكز أعمال الأمانة ضمن النطاق ذات الأولوية لتحقيق مستهدفات إزالة مظاهر التشوه البصري، ولا تزال الأعمال مستمرة، وتكثف الأمانة جهودها الرقابية للحد من هذه المخلفات، ورفع نسب امتثال المباني في عدة أحياء وذلك ضمن حملات الأمانة لإزالة التشوهات البصرية، ونظافة الأراضي الفضاء والأنقاض مجهولة المصدر، والمحافظة على النظافة العامة.
وعملت الأمانة على تكثيف جهودها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري من خلال رصد التشوهات البصرية التي تسهم في تشويه المظهر العام، مؤكدةً سعيها من خلال التوعية إلى الارتقاء بمستوى النظافة العامة والوعي البيئي والقضاء على ظاهرة الرمي العشوائي لأنقاض البناء، والمخلفات بين الأحياء السكنية، والتخلص منها بالطرق السليمة بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة.

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